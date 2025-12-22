조국, ‘이준석 통일교 연관’ 발언 사과…“공천개입과 착각”

조국 조국혁신당 대표가 이준석 개혁신당 대표를 두고 ‘통일교 연관 문제가 얘기되고 있다’고 발언한 데 대해 22일 “착각해서 잘못 말한 것”이라며 공식 사과했다.
조 대표는 이날 소셜네트워크서비스(SNS) 페이스북을 통해 “제가 이 대표가 공천개입 관련 혐의로 특검에 피의자 신분으로 소환된 것을 통일교 건으로 순간 착각했다”며 이같이 밝혔다. 이어 “SNS를 통해 정정하며, 이 대표께 미안하다는 말씀을 드린다”고 했다.
앞서 조 대표는 이날 오전 KBS라디오 ‘전격시사’에서 “현재 (통일교) 사건은 경찰 국가수사본부가 담당하고 있다. 여기서 미진하면 특검으로 가야 한다”며 “국민의힘과 개혁신당에서 특검을 주장하는 것 같은데, 장동혁 대표나 이 대표도 지금 통일교 연관 문제가 얘기되고 있지 않나”라고 말했다.
이어 “특히 이 대표는 물론 피의자는 아니지만 피의자 또는 참고인으로 조사받고 있는 것으로 알고 있는데, 통일교 특검을 주장할 자격이 있는지 좀 의문스럽다”고 했다.
이에 개혁신당 이기인 사무총장은 입장문을 내고 “명백히 사실과 다르다”며 조 대표를 향해 “해당 발언이 사실이 아님을 공개적으로 명확히 인정하고 사과하라”고 촉구했다.
이 사무총장은 “이 대표는 통일교 관련 사안으로 피의자도, 참고인도 아니다. 어떠한 수사기관의 조사도 받은 사실이 전혀 없다”며 “그럼에도 불구하고 공영방송을 통해 마치 수사 대상인 것처럼 언급한 것은 특정 인물에게 범죄 연관성을 암시하는 중대한 허위사실 유포에 해당한다”고 했다.
그러면서 “타인의 명예를 훼손하는 허위사실을 유포하는 방식은 결코 정당화될 수 없다. 책임 있는 정치인의 성찰과 조치를 기대한다”고 덧붙였다.
