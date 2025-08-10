[고양이 눈]따뜻한 미소

동아일보

통나무에 새겨진 눈과 입 사이로 따뜻한 표정과 빛이 새어나옵니다. 숲을 지켜온 정령이 “오늘 하루도 잘 지냈나요?”라고 묻는 것 같네요.

―강원 홍천군에서
#통나무#눈#입#따뜻한 표정#빛#숲
양회성 기자 yohan@donga.com
