이란, 기뢰 뿌려놓고 위치 몰라…NYT “제거 능력도 부족” 우려

이란이 자국 해군이 호르무즈 해협에 부설한 기뢰를 제거할 능력이 없어 난처한 상항이라고 미국 뉴욕타임스(NYT)가 10일(현지 시간) 보도했다.
NYT는 이날 미국 측 관계자들을 인용해 “이란은 호르무즈 해협에 부설한 기뢰를 모두 찾아낼 수 없고, 이를 제거할 능력도 부족하기 때문에 해협을 더 많은 선박 통행에 개방할 수 없는 상황이다”라고 보도했다. 이같은 이유 때문에 이란이 미국의 제안에도 불구하고 해협 통행량을 늘리지 못한다는 것이다.
이는 11일 미국과 이란의 휴전 회담에서도 잠재적인 난관으로 작용할 수 있다.
이란은 미국과 이스라엘의 공격 직후인 지난달 이란 해군과 이란혁명수비대(IRGC) 소형 선박을 동원해 호르무즈 해협에 기뢰를 부설했다. 이후 IRGC는 선박들이 해상 기뢰와 충돌할 수 있다는 경고를 발령했고 이란 언론들은 안전 항로 지도를 공개했다.
미국 당국자들은 이란이 해협에 무분별하게 기뢰를 부설했기 때문에 통행 항로가 상당히 제한됐다고 전했다. 이란이 기뢰를 어디에 부설했고 이를 기록했는지도 불분명하고 위치가 기록됐다고 해도 기뢰가 원래 부설된 위치를 이탈해 떠다닐 수 있다는 것이다.
NYT는 미국 해군도 기뢰 제거 능력이 취약하다고 전했다. 실제로 호르무즈 인근 해협에 배치된 미국 해군 함선들 중 기뢰를 제거할 수 있는 ‘기뢰소해함’은 한 척도 배치되지 않았다.
미국 해군은 다목적 연안전투함(LCS)에 기뢰 제거 장비를 탑재해 만일의 사태를 대비하고 있다. 다만 일각에서는 기뢰 탐지 장비가 없는 LCS의 경우 기뢰 제거 작전에 도움이 되지 못할 것이라는 우려도 나온다.
앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 7일 2주간 휴전 합의를 발표하면서 호르무즈 해협의 즉각적이며 안전한 개방을 이란에 요구했다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이에 “기술적 한계를 적절히 고려해 해협이 개방될 것”이라고 밝혔다.
미국 당국자들은 아라그치 장관이 언급한 ‘기술적 한계’가 기뢰를 신속히 찾지 못하거나 신속히 제거하지 못하는 상황을 말하는 것이라고 했다.
NYT는 미국 해군이 기뢰를 설치할 수 있는 이란군의 소형 선박을 추적하지 못해 호르무즈 해협에 얼마나 많은 기뢰가 부설됐는지 정확히 알지 못한다고 전했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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