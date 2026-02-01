아침마다 콧물-재채기, 밤엔 코막힘… ‘삼백초’로 괴로운 비염 다스리세요

“아침이면 콧물과 재채기가 끊임없이 나와 정신을 차리기 힘들고 밤에는 코가 막혀 자주 깨다 보니 다음 날 머리가 무겁고 온몸이 축 처집니다.”
이런 변화의 배경에는 노화로 인한 코 기능 저하가 있다. 나이가 들면 코점막이 얇아지고 비강 구조도 변하면서 코로 숨 쉬는 기능 자체가 떨어진다. 이 상태에서 갑자기 찬바람을 쐬거나 겨울철 난방으로 실내 먼지가 늘어나면 콧물과 코막힘이 악화되기 쉽다. 결국 코로 숨 쉬기 어려워지면서 입으로 숨을 쉬게 되고 목 건조함과 입냄새, 수면 장애로 이어진다.
비염에 청력 저하·골절 위험까지… IgE 항체 반응 줄여야
비염이 심해지면 코 안 점막이 붓고 콧물이 많아지면서 부비동(코 주위의 얼굴뼈 안에 있는 빈 공간) 배출구가 막히기 쉽다. 이러면 콧물이 고이고 세균이 증식해 부비동염으로 이어져 하루 종일 머리가 무겁고 누런 콧물이 나오며 냄새를 잘 맡지 못하게 된다. 특히 나이가 들면 면역 조절 기능이 떨어져 만성화될 가능성이 높다.
비염은 청각도 무너뜨린다. 코와 귀는 이관으로 연결돼 있는데 코점막이 부으면 이관 기능이 저하돼 귀 안 압력 조절이 어려워진다. 그 결과 귀가 먹먹해지고 청력이 떨어진다. 이런 증상은 청력이 저하된 노년층에서 더 뚜렷하게 나타난다.
문제는 여기서 끝나지 않는다. 찬바람에 흐르는 콧물이 목 뒤로 넘어가면 인후 점막을 자극해 만성 기침과 목 통증이 생긴다. 이 상태에서 재채기와 기침이 반복되면 순간적으로 흉부 압력이 커지면서 뼈가 약한 노년층에서는 갈비뼈나 척추에 금이 가거나 골절로 이어질 수 있다.
이러한 악순환의 중심에는 면역글로불린 E(IgE) 항체에 의한 과도한 염증 반응이 있다. IgE는 원래 외부 세균이나 바이러스 등으로부터 몸을 보호하는 면역 물질이지만 비염 환자에게는 비만세포를 과도하게 자극해 히스타민 등 염증 물질 분비를 늘린다. 그 결과 콧물이 물처럼 흐르고 코가 막히며 재채기가 반복된다.
이에 많은 노년층이 비염 증상 완화를 위해 항히스타민제나 비강 스프레이에 의존하지만 일부 약물은 졸림, 입 마름, 심박수 변화 등을 유발할 수 있어 장기간 사용에 부담이 된다.
천연 삼백초 섭취 6주 만에 가래 빼주고, 재채기 35% 개선
최근에는 식품의약품안전처로부터 비염 개선 기능성을 인정받은 천연 유래 소재인 ‘삼백초추출물(LHF618)’이 주목받고 있다. 삼백초에는 플라보노이드와 폴리페놀 같은 항염증 성분이 풍부해 히스타민 분비와 코점막 부종을 억제하고 집먼지진드기 등 알레르기 반응도 줄인다. 또한 퀘르시트린 성분은 목에 끼는 찐득한 가래를 묽게 만들어 배출을 돕고, 데칸알은 항균 작용으로 바이러스와 세균을 억제하며, 탄닌은 기관지염과 천식 등 염증을 완화한다. 미켈리아닌 성분은 비염뿐 아니라 호흡기·폐·기관지 질환에도 효과적이다.
삼백초추출물은 특허받은 제조 공법으로 만든 개별인정형 신소재로 알레르기 반응에 관여하는 IgE 항체 수치를 낮춰 재채기, 코 가려움, 코막힘 등 증상을 개선한다. 인체적용시험에서 6주간 섭취한 결과 코 가려움, 재채기, 맑은 콧물, 코막힘 등 주요 비염 증상이 위약군 대비 평균 40∼50% 개선되는 결과를 보였다. 또한 코 염증을 일으키는 물질이 줄고 항산화력이 높아진 것으로 확인됐다. 단순히 콧물과 재채기를 줄이는 수준이 아니라 염증이 생기는 근본 원인을 가라앉히는 작용을 하는 것이다.
특히 삼백초추출물은 집먼지진드기, 꽃가루 등 다양한 알레르기 유발 요인에 대한 효과가 확인된 유일한 원료이며 기존 제품 대비 4분의 1도 안 되는 적은 양으로 간편하게 섭취할 수 있다.
지긋지긋한 콧물, 재채기, 코막힘, 코 가려움을 한 번에
시도 때도 없는 재채기, 주르륵 흐르는 콧물, 답답한 코막힘으로 불편하다면 지금 바로 코 건강관리를 시작할 때다. 보령컨슈머헬스케어에서는 삼백초추출물(LHF618)을 함유한 개별인정형 코 건강기능식품 '보령 코편하게'를 출시했다. 면역 과민 반응에 의한 코 상태 개선에 도움을 줄 수 있는 LHF618을 주원료로 했으며 남녀노소 쉽게 섭취할 수 있는 0.5g의 소형 정제로 목 넘김도 편하다.
