[리뷰] 고성능 스마트폰에 라이카 유산을 더하다, 샤오미 17 울트라

지금은 카메라 렌즈를 컴퓨터로 설계하고 시뮬레이션하는 시대다. 과거에는 종이에 직접 렌즈를 그리고 샘플을 만들어가며 수작업으로 최적화된 결과물을 만들어냈지만, 지금은 컴퓨터에 경우의 수를 무한 대입해 극적인 결과를 만들어낸다. 이런 방식의 설계는 제품의 완성도를 높이지만, 역으로 광학 기기로서의 개성이 사라지는 결과를 낳았다. 많은 사진가들이 사랑하는 주변부 배경흐림(Bokeh)과 플레어(Flare)는 과거 기술력 부족으로 해결하지 못한 광학적 결함이기 때문이다.
게다가 최근 카메라들은 고화소로 발전하고, 무아레 현상을 방지하는 로우패스 필터도 제외되는 상황이다. 고화소일수록 상면만곡수차, 회절 등의 영향을 크게 받는 편이라서 고급 렌즈들 역시 광학적으로 완벽해야 하고, 자연스레 고가의 고성능 카메라일수록 개성 없고 밋밋한 결과물을 내게 된다. 역설적으로 사람들이 올드렌즈를 찾고, 광학적으로 완전하지 않은 렌즈를 다시금 찾는 것도 완벽함보다 독창적인 결과물을 만들기 위함이다.
라이카가 시대를 초월해 주목받는 이유가 여기에 있다. 라이카가 수작업으로 깎아서 제품을 만드는 장인정신 브랜드라고 생각하기 쉽지만 라이카는 업계에서 가장 정밀한 컴퓨터 시뮬레이션과 몬테카를로 분석을 활용하는 제조사다. 일본계 제조사들이 공장에서의 제조를 감안해 현실적인 값을 내놓는다면 라이카는 특유의 입체감과 색 분리도에 대한 이상적인 값을 찾고 1 마이크로미터 이내 오차대로 제품을 설계한다. 가장 과학적으로 접근하되 수치화할 수 없는 인간적 요소를 살린 렌즈를 만든다.
스마트폰 업계에서는 샤오미가 라이카와 함께 이런 감성에 도전하고 있다. 샤오미는 지난 2024년 라이카와 함께 ‘샤오미 x 라이카 광학 연구소’를 공동 설립했으며 38년 이상 라이카에 재직한 독일의 광학 엔지니어 페터 카르베가 책임자로 참여한다. 페터 카르베는 녹티룩스-M 50mm f/0.95 ASPH, 주미룩스-M 50mm f/1.4 ASPH, 라이카 SL APO 및 TL 단렌즈 전 제품 등을 설계했다. 라이카는 광학 설계와 사진 기술적 접근법을 준수하고, 샤오미가 센서와 제품화를 맡는 식이다. 첫 제품은 샤오미 14 울트라였고, 2026년 3월 샤오미 17 울트라가 출시됐다. 샤오미 17 울트라, 2026년 최상위 하드웨어 스펙 갖춰
샤오미 17 울트라는 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 AP를 탑재했으며, 16GB LPDDR5X 메모리를 갖췄다. 저장공간은 UFS 4.1 규격이며 512GB 및 1TB 중 선택할 수 있다. 색상은 블랙앤화이트, 스타라이트 그린 두 가지 색상이 있으며 크기는 세로 162.9mm 가로 77.6mm, 두께 8.29mm로 아이폰 프로 맥스와 비슷하다. 외관은 알루미늄 합금으로 제조됐으며 무광 아노다이징 처리에 라운드 마감이 되어있다. 강화유리는 코닝 고릴라 글라스 7i를 채택했고, 후면은 항공 우주등급의 유리 섬유를 활용해 탄력이 있고 가볍다.
디스플레이는 6.9인치 샤오미 하이퍼RGB OLED가 적용됐고, 최대 3500니트의 매우 밝은 화면을 지원한다. 색상은 미국 영화산업 표준 색감인 DCI-P3를 지원하고, 1-120Hz 주사율로 부드럽지만 배터리 소모가 적은 화면을 보여준다. 입출력 단자는 10Gbps 급 USB 3.2 2세대 C형 단자를 채택했고, 최대 90W 유선충전과 6000mAh 실리콘카바이드 배터리로 긴 사용시간과 빠른 충전 속도를 제공한다.
