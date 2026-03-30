“특정 냄새만 못 맡으면 치매 전조 증상 의심… 조기 검진을”

문제일 DGIST 뇌과학과 교수
“소리 내서 詩 읽으며 노트에 쓰면
손-귀-코 자극해 뇌기능 향상시켜
취침 2시간전엔 스마트폰 안써야”
“감기에 걸렸을 때처럼 모든 냄새를 못 맡는 게 아니라 특정 냄새만 못 맡는다면 빨리 병원에 가봐야 합니다. 치매의 전조 증상일 수 있습니다.”
문제일 대구경북과학기술원(DGIST) 뇌과학과 교수(사진)는 29일 동아일보와의 인터뷰에서 “치매를 고치는 약물은 없지만 늦추는 약물은 있어 조기 진단이 중요하다”며 이같이 밝혔다. 그는 “특정 냄새를 못 맡는 시기는 뇌의 신경세포가 퇴행을 시작하기 전이므로 병원에 가는 게 정말 중요하다”고 강조했다. 문 교수는 한국뇌신경과학회장, 한국화학감각회장 등을 지내고 DGIST의 후각융합연구센터 연구소장을 맡고 있다. 최근 ‘늙지 않는 뇌를 만드는 감각의 뇌과학’이라는 책을 냈다.
인간이 냄새를 맡는 능력과 치매의 상관관계는 아직 명확하게 밝혀지지 않았다. 하지만 치매 환자 대부분이 발병 초기에 특정 냄새를 맡지 못하는 것으로 조사됐다. 해외 연구에 따르면 실험에 참여한 치매 환자들은 식빵에 딸기잼을 발랐을 때는 냄새를 맡았으나 땅콩버터를 바르면 맡지 못할 때가 많았다.
문 교수는 “감기나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 걸렸을 때처럼 전반적으로 냄새를 맡지 못하는 게 아니라 평소 익숙했던 커피, 김치 등을 구분하지 못하는 것”이라며 “추가 검사가 필요하지만 일상에서 이런 상황이 발생했다면 치매를 의심해 볼 수 있다”고 했다. 정밀 치매 검사는 비싼 편이어서 국내에서도 위험군을 선별하기 위해 특정 냄새로 치매를 진단하는 키트가 활용되기도 한다.
문 교수는 인간이 나이를 먹어도 뇌를 어떻게 활용하느냐에 따라 기능이 꾸준히 향상될 수 있다고 강조했다. 뇌는 스스로 정보를 습득할 수 없고 감각 기관을 통해 정보를 입수하는데, 여러 경험과 학습을 통해 다양한 자극을 주면 뇌가 늙지 않는다는 것이다. 그는 “소리를 내 시를 읽으면서 노트에 쓰면 눈으로 보고 손은 움직이고 귀가 자극되고 종이 향도 맡게 된다”며 “필사는 뇌 기능을 향상시킬 수 있는 좋은 방법 중 하나”라고 제안했다.
반면 짧은 영상(숏폼) 시청이나 과도한 스마트폰 사용은 피해야 한다고 조언했다. 문 교수는 “뇌는 천천히 깊이 생각하게 만들어져 숏폼처럼 빠르게 많은 정보를 전달하거나 색깔 변화가 많으면 따라갈 수 없다”며 “두통이 심할 때는 조용한 곳에서 잠시 안대를 착용하고 파도치는 모습을 생각하는 등 자극을 줄이는 게 도움이 된다”고 했다. 이어 “뇌가 정보를 정리할 수 있도록 충분한 숙면이 중요하다”며 “잠들기 2시간 전에는 스마트폰을 사용하지 않아야 한다”고 했다.
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