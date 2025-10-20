“테일로디, 기술로 반려동물의 마음을 돌보다…케어포유의 AI 헬스케어 비전” [동국대 캠퍼스타운 2025]

[동국대학교 캠퍼스타운 X IT동아] 동국대학교는 2022년부터 서울시 캠퍼스타운 사업에 참여, 서북도심권 창업 생태계를 만들었습니다. 딥테크와 문화 콘텐츠 스타트업을 지원해 2년 연속 창업육성 우수 사례로 선정됐고, 2024년 서울시 캠퍼스타운 성과평과 A+ 등급을 받았습니다. IT동아는 동국대학교 캠퍼스타운과 함께 발전하는 유망 스타트업을 소개합니다.
반려동물 시장이 빠르게 커지고 있다. 농림축산식품부에 따르면 2024년 국내 반려동물 양육 가구는 약 313만 가구로 전체의 25%를 넘어섰고, 시장 규모는 약 6조 원대로 성장했다.
주목할 점은 단순히 사료나 용품에 집중되던 수준을 넘어 의료, 펫테크 등으로 다각화되고 있다는 점이다. 층간소음, 분리불안, 짖음 문제 등 제품이나 훈육만으로는 해결되지 않는 문제들을 기술로 풀 수 있다는 가능성이 열렸다. 이러한 변화 속에서 반려동물의 정서적 건강과 생활환경을 과학적으로 관리하려는 시도가 이어지고 있다.
‘기술로 반려동물의 마음을 돌보는 기업’을 추구하는 케어포유가 대표적이다. 창업 초기 케어포유는 방음 기능을 제공하는 펫하우스 제조 기업으로 시작했으나, 현재 IoT 센서 모듈을 결합해 반려동물의 건강 상태를 실시간 모니터링하는 솔루션 개발에 집중하고 있다. 향후에는 이를 기반으로 반려동물의 일상 데이터를 인공지능(AI)으로 분석함으로써 행동 변화나 건강 리스크를 조기에 감지하는 맞춤형 헬스케어 플랫폼으로 진화하는 것을 목표한다.
반려동물을 위한 따뜻한 기술, 소음 차단 펫하우스
케어포유는 김준용 케어포유 대표가 17년간 키운 반려견이 외부 소음에 약했던 경험에서 시작됐다. 그는 깊은 잠을 못 자고 스트레스로 불안 증세를 보이는 반려견의 문제를 직접 겪었고, 이를 해결하기 위해 기능성 펫하우스를 개발했다고 밝혔다.
김준용 대표는 “생활소음 기준 대비 60-70% 이상 소음 저감 성능을 구현하고, 진동 저감, 조명, 공기정화 기능까지 더했다”며, “케어포유의 제품은 ‘반려동물의 행복한 휴식’을 제공하는 것을 목표한다”고 소개했다. 현재 테일로디는 8개 라인업(뮤트 버즈, 뮤트 스퀘어, 뮤트 컴팩트, 뮤트 벙커, 뮤트 프리미엄 등) 제품을 보유했다. 크기와 형태에 따라 소형견부터 대형견까지 모두 사용 가능하며, 강아지와 고양이는 물론 최근에는 앵무새를 키우는 반려인들로부터도 호평을 받고 있다.
돌봄 공백 해소 요구에서 시작된 기술 개발
김준용 대표는 제품 판매를 시작하면서 고객 피드백을 들으며 시장의 요구를 파악했다고 설명했다. 그는 “테일로디 하우스를 구매하는 주된 이유가 분리불안 또는 하울링 문제 때문인데, 정작 보호자가 집에 없는 동안 반려동물이 얼마나 잘 지내는지 추적 관찰하기 어렵다고 공통적으로 호소했다”며, “기존의 펫 카메라나 자동 급식기가 순간적인 상황은 보여주지만, 절대적인 시간에 맞춰 기계적으로 작동하는 데에는 한계가 있기 때문”이라고 설명했다. 이어 그는 “테일로디 뮤트는 단순한 관찰 도구가 아니라, ‘시간 단위의 행동 데이터’를 해석해주는 케어 솔루션으로 확장하고 있다”고 덧붙였다.
케어포유는 ‘돌봄 공백’을 해소하기 위한 스마트 솔루션 개발에 집중하기 시작했다. 반려동물의 건강 상태를 실시간으로 모니터링하고, 리포트를 제공한다. 김준용 대표는 “타사 제품이 디자인이나 편의성 중심이라면, 테일로디는 데이터 기반의 반려동물 멘탈·피지컬 케어 솔루션으로 확장하고 있다는 점에서 차별화된다”고 말했다. 특히 반려동물이 펫하우스에 하루 평균 8시간 이상 체류하는 환경이 조성된 것이 데이터 수집의 안정적인 전제 조건이라고 덧붙였다.
