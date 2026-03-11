파마이노베이션·케어란스·다온케어, 천연물 기반 제품화 개발 협력 MOU 체결

제약 OTM 전문기업 ㈜파마이노베이션은 헬스케어 플랫폼 전문기업 ㈜케어란스, 뷰티앤의료기기 제조및판매업체 ㈜다온케어와 함께 천연물 기반 제품화 개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 각 기업이 보유한 연구 역량과 사업화 경험을 결합하여 천연물 기반 제품 개발을 공동으로 추진하고, 헬스케어 산업의 경쟁력 강화를 도모하기 위해 마련됐다.
이번 협력은 천연 복합물 기반 RCM 기술 연구 성과와 케어란스의 헬스케어 플랫폼 및 사업화 역량, 다온케어의 연구개발 및 바이오 기술 역량을 결합하여 천연물 기반 헬스케어 제품 개발과 시장 확대를 공동으로 추진한다는 점에서 의미가 있다.
3사는 공동 연구를 통해 기능성 소재 연구에서부터 제품 기획, 개발 및 사업화까지 이어지는 통합 협력 체계를 구축하고, 이를 기반으로 다양한 헬스케어 제품을 단계적으로 출시해 나갈 계획이다.
특히 이번 협약을 계기로 사이토카인 억제 기술을 기반으로 한 천연 복합물 RCM 플랫폼을 활용해 염증 케어 제품 개발을 본격화할 계획이다. 회사는 RCM 플랫폼의 기술적 강점을 바탕으로, 제품 안전성과 적용 적합성을 높이기 위한 다각도의 실험·검증 프로세스를 진행하고 있으며, 이를 토대로 제품 출시를 준비 중인 것으로 전해졌다.
케어란스 최진효 대표는 “이번 협약은 천연물 기반 연구 성과가 실제 시장에서 제품으로 구현될 수 있도록 플랫폼 기반의 사업화 연결 구조를 강화하는 계기가 될 것”이라며 “공동 연구 결과가 소비자에게 빠르게 전달될 수 있도록 기획·유통·고객 접점까지 연계한 협력 모델을 만들어가겠다”고 말했다.
다온케어 김원영 대표는 “다온케어는 의료기기 분야에서 축적한 개발·제조 역량을 기반으로, 이번 공동 연구를 통해 개발되는 천연물 기반 제품을 다양한 디바이스와 접목·연동하는 방향으로 확장해 나갈 계획”이라며 “제품의 사용 편의성과 적용 경험을 높일 수 있도록 디바이스 기반 솔루션 확대에도 적극 나서겠다”고 밝혔다.
파마이노베이션 정종윤 대표는 “천연 복합물 사이토카인억제 RCM 플랫폼을 중심으로 축적해온 연구 및 제품화 기술을 바탕으로, 이번 협력을 통해 천연물 기반 제품의 기술적 완성도를 한 단계 끌어올릴 것”이라며 “특히 안전성과 적용 적합성을 강화하는 연구·검증을 병행해, 제품이 시장에서 신뢰를 얻을 수 있도록 개발을 고도화하겠다”고 말했다.
파마이노베이션은 한국콜마 출신(현 제뉴원사이언스) 연구원 출신 정종윤 박사가 지난해 11월 설립한 제약 전문기업으로, OTM(One-Total Manufacturing) 시스템을 도입해 원료개발-기획-R&D-마케팅-제조를 원스톱으로 연결하는 통합 역량을 강화하고 있다. 최근 회사는 AI 기반 품질분석 연동 자동 제조 시스템 특허 출원 기술을 확보했으며, 평택에 신규 공장을 완공했다.
