항문 출혈, ‘젊은 대장암‘의 경고 신호…발병 위험 8배 ↑

젊은 나이에 나타나는 직장 출혈(항문 출혈)이 단순한 치질 증상이 아니라 대장암의 강력한 조기 경고 신호일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
미국 루이빌 대학교 의대 연구팀은 50세 미만 성인 443명을 분석한 결과, 직장 출혈이 있으면 대장암 진단 위험이 8.5배 높았다고 밝혔다. 이 연구는 미국 외과학회 연례 학술대회(현지시각 7일)에서 발표됐다.
■ “젊다고 안심은 금물”…70%는 가족력 없어
연구에 따르면 조기 대장암 환자의 약 70%는 가족력이 없었다.
가족력이 있을 때 발병 위험이 두 배로 증가했지만, 출혈 증상이 있을 때는 8배 이상 높아 가족력보다 훨씬 강력한 위험 요인으로 나타났다.
연구를 이끈 대장항문외과 전문의 샌드라 카발루카스 박사는 “젊은 대장암 환자 중 상당수가 가족력이 없다”라면서 “출혈이 있다면 검진 나이(한국은 50세 이상)에 미달하더라도 대장내시경을 적극 고려해야 한다”라고 강조했다.
■ 출혈로 내시경 받은 10명 중 4명, 대장암 진단
이번 연구는 2021~2023년 루이빌대 의료시스템에서 대장내시경을 받은 50세 미만 환자 443명을 대상으로 수행했다. 이 중 44%가 조기 대장암으로 진단됐으며, 암 환자의 88%는 출혈 등 증상이 있어 내시경 검사를 받았다.
반면 암이 발견되지 않은 사람 중 의심 증상이 있어 대장 내시경 검사를 받은 비율은 55%로 33%포인트 낮았다.
대장암 진단을 받은 사람 중 유전적 위험 인자를 가진 경우는 13%에 불과했다. 반면, 흡연 경험자의 발병 위험은 두 배 가까이 높았다. 즉 유전보다 생활 습관이 대장암의 더 큰 위험 요인으로 여겨진다.
■ “출혈 시 검진 서둘러야”
카발루카스 박사는 “35세 환자가 단순 직장 통증만 호소한다면 검사가 필요 없을 수도 있다. 그러나 출혈이 있다면 상황이 다르다. 이들은 대장암 발병 위험이 8배 이상 높다”라고 경고했다.
젊더라도 출혈이 반복되거나 원인을 알 수 없는 경우 치질로 단정하지 말고 대장내시경을 통해 대장암 유무를 확인할 필요가 있다는 것이다.
다만 이번 결과는 학회에서 발표한 예비 연구 자료로, 동료 검토를 거쳐 학술지에 정식 게재되기 전까지는 참고용으로 해석해야 한다고 연구진은 덧붙였다.
박해식 기자 pistols@donga.com
