서울과기대, 2026 모두의 창업 1기 실행력 검증…“고객을 날카롭게 정의하라”

서울과학기술대학교(이하 서울과기대) 창업지원단이 6월 27일(토) 서울과기대 상상관에서 ‘2026년 모두의 창업 1기 선정자 창업자 실행력 검증패키지’ 프로그램을 진행했다. 이번 행사는 중소벤처기업부가 주관하고 창업진흥원이 수행하는 전 국민 대상 창업 지원사업인 ‘모두의 창업’ 프로젝트의 일환이다. 서울과기대는 해당 사업의 주관기관으로 선정자 발굴과 육성을 맡고 있다.
올해 모두의 창업 1기에는 907개의 아이디어가 모집됐으며, 평가를 거쳐 43개 아이디어가 최종 선발됐다. 약 20대 1의 경쟁률을 통과한 셈이다. 이날 행사는 오전 비즈니스 모델(BM) 고도화 특강과 오후 팀별 멘토링으로 구성됐다.
정경희 서울과기대 창업지원단 상임단장 “한 끗 차이로 결과 갈려”
행사를 시작을 알린 정경희 서울과기대 창업지원단 상임단장은 토요일임에도 참석해 준 선정자들에게 감사를 표하며 운을 뗐다. 그는 “지원자 전체의 수준이 상향 평준화되어 있다 보니, 떨어진 분들 중에도 충분히 우수한 아이디어가 많았다. 결국 한 끗 차이로 결과가 갈린 상대적인 평가였다”며 “그만큼 여기 계신 분들도 치열한 경쟁을 뚫고 선정된 것”이라고 말했다.
정 단장은 모두의 창업 사업의 구조도 함께 설명했다. 이번 사업은 1라운드에서 3000명 규모로 시작해 2년 뒤에는 500명 수준까지 좁혀지는 등 단계마다 약 10%만 다음 단계로 진출하는 구조다. 그는 “이번 단계에서 평가받는 핵심은 사업계획서 작성 능력과 함께, 2개월간 멘토링을 통해 얼마나 진도를 냈는지”라며 “초기 사업비 200만 원은 적은 돈이 아니다. 전국적으로 정부가 지원하는 예산인 만큼 체계적으로 사용해 달라”고 당부했다. 이어 “서울과기대는 예비창업패키지, 초기창업패키지, 글로벌 프로그램 등을 다수 주관해 온 만큼 창업 인프라 측면에서 부족함이 없다”고 강조했다.
이동건 나눔엔젤스 상무 “고객을 날카롭게 정의해야 살아남는다”
이날 메인 강연은 스케일업 전문 투자사 나눔엔젤스의 이동건 상무가 맡았다. 그는 이번 모두의 창업 1기 서울과기대 권역에서 책임 멘토로도 참여하고 있다. 이 상무는 “결과와 상관없이 2개월간 책임 멘토들과 함께하는 경험 자체가 큰 인사이트가 될 것”이라고 말했다.
그는 자신이 투자한 스타트업 가운데 현재 성과를 내고 있는 두 기업을 소개했다. 인하대학교 재학생들이 만든 식자재 마트 배달앱 ‘큐마트’를 운영하는 ‘애즈위메이크’는 수차례 사업모델 전환(피봇)을 거쳐 현재 연간 거래액 약 3000억 원 규모로 성장해 IPO(상장)를 앞두고 있다. 자동차 부품 데이터 기반 기업 ‘어메스’는 중고차 거래 서비스에서 출발해 자동차 부품 데이터베이스를 활용한 보험료 산정·중고 부품 거래 플랫폼으로 발전, 최근 50억 원 규모의 투자를 유치했다. 이 상무는 “두 기업 모두 초반 아이템에 안주하지 않고 고객 개발 과정에서 비즈니스 모델을 계속 발전시켰다는 공통점이 있다”고 설명했다.
이 상무는 부동산 중개 스타트업 ‘집토스’의 2016년 당시 사례 소개를 통해 비즈니스 모델 고도화의 핵심도 짚었다. 집토스는 서울대 재학생이었던 이재윤 대표가 학교 게시판에 허위 매물 피해 경험을 공유하며 시작된 서비스다. 그는 “집토스는 처음부터 고객군을 막연한 ‘원룸 세입자’가 아니라 ‘관악구 지역에서 1년마다 이사하는 원룸 세입자, 서울대 재학생’으로 날카롭게 좁혔다”며 “이렇게 고객군을 구체화할수록 그 고객이 겪는 불편함의 강도와 기존 대체재의 한계를 정확히 짚어낼 수 있다”고 말했다.
그는 이어 “심사위원들은 창업자가 제시하는 문제 정의는 대부분 이미 알고 있다”며 “심사위원의 선입견을 출발점으로 삼아, 기존 대체재가 해결하지 못하는 근본 원인까지 파고드는 것이 사업계획서의 핵심”이라고 조언했다. 집토스의 경우 기존 부동산 플랫폼의 근본적 문제가 ‘한 매물을 여러 중개사가 광고 목적으로 동시에 등록하는 구조’에 있다고 짚어내고, 매물 주소를 공개하고 실거주자 리뷰를 제공하는 방식으로 차별화했다는 설명이다.
비즈니스 모델 설계와 관련해서는 ‘핵심가치 제안’과 ‘부가가치 제안’을 구분해야 한다는 점도 강조했다. 그는 “부가가치는 있으면 좋은 것(나이스 투 해브), 핵심가치는 반드시 있어야 하는 것(머스트 해브)”이라며 “집토스의 경우 세입자 리뷰는 부가가치이고, 허위매물 근절은 핵심가치다. 이 핵심가치를 정확히 찾아내는 것이 심사위원의 눈길을 끄는 포인트”라고 말했다.
