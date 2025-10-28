카카오톡, 챗GPT 탑재…유료 구독 시 1개월치 환급

유용하 카카오 AI 에이전트 플랫폼 성과리더(카카오 제공. 재판매 및 DB금지)/뉴스1

카카오는 ‘챗GPT 포 카카오’ 출시를 기념해 프로모션을 진행한다. 카카오톡 내에서 챗GPT의 유료 구독 상품인 ‘챗GPT 플러스’(월 20달러, 약 2만8000원)를 신규로 구독한 뒤 3개월 차까지 결제한 사용자에게 1개월치 구독료를 돌려주는 것이다. 프로모션은 출시 이후부터 오는 12월 31일까지 진행하며 선착순으로 조기 종료될 수 있다.