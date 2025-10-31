[사설]오늘 李-시진핑 회담… APEC 실용외교의 마지막 매듭

시진핑 중국 국가주석이 31일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 자유무역과 다자주의를 강조하며 “아시아태평양 경제공동체를 만들자”고 제안했다. 오랜 기간 미국이 떠받쳤던 자유무역 질서를 중국이 나서 주창한 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 APEC 본회의에 참여하지 않고 전날 떠나면서 시 주석은 이번 회의의 사실상 주빈이 됐다. 국빈으로 방한한 시 주석은 의전상 입장 순서와 달리 맨 마지막으로 회의장에 도착해 이재명 대통령의 영접을 받았다.
이 대통령과 시 주석은 1일 정상회담을 개최한다. 시 주석의 방한은 11년 만이고 이 대통령과는 첫 회담이다. 이번 회담은 무엇보다 양국 관계 개선과 신뢰 회복의 중요성을 확인하는 데 무게가 실릴 것이다. 그간 한중 관계는 중국의 사드 보복 조치로 냉각된 이래 여전히 한한령(한류 제한 조치)이 풀리지 않은 데다 동북아의 ‘한미일 대 북-중-러’ 대결 구도마저 심화되면서 관계 개선은 더디기만 하다.
더욱이 한중 간에는 서해 잠정조치수역(PMZ) 내 중국의 불법 구조물 설치와 한국 내 반중 정서 확산 등 갈수록 민감한 현안이 쌓여가고 있다. 여기에 한미 정상이 지난달 29일 합의한 핵추진 잠수함 건조도 한중 간 새로운 긴장 요인이 될 수 있다. 중국 외교부는 이미 한미를 향해 “핵 비확산 의무를 실질적으로 이행해야 한다”며 경계심을 드러냈다. 북한이 대놓고 핵잠수함을 개발하는 상황에서 우리로선 당연히 해야 할 안보 조치임을 강조해야 할 것이다.
이 대통령은 이번 APEC 회의를 계기로 한미, 한일, 한중으로 이어지는 연쇄 정상회담을 통해 새 정부의 ‘국익 중심 실용외교’를 본격 시험대에 올렸다. 한미 간엔 관세 협상을 극적으로 타결한 데 이어 핵잠수함 도입과 평화적 핵 이용권 확보의 빗장을 풀었다. 한일 간에도 미래지향적 협력 기조의 지속을 위한 디딤돌을 놨다. 이제 시 주석과의 회담이 실용외교의 마지막 테스트가 될 것이다.
세계의 ‘빅2’ 두 정상은 한국을 떠나고 들어오는 교차점에서 100분간 만나 그간 확전 일로로 치닫던 미중 무역전쟁을 멈추고 ‘휴전’하기로 했다. 하지만 앞으로 패권 다툼은 전방위로 한층 격화될 수밖에 없고 그 사이에서 한국은 살아야 한다. 이 대통령은 한미 동맹을 근간으로 하되 한중 관계도 잘 관리하겠다고 했다. 우리의 유일한 동맹에든 제1교역국에든 ‘생큐’와 ‘셰셰’만 할 수는 없다. 요구할 것은 요구하고 할 얘기는 제대로 해야 한다.
