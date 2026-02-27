‘HP 3D 프린터 한 대로 드론 연 2만 대 생산’··· UAV 제조 최선단에 있는 HP
동아닷컴
공유하기
글자크기 설정
국내 최대 드론 및 항공 우주 관련 박람회 ‘드론쇼코리아 2026(DSK2026)’이 지난 25일부터 오는 27일까지 부산 해운대구 벡스코에서 개최된다. DSK2026은 산업통상부와 국토교통부, 대한민국 국방부, 우주항공청, 부산광역시 주최로 개최되며, 전 세계 23개 국가에서 318개 기업 및 1200개 부스가 마련돼 글로벌 드론 행사로의 입지를 확실히 하고 있다. 드론쇼 코리아 자체는 드론과 무인 항공기, 우주 항공, 국방 및 관련 기술이 주로 논의되는 자리지만 그 가운데 글로벌 PC 및 프린터 기업 HP가 부스를 마련해 업계 관계자들의 많은 관심을 받고 있다.
HP는 개인용 PC부터 기업 환경을 위한 엔터프라이즈 급 컴퓨터 등을 주로 다루는 업체지만 프린터 기업으로서 고성능 산업용 3D 프린터도 취급하고 있다. 이중 무인 시스템(Unmanned System) 분야에서는 HP 멀티 젯 퓨전 기술을 활용해 개별 환경 혹은 대량 생산에 특화된 UAV(Unmanned Aerial Vehicle, 무인항공기)용 3D 프린터 설루션도 선보이며, DSK2026에서 시스템 전반을 선보이고 있다.
컴퓨터 기업으로 잘 알려진 HP, 적층 제조 기술도 세계 최고 수준
HP 부스는 중앙 입구 근처의 G03에 위치해 있으며, HP의 멀티 젯 퓨전(MJF) 기술이 적용된 UAV 설루션 전반의 기술력과 실제 제품까지 전시되어 있다. HP 멀티 젯 퓨전 기술은 쉽게 말해 산업 등급의 3D 프린팅 기술이다. 다만 시중의 3D 프린팅 자체는 시제품 소량생산 등에 초점을 맞추고 있으나 HP의 MJF는 상용 제품에 대한 대량 생산을 위한 설루션이다.
HP MJF는 HP 3D 하이 리유저빌리티(High Reusability) PA12라는 엔지니어링 플라스틱 소재를 활용한다. PA12는 높은 내마모성과 치수 안정성이 뛰어난 나일론 12 소재를 기반으로 재사용률을 최대 80%까지 높인 것이 특징이다. 또 기존의 FDM 방식 프린터는 결이 있어 특정 방향에 대한 강도가 떨어지는데, MJF 방식을 활용하면 X, Y, Z 축 모든 방향에서 균일한 강도를 갖춰 복잡한 구조의 기능성 부품을 인쇄해도 안정적이다. 현장에서는 0.8mm 두께로 인쇄되었음에도 실제 비행이 가능한 UAV 동체도 대거 전시되어 있다.
이미 드론 산업 현장에서는 HP MFJ를 활용해 고강도의 고성능 드론을 빠르게 혹은 대량으로 생산 중이다. 현장에 전시된 네코(NECO)의 FPV 드론(1인칭 드론)은 오토데스크 퓨전 360 소프트웨어와 협업해 설계된 제품이다. 네코는 기존에 사출 방식의 성형으로 1인칭 맞춤형 드론을 생산했지만 금형 제작 방식 비용이 높아 생산 속도가 설계 속도를 따라잡기 어려웠다. 이 상황에서 HP MJF를 도입하고 오토데스크 퓨전 360으로 빠르게 설계하면서 초기 설계 비용과 맞춤 설계 제작비를 크게 줄이고, 버전 업그레이드의 용이성도 끌어올렸다.
또한 MJF 5600 장비 사용시 대형 인쇄가 가능해 하나의 버킷에 소형 드론 20대의 동체를 인쇄할 수 있다. 한 번 인쇄에 걸리는 시간은 8시간이며 설비가 자동으로 다음 작업을 진행할 수 있어 이론상 하루 세 번 출력할 수 있다. 따라서 장치 오류 등이 없다면 하루 60대씩 1년에 이론상 2만 2000대 가량의 드론을 대량으로 생산할 수 있다.
부스에서 가장 이목을 끄는 제품은 디 아이 어보브(The Eye Above)의 부시레인저 드론이다. 디 아이 어보브는 남아프리카공화국에서 활동하는 야생동물 보호를 위한 비영리 민간단체다. 디 아이 어보브는 광활한 관목 지대에 흩어져있는 야생동물을 보호하기 위한 상업용 수색 드론을 찾았지만 시중에서는 조건에 맞는 제품을 못 찾았다. 결국HP MJF 기술을 활용해 90% 의 부품을 인쇄한 부시레인저 드론을 직접 설계했다. 부시마스터는 길이 1.6미터에 날개 폭 2.2미터, 탑재 하중은 2.2kg이다. 그렇지만 동체 두께는 0.8mm에 불과하며 내부에 벌집 모양을 배치해 안정성을 확보했다.
