전립선-시력-탈모 고민… 하루 한 알로 싹 날린다

50대 이후 남성 대부분을 괴롭히는 불청객이 있다. 바로 전립선 문제다. 소변 참기가 힘들고 약해진 오줌발에 볼일을 보고 나서도 시원하지가 않다. 밤이 되면 더 문제다. 1∼2시간 간격으로 소변이 마려워 잠을 설치고 쌓인 피로는 무기력함과 짜증으로 표출된다.
대한비뇨의학회에 따르면 전립선비대증 환자의 절반 이상이 병원을 찾지 않는다. 이를 방치하면 소변을 전혀 보지 못하는 급성 요폐로 악화될 수 있고 우울증 유병률이 정상인보다 4배 높다는 연구도 있다. 전립선 비대 증상을 개선하기 위한 성분으로는 ‘쏘팔메토’가 있다. 인체적용시험을 통해 소변 유속 및 잔뇨량 개선, 배뇨 빈도 감소 등을 확인했으며 에너지 생성, 면역 기능 등 식품의약안전처로부터 13가지 기능성과 안전성을 인정받았다.
또 하나의 고민인 탈모에도 효과적이다. 실제 전립선 문제로 쏘팔메토를 섭취한 사람들의 머리숱이 증가한 사례도 있다. 남성호르몬인 DHT 호르몬은 두피 모낭의 혈액순환을 저해해 모발을 가늘게 하는데 쏘팔메토의 로르산은 DHT 호르몬 분비를 억제해 모발 성장을 촉진한다.
중년에 접어들면서 흐릿한 눈도 문제다. 나이 들수록 눈도 침침해지는데 이는 20세 이후 중심 시력을 담당하는 황반의 구성 성분인 루테인이 감소하기 때문이다. 노화된 눈에 꼭 필요한 루테인은 체내에서 합성되지 않기 때문에 루테인이 풍부하게 함유된 쏘팔루테인을 꾸준히 섭취하면 망막 및 황반 성분을 보충해 눈 건강을 지킬 수 있다. 실명 위험을 높이는 황반변성 예방에도 좋다.
나이 들수록 소변이 시원하지 않고 눈이 침침하면 무기력해지고 피로도 더 쉽게 쌓인다.
‘보령 쏘팔루테인 플러스’는 쏘팔메토와 루테인, 지구력 증진을 돕는 옥타코사놀이 복합 함유된 남성 건강기능식품이다. 중년 남성의 영원한 고민인 전립선과 침침한 눈, 떨어진 활력을 하루 한 알로 관리할 수 있다.
보령 쏘팔루테인 플러스는 △소변이 마려워 자주 잠을 깨는 사람 △소변이 끊기거나 가늘게 나오는 사람 △잔뇨감이 드는 사람 △눈이 침침하거나 흐릿해짐을 경험한 사람 △체력이 예전 같지 않은 사람에게 권한다. 전립선, 눈 건강, 지구력을 따로 챙기지 말고 이제 보령 쏘팔루테인 플러스 하루 한 알로 관리하자.
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