이 상무는 자신의 실패 경험도 솔직하게 공유했다. 그는 2017~2018년 코파운더(공동창업자)와 함께 1~7세 아동 대상 가정방문형 놀이 서비스를 운영했다. 중개수수료 기반 수익모델로 시작했으나 카드사 수수료를 제외하면 마진이 거의 남지 않는 것이 문제였다. 그러던 중 에어바운스(공기주입식 놀이기구) 하나만으로 높은 재구매율을 만들어낸 한 강사의 사례를 발견하고, 직접 에어바운스 판매 사업으로 전환했다.
하지만 첫 판매 시도는 실패했다. 그는 “기존 고객 50명을 인터뷰해보니, 우리의 경쟁상대는 다른 에어바운스 판매업체가 아니라 ‘키즈카페’였다는 걸 알게 됐다”며 “보관과 설치가 불편하다는 점, 키즈카페보다 비싸다는 점이 핵심 불편 요인이었다”고 말했다. 이에 판매 대신 4일 단위 대여 모델로 전환하고 가격을 낮추자 반응이 폭발적으로 늘었다는 설명이다. 그는 “다만 사업이 잘되자 곧바로 경쟁 업체들이 등장해 저가 경쟁에 빠졌고, 당시 들어온 프랜차이즈화 제안을 무시한 것이 뼈아픈 실책이었다”며 “고객군과 핵심가치 제안이 명확하면 마케팅은 자연히 따라온다는 것, 그리고 진입장벽을 만드는 타이밍이 중요하다는 것을 그때 배웠다”고 말했다.
이어진 질의응답에서는 ▲공략해야 할 커뮤니티의 범위(SNS·플랫폼·인플루언서 모두 포함, 3~4개를 테스트해 반응이 좋은 곳에 집중할 것) ▲카피캣 대응 전략(고객 데이터를 축적해 후기·신뢰도로 진입장벽을 만들 것) ▲특허·성능시험 준비가 어려운 경우의 대응(완료되지 않았더라도 진행 중임을 사업계획서에 명시할 것) ▲고객 인터뷰 대상 선정법(문제를 실제로 겪고 있고, 기존 대체재를 사용 중인 고객을 우선 섭외할 것) 등 실무적인 질문과 답변이 오갔다.
오전 특강에 이어 오후에는 선정자 43명이 여러 팀으로 나뉘어 분야별 전문가 11명과 함께하는 집체(팀별) 멘토링이 진행됐다. 이동건 상무를 포함한 책임 멘토들은 앞으로도 2개월간 대면·비대면 방식으로 각 팀과 지속적으로 소통하며 사업계획서 고도화와 실행력 검증을 지원할 예정이다.
현장에서 만난 예비 창업자들 “생생한 현장 경험 공유 유익해”
취재진은 이날 행사장에서 각자의 아이템을 준비 중인 예비 창업자 세 명을 만나 짧은 인터뷰를 진행하기도 했다.
건설 현장 안전용품·소모성자재(MRO) 납품업체에서 가업 승계를 준비 중인 김찬수 예비 창업자는 현장에서 안전관리자들과 자주 접촉하며 알게 된 문제의식으로부터 사업 아이디어를 얻었다고 밝혔다. 그는 “건설 근로자의 고령화로 기저질환에 의한 사고 확률이 높아지고 있는데, 이를 예방하기 위해 근로자의 심박수·체온 등 생체 데이터를 수집·분석하는 하드웨어·소프트웨어 결합 플랫폼을 구상하고 있다”고 설명했다. 또한 그는 “이전에도 다른 기관의 창업 지원 서비스를 이용해본 적이 있지만, 정부 차원의 적극적인 지원 의지가 느껴져 모두의 창업에 도전하게 됐다”며 “오늘 멘토링을 통해 실행력 검증 기준을 다시 세우고, 놓치고 있던 부분을 확인할 수 있어 좋았다”고 말했다.
패션 아이템 커스터마이징 플랫폼 ‘티뮤즈’를 운영 중인 허미혜 대표는 고객이 의류·잡화에 원하는 이미지를 직접 프린트할 수 있는 개인화 서비스와, 기업·단체·개인 창업자가 자신만의 상품을 만들어 판매할 수 있는 플랫폼 비즈니스를 함께 운영하고 있다. 그는 “현재는 이미지 기반 커스터마이징 단계에 머물러 있지만, AI를 활용해 소비자의 감정을 기반으로 이미지를 추천하는 방향으로 서비스를 고도화하려는 참에 이번 프로그램이 도움이 될 것 같아 지원했다”며 “멘토의 전문성이 높아 평소 알고 있던 마케팅 지식이 한 단계 업그레이드된 느낌”이라고 밝혔다.
김희근 예비 창업자는 독거노인이나 1인 가구를 대상으로 한 ‘안심 케어 솔루션’을 준비하고 있다. IoT(사물인터넷) 기술을 통해 어르신의 생활 패턴과 건강 상태를 분석하고, 이를 요약된 보고서 형태로 멀리 사는 가족에게 공유하는 서비스다. 그는 “여러 창업 지원 프로그램에 지원했지만 선정되지 못한 경험이 많았는데, 이번 모두의 창업은 기회를 주는 측면에서 매력적이었다”며 “오늘 멘토링에서 들은 생생한 현장 경험 공유가 특히 도움이 됐다”고 말했다.
모두의 창업 1기 선정자들의 2개월간 실행력 검증 여정은 7월 결과보고를 거쳐 다음 라운드 진출 여부가 결정된다. 서울과기대 창업지원단은 오는 7월 모두의 창업 2기 모집도 진행할 예정이다.
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