[사설]입점업체에 21% 비용 물리고 19% ‘이자 장사’한 쿠팡

최악의 정보 유출 사고를 일으킨 쿠팡이 입점업체에 연 최고 18.9%의 금리로 사업자금 대출을 내주는 것으로 나타났다. 은행권을 이용하기 힘든 입점업체의 성장을 돕기 위한 대출이라면서 되레 대부업체 수준의 고금리를 적용한 것이다. 쿠팡이 공룡 플랫폼의 지위를 이용해 입점업체들에 업계 평균보다 더 높은 입점 수수료를 물리는 데 이어 이자 장사까지 하는 셈이다.
쿠팡 계열사인 쿠팡파이낸스는 최근 입점업체를 대상으로 ‘쿠팡 판매자 성장 대출’을 시작하면서 금리를 연 8.9∼18.9%로 책정했다. 연 5∼17%대인 저축은행 신용대출 금리보다 높은 건 물론이고 연 16∼20% 수준인 대부업체 금리와 크게 다르지 않다.
해당 상품은 금융사 대출과 달리 신용점수나 담보를 보지 않고 쿠팡 내 매출과 반품률 등을 기반으로 대출 금리와 한도 등이 산정된다. 하지만 판매 실적을 기반으로 하는 다른 대출 상품과 비교해도 금리가 지나치게 높다. 네이버 계열사 역시 네이버쇼핑 입점업체를 대상으로 비슷한 대출을 하지만 적용 금리는 연 5.9∼12.5%로 훨씬 낮다. 게다가 쿠팡은 입점 중소기업을 상대로 판매 수수료 등으로 매출액의 평균 20.6%를 떼가는데, 업계 평균보다 1∼2%포인트 더 높은 수준이다.
쿠팡이 플랫폼의 독점적 지위를 이용해 음식 배달, 온라인동영상서비스(OTT) 등으로 영역을 확장한 데 이어 금융업으로까지 발을 넓히면서 돈벌이에만 몰두한다는 비판을 피할 수 없게 됐다. 설립 15년 만에 연 매출 50조 원 돌파를 앞둔 쿠팡은 급격한 외형 성장을 이룬 데 비해 그에 걸맞은 사회적 책임을 외면한다는 비판을 받아 왔다. 입점업체와 소비자를 기만한 검색 순위 알고리즘 조작, 과도한 입점 수수료, 퇴직금 미지급 등 논란이 계속되고 있다.
이는 쿠팡이 외형 성장에만 치중한 채 혁신과 거리가 먼 배짱 영업을 일삼으며 책임 경영을 소홀히 한 결과다. 3370만 명의 고객 정보가 유출된 이번 사고도 이 연장선에서 벌어진 최악의 참사가 아닐 수 없다. 온·오프라인을 통틀어 유통 1위에 오르며 ‘플랫폼 제국’을 건설한 쿠팡은 커진 몸집에 맞게 정도 경영, 윤리 경영에 적극 나서야 한다. 기업 스스로 쇄신이 힘들다면 정부가 나서서 책임 경영을 망각한 ‘유통 공룡’이 발붙일 수 없는 환경을 만들어야 할 것이다.