핵심은 단연 카메라다. 후면 카메라는 23mm 화각의 메인 카메라와 14mm 상당의 초광각 카메라, 75-100mm 광학 줌 카메라로 나뉜다. 후면에는 라이카 고유의 LG1050 폰트로 카메라 스펙이 적혀있고 카메라 메뉴 상의 초점거리도 같은 폰트가 사용됐다. 라이카는 줌 렌즈 계열에 ‘Vario’, 아포크로매틱 렌즈에 ‘APO’, 비구면 렌즈는 ‘ASPH’로 표기한다. 조리개 값이 f/1.4인 렌즈는 전통적으로 Summilux로 표기했는데, 샤오미 17 울트라는 이례적으로 f/1.67에도 summilux라는 이름을 사용했다. 이에 따라 후면에 VARIO-APO-SUMMILUX f/1.67-2.9, 14-100mm APSH라는 표기가 새겨져 있다.
메인 카메라는 미국 옴니비전의 5000만 화소 1인치 센서를 기반으로 한 ‘라이트 퓨전 1050L’을 사용한다. 해당 센서는 측면에 캐퍼시터를 추가로 배치해 촬상소자에 입사되는 광량이 넘칠 때 전하를 흘려보내 저장하고, 처리 과정에서 각각의 값을 읽어 하나로 통합하는 기능을 갖췄다. 즉 밝은 곳과 어두운 곳의 표현력이 일반 센서보다 훨씬 좋다. 렌즈는 23mm f/1.67을 사용하며 디지털 줌 기능으로 23mm, 28mm, 35mm에 대응한다.
메인 카메라긴 하지만 35mm 포맷 기준으로는 광각 렌즈인 만큼 카메라로의 활용보다는 ‘스마트폰 카메라’의 활용도에 가깝다. 해상도는 5000만 화소 혹은 1250만 화소 중에 선택할 수 있고, 화면 비율은 1:1, 3:4, 16:9를 지원한다. 35mm 필름 비율인 2:3을 지원하지 않는 점은 아쉽다.
흥미로운 부분은 체감할 정도로 다른 배경 흐림 성능이다. 일반적인 스마트폰 카메라는 f/1.6 수준의 밝은 조리개를 활용해도 주변부까지 팬포커스로 선명하게 표현한다. 그래서 인물 사진 모드를 일반 사진 촬영 용도로 쓰는 경우가 많다.
반면 샤오미 17 울트라의 메인 카메라는 자동으로 주변부 배경흐림과 수차가 자연스럽게 녹아있다. 소프트웨어 방식의 배경흐림 처리가 아니라 스마트폰으로는 큰 1인치 센서와 밝은 센서 성능으로 보케를 형성한다. 미세하지만 라이카 렌즈에서 볼 수 있는 방울 느낌의 보케도 생긴다. 광각 특성상 얕은 조리개에 따른 공간감이 잘 살지는 않지만 다른 스마트폰들과 달리 대비나 채도가 과도하게 보정되지 않아 투명하고 깔끔한 느낌을 준다.
렌즈 구성과 함께 필름 시뮬레이션, 필터 모드도 함께 쓰기 좋다. 기본 화상에서는 라이카 비브란트 설정이 걸려있고, 라이카의 시각적 이미지를 반영한 라이카 어센틱 모드도 함께 쓸 수 있다. 애플, 삼성전자를 비롯한 일반 스마트폰은 고명암대비(HDR)를 활용해 암부와 명부를 다 끌어올리는 시각적 효과를 주는 편이다.
반면 라이카 어센틱은 주변부 광량 저하(Vignetting) 효과와 자연스러운 암부 처리, 적절한 대비를 갖춘 이미지 프로세싱이다. 실제로 활용했을 때는 사진 전반이 차분하게 가라앉고, 명암 처리를 통해 깊이감 있게 이미지가 바뀌는 느낌을 준다. 45mm 이상 표준-망원 영역대, 카메라에 가까운 활용도 보여줘
샤오미 17 울트라 8K 샘플
또한 2배율로 설정하면 환산 디지털 줌 기반의 1250만 화소 46mm f/1.67 렌즈 모드를 쓸 수 있다. 렌즈 구성상 라이카 summicron-C 40mm f/2처럼 가볍고 스냅사진 용도로 매우 유용하다. 75mm 이하 영역까지는 메인 카메라를 확대한 디지털 줌 형태지만 1250만 화소로 촬영 시 이미지 품질 하락 없이 줌인-줌아웃을 지원한다. 지근거리에서 벗어났을 때 주변부 배경흐림이 카메라만큼 많진 않지만, 일반 스마트폰과 비교하면 월등한 수준이다. 특히나 라이카 비브란트 설정에서는 타 스마트폰 대비 색감이 훨씬 자연스럽다.
