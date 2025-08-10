본문으로 바로가기
[고양이 눈]따뜻한 미소
2025-08-10 23:09
통나무에 새겨진 눈과 입 사이로 따뜻한 표정과 빛이 새어나옵니다. 숲을 지켜온 정령이 "오늘 하루도 잘 지냈나요?"라고 묻는 것 같네요.
―강원 홍천군에서
양회성 기자 yohan@donga.com
