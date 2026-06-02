트럼프, 네타냐후에 “미쳤냐” 욕설…레바논 공격 제동

도널드 트럼프 미국 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 레바논 수도 베이루트에 대한 공격 중단을 요구하며 욕설까지 내뱉었다고 미 정치매체 액시오스가 1일 전했다. 강한 친(親)이스라엘 성향인 트럼프 대통령은 평소 네타냐후 총리를 ‘비비’라는 애칭으로 부르며 브로맨스를 과시해왔다. 또 이스라엘의 강경한 대(對)이란 정책에도 긍정적이었다. 하지만 이란이 이스라엘의 레바논 확전을 이유로 종전 논의를 중단하겠다고 밝히는 등 협상이 위기에 봉착하자, 두 사람 정상 사이에 균열이 일어나고 있는 것으로 풀이된다.
이날 액시오스에 따르면 트럼프 대통령은 네타냐후 총리와의 통화에서 이스라엘의 베이루트 공습 계획을 비판하며 “(실행에 옮기면) 이스라엘이 전 세계에서 더 고립될 것”이라고 경고했다. 이어 자신이 네타냐후 총리의 부패 혐의 재판에 대해 사면을 요구한 사실 등을 거론하며 “당신은 진짜 미쳤다. 나 아니었으면 당신은 감옥에 있었을 거다. 내가 당신 목숨을 구해주고 있다”고 했다. 또 격앙된 목소리로 “도대체 무슨 짓을 하고 있는거야?(What the fuXX are you doing?)”라며 욕설을 내뱉은 것으로 전해졌다. 상황을 잘 아는 관계자는 이날 통화가 트럼프 대통령이 재집권 후 네타냐후 총리와 나눈 통화 중 가장 험악했다고 액시오스에 전했다.
네타냐후 총리와의 통화 후 트럼프 대통령은 1일 자신의 트루스소셜을 통해 “오늘 네타냐후 총리와 통화해 베이루트에 대한 대규모 공격을 하지 말 것을 요청했다. 그는 병력을 철수시켰다. 고맙다. 또한 헤즈볼라 지도부 대표들과도 대화를 나눴고 그들은 이스라엘과 이스라엘 군인들을 향한 사격을 중단하기로 합의했다”고 밝혔다.
하지만 네타냐후 총리는 같은 날 성명에서 “오늘 저녁 나는 트럼프 대통령에게 만약 헤즈볼라가 우리 도시와 시민에 대한 공격을 멈추지 않으면 베이루트의 테러 목표물을 공습할 것이라고 말했다”고 주장했다.
댓글 0