머나먼 우주강국…첫 상업발사체 ‘한빛-나노’ 폭발 추정

우주발사체 기업 이노스페이스의 첫 상업발사체 ‘한빛-나노’가 발사 직후 폭발한 것으로 추정된다.
한빛-나노는 한국 시간으로 23일 오전 10시 13분 브라질 알칸타라 우주센터에서 발사됐지만, 발사 직후 폭발하듯 화염이 분출되는 장면이 포착됐다. 발사체는 발사 직후 순조롭게 고도를 올리는 것처럼 보였지만 이륙 1분여가 지나자 커다란 화염이 영상에 보이며 중계 화면이 끊겼다. 이후 정확한 상황은 현재까지 알려지지 않고 있다.
‘스페이스워드’ 미션으로 불리는 이번 발사는 브라질과 인도 고객사의 소형 위성 8기 등을 고도 약 300km의 지구 저궤도에 올리는 것이 목표였다. 국내 민간 기업이 추진하는 첫 상업 발사라는 점에서 의미가 컸지만, 실패 가능성이 커진 상황이다.
이노스페이스는 2023년 15t급 시험발사체 ‘한빛-TLV’를 브라질 알칸타라 우주센터에서 성공적으로 발사한 바 있다. 회사는 상업 발사체로 경쟁력을 강화하기 위해 추력을 25t급으로 높여 한빛-나노를 개발했다. 당초 한빛-나노의 발사는 이날 오전 3시 45분으로 예정됐지만 기상 상황으로 인해 일정이 오전 10시로 연기된 바 있다.
