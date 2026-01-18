[사설]이혜훈 자격 없다… 그래도 청문회 열어 철저히 따지라

국민의힘이 19일로 예정된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회를 보이콧하겠다고 밝혔다. 이 후보자가 각종 의혹과 관련된 자료 제출을 거부하고 있는 점을 이유로 들었다. 이대로라면 청문회가 열리더라도 더불어민주당만 참석한 채 정상적으로 진행되기 어려운 상황이 된 것이다. 이 후보자를 둘러싼 의혹은 아파트 부정 청약부터 보좌진에 대한 폭언·갑질, 영종도 땅 투기, 자녀 증여세 대납, 자녀 취업·입시 과정의 ‘아빠 찬스’, 자녀의 병역 특혜 의혹까지 일일이 거론하기 어려울 정도다.
이들 의혹은 과거 청문회 과정에서 후보자 낙마의 결정적 사유가 되는 경우가 많았다. 강선우 의원이 보좌진 갑질 논란 끝에 여성가족부 장관 후보자 자리에서 사퇴한 것이 불과 6개월 전이다. 이런 의혹이 쏟아진 것으로도 이 후보자는 이미 장관 후보자의 자격을 잃은 것이나 마찬가지다. 당장 이 후보자가 아파트 청약 당첨 과정에서 장남이 같이 사는 것처럼 속인 ‘위장 미혼’으로 가점을 부당하게 부풀렸다는 의혹은 부동산 시장 질서를 교란한 법적 책임부터 분명히 가려야 할 사안이다. 임명을 강행했다가 장관이 수사를 받는 상황이 벌어질 수도 있다.
그런데도 이 후보자는 개인 신상이 포함됐다는 이유 등을 대며 국회에 구체적인 해명 자료조차 내지 않았다. 하루가 멀다 하고 의혹이 잇따를 때도 사실관계를 제대로 밝히지 않으며 회피하는 모습을 보이더니 이젠 인사청문회마저 어물쩍 넘어가려는 태도라 하지 않을 수 없다. 이럴수록 국회는 청문회에서 지금까지 이 후보자에게 제기된 국민적 의혹들을 하나도 빠뜨리지 말고 철저히 규명해야 한다. 국민의힘은 청문회를 거부해 그 기회를 놓치지 말고 청문회를 통해 이 후보자의 문제를 제대로 파헤쳐야 할 것이다.
청와대는 18일에도 청문회를 지켜보고 판단하겠다고 했다. 이재명 대통령이 통합과 포용을 강조하며 이 후보자를 지명한 점도 염두에 뒀을 것이다. 하지만 이미 제기된 의혹들만으로도 그 취지를 퇴색시키고도 남을 정도로 이 후보자는 공직자가 반드시 지켜야 할 청렴에 대한 국민의 상식에서 한참 동떨어져 있다. 최근 여론조사에서 부적격 의견이 적격보다 3배 가까이 높게 나온 것만 봐도 알 수 있다. 이런 민심에 귀를 여는 것이 진짜 소통이라는 점을 명심해야 한다.
