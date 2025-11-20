“게임 말고 책 읽어!”는 금물… 우리 아이 책 읽게 하는 법 [알쓸톡]

아이가 책을 좋아하게 만들려는 부모는 많지만, 현실은 쉽지 않다. 전문가들은 독서를 꺼리는 아이에게 강요보다 흥미를 끌어내는 접근이 중요하다고 조언한다.
20일 일본 생활정보 매체 ‘오토난서’는 아이가 책을 멀리할 때 적용할 수 있는 구체적인 독서 습관 형성법을 소개했다.
● 강제 독서는 독서 흥미를 가장 빠르게 떨어뜨린다
부모는 흔히 독서를 ‘의무’처럼 강요하는 실수를 저지른다. “게임만 하지 말고 책 좀 읽어라”, “놀지만 말고 책이라도 봐”라는 말은 아이에게 부담을 주며, 오히려 책과 멀어지게 만든다. 한 번쯤 억지로 책을 펼칠 수는 있지만, 금방 흥미를 잃고 독서 자체에 부정적인 감정을 갖기 쉽다.
또 많은 부모가 만화를 ‘독서가 아닌 것’으로 여기지만, 만화는 아이가 책과 친해지는 중요한 출발점이 될 수 있다. 글자를 읽기 어려워하는 아이도 만화를 통해 이야기 구조, 감정의 흐름, 지식의 재미를 자연스럽게 익힐 수 있기 때문이다.
특히 역사·과학·SF 등 전문성이 높은 만화는 지적 호기심을 자극하는 역할을 하며, 만화를 통해 재미를 느낀 뒤 글책으로 넘어가는 경우도 많다.
● 초등학생이라도 ‘읽어주기’를 계속해야
부모는 아이가 초등학생이 되면 읽어주기를 멈추는 경우가 많다. 그러나 전문가들은 독서를 싫어하는 아이일수록 읽어주기를 지속하는 것이 효과적이라고 조언한다. 읽어주기는 아이에게 ‘책은 즐겁다’는 경험을 먼저 심어주는 가장 확실한 방식이다.
또 연령대에 맞는 그림책·아동서, 좋아하는 캐릭터나 장르 중심의 책을 선택하면 책에 대한 긍정적 감정이 차곡차곡 쌓인다. 집에 책이 보이는 환경을 만들어도 좋다. 거실에 작은 책장을 두거나, 눈에 잘 띄는 자리에 책을 놓아두면 아이는 특별한 의도 없이도 손을 뻗을 가능성이 높다.
여러 권의 책을 구입하기 어렵다면 도서관·북카페를 이용하는 것도 좋은 방법이다. 다양한 장르가 모여 있어 선택 폭이 넓고, ‘빌리기 → 읽기 → 반납하기 → 새 책 선택하기’라는 순환 구조는 자연스러운 독서 루틴을 만든다.
중요한 건 아이 스스로 읽고 싶다는 마음을 느끼게 하는 것이다. 아이의 호기심을 자극하는 방식이 무엇인지 찾는 것이 독서 습관 형성의 첫걸음이다.
