카카오톡, 챗GPT 탑재…유료 구독 시 1개월치 환급

카카오가 28일 오픈AI의 인공지능(AI) 챗봇인 챗GPT를 카카오톡에서 바로 사용할 수 있는 ‘챗GPT 포 카카오’를 출시했다.
카카오톡 이용자는 채팅 탭의 상단에 있는 챗GPT 버튼을 눌러 서비스를 사용할 수 있다. 카카오톡 내에서 챗GPT에게 질문이나 요청을 할 수 있게 된 것이다. 챗GPT의 답변을 채팅방에 공유하거나 채팅방에서 대화 중 챗GPT에게 바로 질문할 수도 있다.
이미 오픈AI 계정을 통해 챗GPT를 사용해 오던 이용자는 기존 계정을 통해 ‘챗GPT 포 카카오’를 사용할 수 있다. 신규 이용자는 카카오 계정으로 챗GPT 가입이 가능하다. 단 가입이나 로그인 없이도 서비스를 경험할 수 있다. 무료 이용자의 경우 챗GPT 사용 시와 마찬가지로 사용 한도가 있다.
카카오는 ‘챗GPT 포 카카오’ 출시를 기념해 프로모션을 진행한다. 카카오톡 내에서 챗GPT의 유료 구독 상품인 ‘챗GPT 플러스’(월 20달러, 약 2만8000원)를 신규로 구독한 뒤 3개월 차까지 결제한 사용자에게 1개월치 구독료를 돌려주는 것이다. 프로모션은 출시 이후부터 오는 12월 31일까지 진행하며 선착순으로 조기 종료될 수 있다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0