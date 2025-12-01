“혼자보단 둘이지”…세계 최초 범고래·돌고래 협동 사냥 포착

캐나다 브리티시컬럼비아 연안에서 범고래와 돌고래가 힘을 합쳐 연어를 사냥하는 장면이 사상 처음 포착돼 해양학계의 주목을 받고 있다.
달하우지대(Dalhousie University) 해양학과 사라 포춘 교수 연구진은 11일(현지시각) 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’에 발표한 논문에서 “북부 거주 범고래(Northern resident orcas)와 태평양흰줄무늬돌고래(Pacific white-sided dolphins)가 우연히 만나는 것이 아니라 협력적으로 사냥하는 모습을 확인했다”라고 밝혔다.
연구진은 드론 영상, 수중 촬영, 음향 기록 등 다양한 자료를 종합해 두 종이 팀을 이뤄 연어를 추적하고 사냥하는 행동을 체계적으로 기록했다.
촬영 영상에서는 돌고래가 정찰자 역할을 하며 연어를 쫓고, 범고래가 뒤를 따라가 먹이를 잡는 장면이 포착됐다. 범고래가 잡은 연어를 나눠 먹으면 돌고래는 남은 조각을 먹는 모습도 관찰됐다.
포춘 교수는 “범고래는 연어 사냥에 특화된 최고 포식자지만 돌고래를 리더처럼 따라가는 모습은 매우 흥미로웠다”며 “이번 관찰은 두 종이 서로 협력하며 사냥 전략을 조정할 수 있음을 보여준다”라고 설명했다.
연구진은 돌고래가 단순히 먹이를 훔치거나 범고래 근처에서 보호를 받는 것일 가능성도 검토했지만, 범고래가 돌고래에 대해 공격적 행동을 보이지 않는 점을 확인하고 협력 가능성을 높게 평가했다.
범고래와 돌고래는 모두 높은 지능과 사회성을 가진 것으로 알려져 있지만 협력해 사냥하는 사례가 공식적으로 기록된 것은 이번이 처음이다. 연구진은 이번 발견이 향후 해양 포식자 행동 연구에 중요한 자료가 될 것으로 기대하고 있다.
