구름 뒤 미세먼지까지 잡는 AI 위성 지도, 얼마나 믿을 수 있을까

미세먼지는 눈 앞에 보이지 않지만 건강에 미치는 영향은 작지 않다. 지름 2.5μm(마이크로미터) 이하의 초미세먼지(PM2.5)는 폐 깊숙이 침투해 호흡기는 물론 심혈관계까지 영향을 줄 수 있다. 기관지가 약하거나 호흡기 질환을 가진 이들에게는 단순한 불편함이 아니라 건강을 직접 위협하는 문제다.
건강한 사람도 예외는 아니다. 미세먼지 농도가 높은 날이면 눈이 따갑고 목이 칼칼해지는 증상을 호소하는 이들이 많고, 야외 운동이나 외출 계획을 바꾸는 일도 흔하다. 결국 미세먼지 농도를 정확하고 빠르게 아는 것은 특정 환자의 문제가 아니라 건강을 챙기려는 모든 이들에게 필요한 정보가 됐다.
기후에너지환경부 소속 국립환경과학원이 최근 에어코리아 앱에 AI 기반 환경위성 초미세먼지 추정 서비스를 대폭 개선했다고 밝혔다. 구름이 끼어도 관측 공백 없이 전국 초미세먼지 농도를 추정하고, 정보 제공 속도도 기존 대비 2배 빠른 1시간 이내로 단축했다는 것. 미세먼지 농도를 더 정확하고 촘촘하게 파악하겠다는 목표도 드러냈다.
에어코리아 앱·환경위성센터 누리집서 확인 가능
개선된 서비스는 에어코리아 앱 메인 화면 오른쪽 하단의 ‘환경위성영상’ 버튼을 통해 바로 접근할 수 있다. 메뉴에서도 동일한 경로로 진입 가능하다. 이어 ‘지상 초미세먼지(PM2.5) 추정 농도’ 탭을 선택하면 된다. PC에서는 환경위성센터 누리집에 접속, 위성영상과 GIS 뷰어 경로로 들어가면 볼 수 있다. PC용 GIS 뷰어에서는 환경위성센터가 제공하는 모든 산출물을 볼 수 있는 반면, 에어코리아 앱은 국민 관심도가 높은 미세먼지 정보 위주로 구성돼 있다. 더 상세한 대기질 데이터가 필요한 연구자나 전문가라면 PC 버전이 유용하다.
지상 초미세먼지(PM2.5) 추정 농도 화면을 보면 한반도 전역이 파란색에서 붉은색으로 이어지는 색상 그라데이션 지도로 표시된다. 파란색일수록 농도가 낮아 좋은 편이고, 붉은색에 가까울수록 높아 나쁜 편에 해당한다. 4월 8일 오전 기준 지도는 전체적으로 짙은 파란색이었다. 대기질이 양호한 상태라는 뜻인데 실제로도 미세먼지 없는 날이었다.
화면 하단 탭에서는 초미세먼지(PM2.5) 외에 미세먼지(PM10), 에어로졸 광학두께, 전층이산화질소 등 네 가지 정보를 선택해 볼 수 있다. 에어로졸 광학두께는 대기 중 먼지·연기 등이 빛을 얼마나 차단하는지를 수치화한 것이다. 쉽게 말해 ‘하늘이 얼마나 탁한가’를 나타내는 지표다. 전층이산화질소는 자동차·공장 등 연소 과정에서 발생하는 오염물질의 총량으로, 도심 대기오염 수준을 파악하는 데 활용된다. 이 두 항목은 일반 시민보다 대기질 연구자나 정책 담당자에게 유용한 정보다.
특정 지역의 수치를 확인하려면 ‘분석 모드’ 버튼을 먼저 활성화한 후 지도에서 원하는 지점을 직접 터치해야 한다. 서울 지역을 터치하자 ‘지상 초미세먼지(PM2.5) 추정 농도·보통·29μg/m³’라는 팝업이 나타났다. 수치 자체는 직관적이지만, 분석 모드의 존재를 모른다면 이 기능을 찾기 어렵다.
더 아쉬운 점은 지역 검색 기능이 없다는 것이다. ‘서울 마포구’처럼 텍스트로 검색할 수 없고, 지도를 손가락으로 직접 확대하거나 축소해 원하는 위치를 찾아야 한다. 이는 같은 앱 내 다른 메뉴인 ‘시도별 대기 현황’이 지역명과 수치를 한눈에 보여주는 것과 대비된다. 국립환경과학원 관계자는 “지역명 기반 검색 기능은 필요성과 활용 수요를 검토해 향후 서비스 고도화 과정에서 반영 여부를 결정할 예정”이라고 밝혔다.
AI가 관측 사각지대 해소
이번 기술 개선의 핵심은 속도보다 관측 사각지대 해소에 있다. 환경위성(GEMS)은 태양빛을 이용해 대기 오염물질을 관측하는 방식이라 구름이 끼면 해당 지역 데이터가 공백으로 남는 한계가 있었다.