HP, 국내외 적층 제조 기반 드론 생태계도 폭넓게 지원
HP MJF 3D 프린팅 설루션이 FDM과 달리 대량 생산을 위한 산업용 장비인 만큼 관련된 생태계와 파트너십도 활성화되어 있다. 국내에서는 더프라임그룹, 대성정밀, 지엠아이시스템, 라오닉스, 링크솔루션, 프로컴정보기술, 이노자드, 피디에스, 엔플러스솔루션스가 기업형으로 MJF 3D 프린팅을 지원한다. 기관 역시 부천산업진흥원이나 첨단정보통신융합산업기술원, 울산과학기술원, 울산 테크노파크를 비롯해 전국 여러 대학들이 MJF 인쇄를 지원한다. HP MJF 인쇄에 대한 지원이 필요하다면 해당 기업 및 기관과 접촉해 견적을 내고 실제로 제품을 받아볼 수 있다.
현장을 찾은 조영환 프로컴정보기술 대표는 “산업용 적층 제조의 장비 생산성은 검증 단계를 지나 양산 단계로 진입했으며, UAV 산업에서는 부품 역할에 맞는 설계와 공정 표준화를 통해 중소량, 다품종 부품을 포괄적으로 생산하는 상황”이라면서 “HP MJF 기술은 사출로 전환하기에는 이르고 시제품 생산만으로는 부족한 영역을 안정적으로 소화하며, 빠른 생산성과 비행에 필요한 신뢰성을 모두 만족하는 기술”이라고 말했다.
HP MJF를 활용한 니나노컴퍼니의 산업용 수직이착륙 드론 ‘GOSHAWK’의 실제 비행 가능 제품도 현장에 전시돼 있다. 김건홍 니나노컴퍼니 대표는 “위상 최적화 설계를 적용하면 기존 복합 소재 구조 대비 30%~40% 더 경량화할 수 있고, 부품을 통합 설계해 구조적 무결성을 높이면서 조립 공정도 단순화할 수 있다”라면서 “경량화를 통해 출력을 더 확보해 비행시간 연장과 작전 반경을 더 확보할 수 있다. 고중량, 장거리 드론에서 무게 대비 강성은 곧 기체의 생존성과 운용 안정성을 결정하는데 HP MJF가 이를 달성하는데 큰 도움을 준다”라고 설명했다.
상용 제품이 아닌 자체 기술력이 적용된 드론을 대량 생산하는데도 HP MJF가 큰 역할을 한다. 유비파이(UVify)는 드론쇼, 군집 비행을 전문적으로 수행하는 무인시스템 확장 전문 드론기업이다. 유비파이는 자사 드론 6000대를 HP MJF로 출력해 배치했고, 현장에 맞춘 경량화나 정비 부품 등을 맞춤형으로 출력한다. 로버트 치크 유비파이 COO는 “적층 제조를 통해 기체를 경량화하고 강성과 정비효율을 동시에 높이고 있다. 디지털 설계부터 출력, 테스트, 비행 검증까지의 주기를 단축해 개발 속도도 높였다”라면서 “HP의 적층 플랫폼을 활용해 소량, 다품종 드론 구축에도 일관된 품질을 유지하면서도 신속한 맞춤형 드론을 생산하고 있다”라고 말했다.
3D 프린팅 기반 드론 기술, 향후 대량 생산의 열쇠 될 것
이날 현장에서는 지노 발리스트레리(Gino Balistreri) HP 무인 시스템 총괄(Head of Unmanned Systems at HP)이 ‘더욱 스마트하게 제작하고, 더욱 멀리 비행하기: 차세대 무인 항공기에서 적층 제조의 역할(Building Smarter, Flying Further: The Role of Additive Manufacturing in Next-Generation UAVs)을 주제로 DSK2026 세션 발표를 진행하기도 했다.
지노 발리스트레리 총괄은 “UAV 산업 현장은 끊임없이 변해야 한다는 압박이 크다. HP MJF의 핵심은 얇고 튼튼한 디자인을 넘어서 여러 부품을 하나로 결합한 수준의 인쇄가 가능하고, 이를 대량생산할 수 있다는 점이다. 많은 제조사가 드론의 부품 수를 획기적으로 줄이고 무게도 4분의 1 가까이 줄이면서 설계 과정을 자동화해 4시간으로 드론 컨설팅 시간을 단축하고 있다. 프린팅을 위한 프린팅이 아니라 필요한 강도와 공기역학적 성능을 위한 인쇄를 HP가 가능케 하고 있다”라고 말했다.
적층제조 기반 UAV 시장에는 여러 3D 프린팅 기술 기업이 존재하지만, 실제 드론 산업 현장에서 상용 및 운용 단계까지 폭넓게 적용된 사례는 HP가 가장 앞서 있다. HP는 상업용 및 일반 항공용 드론을 중심으로 대량 생산과 실증 사례를 지속적으로 확대하며 시장을 리딩하고 있으며, 드론 제조 현장에서의 적용 범위와 생태계 측면에서도 뚜렷한 존재감을 보이고 있다.
오늘날 드론 분야는 시제품 제조를 넘어 대량 생산의 단계 초입에 도달했고, 그 입지에 HP 멀티 젯 퓨전 기술이 중심이 되고 있다. 드론쇼코리아 2026은 오는 27일 금요일까지 개최되며 HP 부스에서 세계적 수준의 적층 제조 기반 드론 기술의 현주소를 직접 목격할 수 있다.
댓글 0