필터 역시 오리지널을 비롯해 필름 효과를 재현한 포지티브, 네거티브, 라이카 기반의 비비드, 네거티브, 흑백, 고대비 흑백, 세피아, 블루 등의 기능을 쓸 수 있어 스냅, 캔디드, 인물, 일상 사진 전반에 활용도가 높다. 광각 왜곡이 적은 표준에 가까운 화각으로 활용하는 것만으로 다른 사람이 사진을 볼 때 확실히 다르다는 느낌을 줄 수 있다. 75-100mm f/2.39-2.96 광학 줌 렌즈 인상적.. 광각은 14mm로 보조
샤오미 17 울트라의 라이브 시네마토그라피의 ‘레드 카펫’ 모드
샤오미 17 울트라에 탑재된 망원 카메라는 2억 화소 센서에 75-100mm f/2.39-2.96 렌즈 구성이다. 특수한 점은 디지털 줌이 아닌 렌즈 교환식 카메라와 같은 기계식 광학 줌 렌즈다. 갤럭시 S 울트라나 애플 아이폰 프로 맥스 등에 탑재된 망원 렌즈는 정확하게는 고배율 단렌즈에 디지털 줌을 결합한 형태다. 그런데 샤오미 17 울트라의 망원 카메라는 실제로 내부에 줌 렌즈가 장착돼 배율에 맞춰 렌즈군이 움직인다. 해당 렌즈는 3개의 APO 렌즈를 탑재해 색수차를 역제하며, 라이카 역시 광학적으로 그 성능을 인증했다. 이런 형태의 줌 렌즈를 상용화한 브랜드는 지금까지 소니 엑스페리아가 유일했다.
샤오미 17 울트라에 렌즈교환식 카메라와 같은 광학 줌 렌즈가 탑재됨에 따라 초점거리 75-100mm 영역에서는 디지털 줌으로 인한 해상도 손실 없이 전 구간에서 5000만 화소 이미지 기록을 지원한다. 영상 촬영 시 파워 줌 소음이 개입하거나 속도가 느리다는 느낌은 전혀 받지 못했다. 스마트폰 특성상 일상 사진으로 활용하기도 좋고, 특히 인물 사진과 접사 촬영에 유용하다.
물론 라이카 렌즈 중 75mm 영역은 표준으로 쓰기도, 망원으로 보기도 조금 애매한 영역에 있다. 하지만 피사체와 조금 더 거리를 둘 수 있어 자연스러운 이미지를 선호하는 거리 사진가나 인물 사진 작가 등이 애용한다. 해당 줌 렌즈 역시 75mm f/2.39부터 시작하므로 활용도는 비슷하다. 일단 피사체와 거리를 벌릴 수 있어서 스마트폰을 의식하지 않고 촬영하기 좋다.
샤오미 17 울트라 망원 카메라, 4K 영상 촬영 샘플
해당 샘플은 피사체와 스마트폰 간의 거리는 약 10cm, 배경과의 거리는 3m를 조금 넘긴다. 이때 주변부 배경 흐림이 디지털 줌 기반의 줌렌즈보다 훨씬 더 미려하고 자연스럽게 형성된다. 인물 촬영 시 피사체와 약 2미터, 배경과 4미터 이상을 확보한다면 아이폰 인물 모드처럼 주변부 배경은 깔끔히 날아가면서 광학적으로 완성도 높은 결과물을 얻을 수 있다.
저조도 환경도 기대 이상이다. 최근 스마트폰들은 거의 다 야간 모드를 지원해 어두운 상황에서도 결과물이 좋다. 야간 모드는 여러 장의 사진을 촬영한 뒤 소프트웨어로 결합해 노이즈는 줄이고 선명도는 끌어올리는 방식이다. 최근에는 AP 성능과 관련 기술이 상향 평준화되어 고화소 메인 카메라 결과물은 브랜드와 무관하게 다 좋은 편이다. 물론 샤오미 17 울트라의 메인 카메라는 1인치 센서이므로 타사 제품들과 비교해도 월등히 결과물이 좋다. 그렇다면 샤오미 17 울트라 망원 줌 카메라의 저조도 성능은 어떨까.