IoT 센서 모듈로 실시간 모니터링, AI 분석으로 예측까지
테일로디가 펫하우스와 제공하는 IoT 센서 모듈은 반려동물의 생체 지표와 함께 온·습도, 공기질, 조도 등 환경 지표를 자동 수집한다. 추후에는 무게, 산소 포화 등 측정 범위를 넓혀갈 계획이다. 이 데이터는 보호자에게 리포트 형태로 제공될 예정이다. 김준용 대표는 “내부적으로 모니터링 및 리포팅 시스템의 데모 단계를 거쳤으며, 내년 상반기 상용화할 예정”이라고 말했다.
테일로디 솔루션의 궁극적인 목표는 예측성 확보에 있다. 수집된 데이터를 AI가 학습하고 분석함으로써, 반려동물의 행동 변화나 건강상의 리스크를 조기에 감지하는 지능형 케어 플랫폼으로 발전하는 것이다. 케어포유 소프트웨어 기술 책임자는 “동물별 적정 환경 값을 기준으로 항상성을 유지하고, 카메라를 통해 감정을 유추할 수 있다. 또한 패턴을 분석하면 장기간에 걸쳐 나타날 수 있는 병증까지 예측할 수 있을 것”이라고 설명했다.
케어포유는 향후 AI 기반으로 사용자에게 제안을 해주는 헬스케어 플랫폼을 준비하고 있다. AI가 반려동물의 하루 패턴을 학습하고 이를 기반으로 거대 언어모델(LLM) 도입을 통해 ‘오늘은 스트레스 지수가 낮으니 산책을 30분 늘려보세요’처럼 보호자에게 맞춤형 조언을 제공하는 서비스로 발전하고 있다. 김준용 대표는 “이 리포트를 가지고 병원에서 진료 볼 때 원인을 찾는 보조 지표로도 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.
국내 기반 확립 넘어 세계 시장으로
2019년 설립된 케어포유는 제품 판매를 통한 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 올해 매출액은 전년 대비 150% 이상 성장한 약 7억 원을 목표하고 있으며, 누적 고객 수는 국내 기준 3300명을 돌파했다. 또한 국내외 10건 이상의 특허, 상표, 디자인 출원 및 등록을 완료했다.
케어포유는 내년 상반기에 UX/UI 설계 및 AI 알고리즘 고도화를 통해 AI 기반 반려동물 케어 솔루션을 상용화할 계획이다. 또한 데이터 확보를 위해 현대백화점·스타필드 등 대형 쇼핑몰과 협력해 ‘타임케어존(Time-Care Zone)’이라는 새로운 오프라인 공간 모델을 구축할 예정이다. 이는 보호자가 쇼핑하는 동안 반려동물이 테일로디 하우스에서 안전하게 휴식할 수 있도록 돕는 시간 단위 케어 서비스 모델이다.
김준용 대표는 “특히 올해부터 케어포유는 국내 인지도 확립을 넘어 세계 시장에서 기술력 및 디자인 경쟁력을 동시에 입증하고 있다”고 밝혔다. 국내에서 2025년 10월 현대백화점 부천 중동점과 서울 디자인위크에서 오프라인 팝업 행사를 진행했다. 또한 ▲싱가포르(SG Pet festival) ▲홍콩(pawradise 펫 유치원 제품 구매) ▲대만(Chanchao Taipei pet show) ▲캐나다(Canada Industrial pet show) 등에서는 전시 제품 전량 완판을 기록했다고 밝혔다.
케어포유는 동국대학교 캠퍼스타운의 지원을 받아 사업 성장의 토대를 마련했다. 김준용 대표는 ”입주 공간 지원뿐만 아니라 투자 IR 컨설팅, 홍보, 기술 자문 등 실질적인 도움을 받았다”며, “XRVP 프로그램을 지원받아 XR 가상 전시관 구축 지원을 통해 온라인 홍보 채널도 강화했다. 네트워킹 지원 덕분에 다양한 파트너십과 정부 지원사업에도 연결될 수 있었다”고 덧붙였다.
김준용 대표는 “기술 개발과 동시에 빠르게 확장하는 글로벌 수요를 맞추기 위해 생산 효율화와 인력 확충이라는 도전 과제를 안고 있지만, 맞춤형 헬스케어 플랫폼으로 발전하기 위한 단계로 하나씩 나아가겠다”며, “케어포유는 단순히 펫테크 기업이 아니라 소리, 공간, 데이터를 통해 반려동물의 마음을 이해하는 기업으로 기억되고 싶다”고 강조했다.