지난 2월 13일 수도권과 강원 영서지역에 미세먼지 비상저감조치가 시행됐을 당시가 대표적인 사례다. 개선 전 위성 영상에는 구름에 가려진 지역이 회색 공백으로 남아 있었지만, 개선 후에는 AI가 기상자료·지상 관측자료·대기질 예측자료를 융합 분석해 해당 지역의 농도를 추정, 공백 없는 지도를 제공했다.
국립환경과학원에 따르면 AI 추정값의 정확도는 교차검증 결과 실제 지상 관측값 대비 약 80% 수준으로 확인됐다. 특히 구름이 낀 날에도 맑은 날과 동일한 80% 수준을 안정적으로 유지한다고 설명했다. 다만 이 정보는 현재 앱이나 누리집 화면에서는 확인할 수 없다. 국립환경과학원 관계자는 “향후 서비스 화면 내 추정 자료 안내 문구, 정확도 설명, 활용 시 유의사항 등을 게시할 예정”이라고 전했다.
서비스가 제공하는 정보는 미세먼지 농도에 그치지 않는다. 화면에서는 지상 10m부터 고도 약 5500m(500hPa)까지 네 개 고도층의 바람 방향과 세기도 함께 확인할 수 있다. 지상에 가까운 850hPa(약 1500m) 층은 중국 등 외부에서 유입되는 오염물질의 실제 이동 경로를 파악하는 데 쓰이고, 상층으로 올라갈수록 날씨 패턴 전체를 이해하는 데 활용된다. 미세먼지는 ‘지금 얼마나 있나’만큼 ‘어디서 와서 어디로 가는가’ 역시 중요하다. 고도별 바람 정보를 함께 보여주는 이 서비스는 일반 시민용 앱을 넘어 연구자와 정책 담당자까지 아우르는 대기질 플랫폼으로 자리잡고 있다.
위성 관측 후 85분 이내 업데이트···야간 공백은 숙제
속도 개선도 의미 있는 변화다. 기존에는 전층 농도 생산, 지상 자료 수집, 알고리즘 수행을 순차적으로 처리해 위성 관측 후 약 2시간이 걸렸다. 개선 후에는 전층 농도 생산과 지상 자료 처리를 병렬로 동시에 진행하는 방식으로 처리구조를 바꿨다.
관측은 1시간 간격으로 이뤄지며, 관측 완료 후 처리부터 업로드까지 포함해 약 85분 이내 서비스에 반영된다. 예를 들어 오전 9시 45분 관측분은 오전 11시 10분 이내, 오전 10시 45분 관측분은 오후 12시 10분 이내에 업데이트된다. 관측 가능한 일출부터 일몰까지 시간대에는 이 주기로 데이터가 계속 쌓이는 방식이다. 다만 출근 시간대 이른 아침에 앱을 열면 전날 오후 데이터가 최신으로 표시된다. 위성이 태양빛 없이는 관측할 수 없는 구조적 한계 때문이다.
국립환경과학원은 이 야간 공백을 해소하기 위한 R&D 사업을 올해부터 2030년까지 단계적으로 추진한다. 올해는 미세먼지(PM2.5·PM10)의 야간 및 새벽 추정 알고리즘 개발에 집중한다. 이후 이산화질소, 오존 순으로 확대할 계획이다. 오존의 경우 일출부터 일몰 시간대 추정농도 영상은 올해 안에 별도로 서비스될 예정이다.
야간 공백 보완 방식도 구체화됐다. 태양광 관측이 불가능한 시간대에는 천리안 2A 기상위성의 24시간 구름·기상 정보와 지상 측정자료, 대기질 예측자료를 함께 융합하는 AI 기반 방식을 적용할 예정이다. 환경위성 단독이 아니라 기상위성과의 협업으로 밤사이 공백을 메우는 구조다.
앞선 기술력, 서비스 완성도는 아직
정리하면 이번 개선으로 달라진 것은 두 가지다. 구름이 낀 날의 공백이 줄었고, 데이터가 더 빨리 집계된다. 정확도 80%라는 수치는 위성 추정값의 한계를 솔직하게 드러내는 숫자이기도 하지만 기존에 아예 공백으로 남아 있던 지역에 데이터가 생긴다는 점에서 진전은 분명하다.
그러나 사용자가 체감하는 서비스 완성도는 기술 발전 속도를 아직 따라가지 못하고 있다. 지역 검색 기능이나 정확도 안내 문구 한 줄이 더해진다면 이 서비스는 훨씬 많은 이들에게 닿을 수 있다. 야간 공백의 완전한 해소는 오는 2030년이 목표다. 그때가 돼야 ‘언제 어디서든 공백 없는 미세먼지 지도’가 비로소 완성될 것으로 보인다.
댓글 0