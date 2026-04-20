베이조스도 로켓 재사용 성공…머스크 스페이스X에 도전장

미국 아마존 창업자 제프 베이조스가 이끄는 우주기업 블루오리진이 로켓 재사용에 처음으로 성공했다. 한번 사용했던 1단 로켓을 바다에서 회수해 재발사하는 기술을 선보인 것으로,일론 머스크의 스페이스X가 장악해 온 대형 궤도 발사 시장에 본격적으로 도전장을 내민 셈이다. 다만 탑재된 위성을 목표 궤도에 올리는 데는 실패했다.
블루오리진은 19일(현지 시간) 오전 7시 25분 미국 플로리다주 케이프커내버럴 우주군 기지에서 대형 발사체 ‘뉴글렌’ 3호기를 발사했다. 특히 3호기에는 지난해 11월 2차 임무에 투입했다 회수한 1단 부스터를 재사용했다. 블루오리진 측은 엔진 7기를 전량 교체하고 일부 성능 개선 작업을 거쳤다고 설명했다.
액화 메탄을 연료로 쓰는 BE-4 엔진 7기가 약 1724톤(t)의 추력으로 로켓을 밀어 올렸고, 임무를 마치고 분리된 1단 부스터는 발사 약 9분 20초 만에 대서양에 떠 있는 해상 무인 바지선에 성공적으로 착륙했다. 대형 로켓의 1단부를 회수해 재사용한 민간 기업은 스페이스X에 이어 블루오리진이 두 번째다.
다만 로켓에 탑재된 위성을 정상궤도에 안착시키지는 못했다. 고객사인 미국 AST 스페이스모바일의 통신위성 ‘블루버드 7’을 예정보다 낮은 궤도에 투입한 것이다. AST 측은 “위성이 로켓에서 정상 분리돼 전원이 들어왔지만, 고도가 너무 낮아 자체 추력기로도 운용이 불가능하다”며 “대기권에 재진입시켜 소각 처리할 것”이라고 밝혔다. 블루오리진도 X(옛 트위터)에 “탑재체가 비(非)정상 궤도에 놓였다. 원인을 분석 중”이라고 올렸다. 블루버드 7은 2400제곱피트 크기의 안테나를 부착한 일반 스마트폰에 4·5세대(G) 이동통신을 직접 쏴주는 ‘우주 기지국’형 위성이다.
이번 발사로 블루오리진은 스페이스X의 스타링크에 맞서 저궤도 위성망 ‘레오(옛 카이퍼)’ 구축함은 물론 미국항공우주국(NASA) 아르테미스 달 착륙선 사업에서 입지를 넓힐 발판을 마련했다. 블루오리진은 아르테미스 사업에 참여해 유인 달 착륙선 ‘블루 문(Blue Moon)’을 개발 중으로, 지난해 세계 상업 발사 시장의 82%를 차지한 스페이스X의 독주에 균열을 낼 수 있을지 주목된다.
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