[고양이 눈]동행의 즐거움

  • 동아일보

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달리는 차량 뒷유리에 구름이 무임승차했습니다. 운전자도 길벗이 있으니 즐겁습니다. 그렇다고 방심은 금물. 구름이 먼저 목적지에 도착할 수도 있어요.

―서울 올림픽대교에서
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양회성 기자 yohan@donga.com
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