해당 줌 렌즈의 야간모드 시나리오는 최대 ISO 2000까지 동작하는 상용 감도, 극저조도 환경에 맞춰 ISO 6400까지 완전히 활용하는 모드로 나뉜다. 조도가 충분할 경우 ISO 1000-1600로 동작한다. 해당 이미지는 ISO 2000에 야간 모드가 켜진 조건인데 약 30cm 거리의 피사체를 촬영해도 면섬유가 살아있다. 망원 카메라의 센서 크기를 고려하면 상당히 좋은 수준이다.
샤오미 17 울트라, 350mm 디지털 줌 망원에서 4K 영상 촬영 샘플
200mm 망원 영역에서 4K 60프레임 촬영 샘플
초망원 줌 100mm 이상부터는 2억 화소 기반의 디지털 줌으로 지원한다. 이때 배율은 8.6배 상당인 200mm에서 400mm 상당인 17.2배율까지가 적정이고, 최대 120배율 2760mm 상당의 초망원까지도 지원한다. 2억 화소를 기반으로 하므로 400mm까지는 스마트폰 화면으로는 광학 줌과 다르지 않을 만큼 해상력이 괜찮다. 피사체와 배경의 거리를 두면 둘수록 주변부 배경흐림이 심화된다. 광학 줌 렌즈가 바탕이 되어서 주변부 배경 흐림이 나타났을 때 빛망울의 형태나 투명도는 기대 이상이다.
다만 400mm 영역부터는 이미지 품질보다는 인식 가능한 이미지를 만드는 가의 영역이다. 소프트웨어의 보정 및 개입도 상당한 편이므로 망원경 대신 원거리 피사체를 확인하거나 기록 사진 용도로 생각하고 사용하면 된다.
넓은 영역을 촬영하는 초광각 카메라도 활용도가 높다. 사양은 5000만 화소 14mm f/2.2로 HDR과 RAW 촬영을 모두 지원한다. 초광각 렌즈는 피사계 심도는 거의 없어 배경 흐림이 없는 대신 넓은 영역을 촬영할 수 있어 풍경 사진, 후면부 셀프 촬영 등에 적합하다. Pro 모드에서 최소 ISO 50에 최대 노출은 30초까지 지원하므로 비교적 전문적인 풍경, 야간 촬영도 시도해 볼 만 하다. 렌즈교환식 카메라의 초광각 카메라는 술통형 왜곡이 많이 발생하는 편이지만 스마트폰은 소프트웨어로 많이 보정하는 편이어서 비교적 후보정 없이도 괜찮은 결과물을 낼 수 있다. 카메라에 제대로 힘실은 샤오미, 스마트폰 중에선 최고 수준
피터 카르베는 라이카의 전통을 유지하며 새로운 렌즈를 만드는 엔지니어다. 광학적 완성도를 위해 고성능 컴퓨터와 최신 재료, 비구면 표면, 최첨단 생산 방식을 아낌없이 활용하면서도 라이카 렌즈에 담긴 측정 불가능한 인간적 요소를 구현하려 한다. 모든 설계 과정은 본질적으로나 시대적 흐름에 따라 진화하며, 과거의 가장 뛰어난 점을 미래로 가져오는 것이 라이카 설계의 유산이라고 말한다.
오늘날 거의 모든 광학 브랜드가 가능한 완벽한 해상력과 광학적 특성을 목표로 제품을 설계 중이다. 라이카를 비롯한 소수의 브랜드만이 과거의 유산을 소재로 아날로그적 시도를 이어나가고 있다. 샤오미 17 울트라에서도 그런 철학이 적절히 녹아있다. 주변부에 자연스레 개입하는 배경 흐림부터 스마트폰에서는 보기 드문 보케 처리, 라이카 렌즈의 다양한 광학적 특성을 접목한 필름 모드 등에서 라이카와 샤오미가 무엇을 구현하려 했는지를 정확히 알 수 있다.
울트라 제품 특성상 가격은 512GB가 189만 원대, 1TB가 199만 원대로 상당히 비싸다. 다만 1인치 고성능 센서와 고성능 기계식 줌 렌즈를 장착한 카메라 겸용 스마트폰이고, 고배율 줌 스마트폰을 활용하기 좋은 여행이나 스냅, 공연, 야간 등의 조건에 활용한다면 쓰임새는 훌륭하다. 게다가 샤오미는 소비자 선택권을 넓히기 위해 이달 말 출시하는 샤오미 17T에도 울트라 급의 기계식 줌 렌즈를 적용한다. 상대적으로 가격대가 낮기 때문에 카메라 활용도는 챙기고 조금 더 작은 제품을 선호하는 사용자에게 좋은 선택지가 될 것이다.
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