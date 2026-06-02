트럼프, 네타냐후에 “미쳤냐” 욕설…레바논 공격 제동

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베냐민 네타냐후 이스라엘 총리(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령. AP뉴시스
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령. AP뉴시스
도널드 트럼프 미국 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 레바논 수도 베이루트에 대한 공격 중단을 요구하며 욕설까지 내뱉었다고 미 정치매체 액시오스가 1일 전했다. 강한 친(親)이스라엘 성향인 트럼프 대통령은 평소 네타냐후 총리를 ‘비비’라는 애칭으로 부르며 브로맨스를 과시해왔다. 또 이스라엘의 강경한 대(對)이란 정책에도 긍정적이었다. 하지만 이란이 이스라엘의 레바논 확전을 이유로 종전 논의를 중단하겠다고 밝히는 등 협상이 위기에 봉착하자, 두 사람 정상 사이에 균열이 일어나고 있는 것으로 풀이된다.

이날 액시오스에 따르면 트럼프 대통령은 네타냐후 총리와의 통화에서 이스라엘의 베이루트 공습 계획을 비판하며 “(실행에 옮기면) 이스라엘이 전 세계에서 더 고립될 것”이라고 경고했다. 이어 자신이 네타냐후 총리의 부패 혐의 재판에 대해 사면을 요구한 사실 등을 거론하며 “당신은 진짜 미쳤다. 나 아니었으면 당신은 감옥에 있었을 거다. 내가 당신 목숨을 구해주고 있다”고 했다. 또 격앙된 목소리로 “도대체 무슨 짓을 하고 있는거야?(What the fuXX are you doing?)”라며 욕설을 내뱉은 것으로 전해졌다. 상황을 잘 아는 관계자는 이날 통화가 트럼프 대통령이 재집권 후 네타냐후 총리와 나눈 통화 중 가장 험악했다고 액시오스에 전했다.

네타냐후 총리와의 통화 후 트럼프 대통령은 1일 자신의 트루스소셜을 통해 “오늘 네타냐후 총리와 통화해 베이루트에 대한 대규모 공격을 하지 말 것을 요청했다. 그는 병력을 철수시켰다. 고맙다. 또한 헤즈볼라 지도부 대표들과도 대화를 나눴고 그들은 이스라엘과 이스라엘 군인들을 향한 사격을 중단하기로 합의했다”고 밝혔다.

하지만 네타냐후 총리는 같은 날 성명에서 “오늘 저녁 나는 트럼프 대통령에게 만약 헤즈볼라가 우리 도시와 시민에 대한 공격을 멈추지 않으면 베이루트의 테러 목표물을 공습할 것이라고 말했다”고 주장했다.
#네타냐후#트럼프#레바논#이란
김하경 기자 whatsup@donga.com
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