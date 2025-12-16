이지동물의료센터, 베트남 수의학 인턴 방문…재활 시스템 현장 견학

부천 이지동물의료센터는 지난 달 베트남 수의학 인턴들이 병원을 방문해 한국의 체계적인 동물 재활 치료 시스템과 시설을 참관했다고 밝혔다.
이번 방문은 한국의 수의학 현장을 직접 경험하고, 최근 반려동물 의료 시장에서 주목받고 있는 ‘전문 재활 의학’ 시스템을 둘러보고자 하는 베트남 인턴들의 관심으로 마련됐다. 이지동물의료센터는 재활전문동물병원으로서 갖춘 우수한 인프라와 진료 환경을 인턴들에게 소개했다.
이지동물의료센터는 수술 후 회복부터 노령견 관리까지 아우르는 전문 재활 센터를 운영하고 있다. 이날 베트남 인턴들은 △수중 런닝머신(Underwater Treadmill)을 이용한 보행 훈련 △레이저 및 초음파 통증 완화 치료 △수술 후 환자 맞춤형 케어 등 실제 재활 치료가 이루어지는 과정을 흥미롭게 지켜봤다.
현장을 둘러본 한 베트남 인턴은 “이지동물의료센터의 전문적인 재활 시설과 장비들이 매우 인상 깊었다”며 “책으로만 접하던 재활 치료가 실제 임상 현장에서 어떻게 적용되는지 직접 볼 수 있어 뜻깊은 시간이었다”고 소감을 전했다.
이지동물의료센터 최춘기 원장은 “반려동물의 고령화로 재활 치료가 점점 중요해지고 있는데, 보행 재활 트레드밀, 고압산소치료 챔버, 수중 런닝머신 등 재활 치료에 최적화된 첨단 장비를 갖춘 저희 병원의 재활 의료 환경을 보여줄 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 재활전문동물병원으로서 더 발전된 모습을 보여주고, 단순한 기능 회복을 넘어 환자의 삶의 질을 최우선으로 하는 따뜻한 재활 치료를 통해 반려동물과 보호자의 행복한 동행을 지켜나가겠다”고 말했다.
한편, 이지동물의료센터는 전문 재활한방센터를 운영하며 양방의 물리치료와 한방 침구 치료를 결합한 독자적인 통합 재활 솔루션을 제공하고 있다.
