원어민도 풀지 못하는 난감한 수능 영어[폴 카버 한국 블로그]

영국 공영방송 BBC가 서울에 지부를 연 뒤 영국 매체에서 한국 관련 기사가 눈에 띄게 늘었다. 대부분은 그때그때 벌어진 사건을 다루는 반응형 기사였지만, 마치 연례행사처럼 매년 반복되는 고정 아이템도 있다. 그중 하나가 바로 수능 당일의 풍경이다. 듣기평가 시간에는 항공기 이착륙을 제한한다는 이야기, 직장인들이 한 시간 늦게 출근한다는 지침, 늦잠을 자 시험장에 지각할 뻔한 수험생을 경찰이 급하게 에스코트하는 장면까지…. 솔직히 너무 판에 박힌 기사라 기자들이 매년 새로 쓰는지, 아니면 지난해 쓴 기사를 꺼내 조금 고치는지 헷갈릴 지경이다. 그럼에도 외국 독자들에게는 이런 풍경이 제법 흥미롭다. 좋든 싫든, 이런 ‘특이함’이 한국의 문화적 개성을 만들어 내는 데 일조한다고 생각한다.
수능은 매년 소셜미디어에서도 단골 소재다. 최근 내 피드는 영어권 원어민들이 수능 영어 문제를 풀어보다가 처참하게 실패하는 영상들로 넘쳐난다. K리그 팀 FC서울도 여기에 가세해 영국 출신 제시 린가드 선수가 한 지문을 이해하지 못해 머리를 감싸 쥔 채 눈물을 머금는 듯한 영상을 올렸다. 나 역시 비슷한 콘텐츠에 출연한 적이 있다.
올해 수능 영어가 난이도 ‘상’이었다는 이야기는 들었지만, 아직 전체 시험지를 보지는 못했다. 그 대신 한 영문 매체에서 소개한 다섯 개의 문제는 직접 풀어봤다. 부끄럽게도 다섯 개 중 네 개만 맞혔다. 그마저도 한 문제는 두 보기를 두고 몇 분을 망설이다 운 좋게 정답을 골랐다. 그 문제는 내가 속한 영국인 단체 채팅방에서도 뜨거운 논쟁을 불러일으켰다. 원어민들끼리 왜 그 보기가 정답인지, 혹은 아닌지를 두고 설전을 벌였다.
성인 원어민조차 자신 있게 답하지 못하는 문제를, 영어를 제2언어로 배우는 한국의 10대가 어떻게 맞히라는 말일까. 그런데도 매년 만점자가 나온다. 나는 한국어-영어 번역을 전문으로 하고 있고, 영어 실력만큼은 평균적인 원어민보다 확실히 우위에 있다고 생각한다. 토익(TOEIC)도 단 한 번 응시해 만점을 받았다. 그럼에도 수능 영어는 매년 어떤 방식으로든 나를 곤란하게 만든다.
도대체 한국 학생들은 어떻게 원어민보다 더 높은 점수를 받을까. 답은 단순하다. 학생들은 ‘영어’를 배우는 것이 아니라 ‘시험 푸는 법’을 배우기 때문이다. 높은 점수는 영어 실력 자체라기보다 시험 구조에 대한 이해, 논리 퍼즐에 가까운 문항 유형, 수사적 함정과 예측 가능한 형식에 대한 숙련도를 반영한다. 한국 학생들은 똑똑하고 성실하지만, 그럼에도 많은 영국 대학들이 본격적인 학사과정에 들어가기 전 한국 학생들에게 파운데이션 과정을 요구한다. 한국 교육이 영어로 효과적으로 소통하고 논리적인 글을 쓰는 능력을 충분히 길러주지 못하는 것이다.
수능 영어의 주요 문제점 중 하나는 말하기와 쓰기 평가가 없다는 점이다. 두 능력은 실제 영어 소통에서 핵심적인 요소이며, 세계 대부분의 언어 시험에서도 필수 평가 항목이다. 수능은 이보다 칸트 같은 철학자의 난해한 글을 해독하는 데 초점을 맞춘다. 이런 텍스트는 영어권 대학생조차 읽기 버거울 수준이다. 나는 수도권의 한 상위권 대학에서 영어를 가르치는 지인에게 그중 한 문항을 보여주며, 만약 학생이 이런 글을 과제로 제출하면 어떻게 채점할지 물었다. 그는 주저 없이 “명확하지도 논리적이지도 않아 높은 점수를 줄 수 없다”고 답했다.
한국 학생들은 왜 원어민조차 난해하고 비문에 가깝다고 느끼는 글로 영어 실력을 평가받고 있는 걸까. 내가 본 한 해명은 대학에서 접할 학술 지문에 대비시키기 위해서라는 것이었다. 겉으로는 그럴듯해 보이지만, 최근 서울시청이 유네스코 자문기관의 영문 공문을 제대로 해석하지 못해 대응하지 못했다는 보도가 나온 것을 보면 그 명분은 공허하게 느껴진다.
내가 고등학교에서 프랑스어와 독일어를 배울 때는 읽기, 쓰기, 듣기, 말하기 네 영역을 평가받았다. 수업에서는 소설과 일반 문서를 읽으며 언어가 실제로 어떻게 쓰이는지를 익혔지만, 그 어느 것도 수능의 암호 같은 지문과는 닮아 있지 않았다. 사실 수능과 비슷한 느낌을 준 유일한 시험은 한국어능력시험(TOPIK)이다. 이 병렬은 한국의 고등 단계 언어 교육과 평가 방식이 국제적 기준과는 다소 동떨어져 있음을 보여준다.
이것이 한국 문화가 가진 독특한 개성인지, 아니면 시대에 뒤떨어진 시험 체제가 남아 있는 것인지는 여전히 의문이다. 외국인으로서, 그리고 한국 학생들의 노력과 재능을 존중하는 한 사람으로서 나는 후자에 더 무게가 실린다고 본다.
