긴머리 가발-보형물 착용…女화장실 도촬한 ‘여장 남자’

청주시의 한 영화관 여자 화장실에 여장을 하고 들어가 여성 신체를 몰래 촬영한 20대 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.
2일 충북 청주흥덕경찰서는 여장을 하고 영화관 화장실에서 여성의 신체를 ‘도촬’한 혐의(성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 등)로 20대 남성을 구속 송치했다고 밝혔다.
이 남성은 지난달 24일 오후 가발과 모자를 쓰고 흥덕구 한 영화관 여자 화장실에 몰래 들어가 칸막이 사이로 휴대전화를 밀어 넣는 수법으로 신체를 촬영한 혐의를 받는다.
이를 수상하게 여긴 피해 여성은 경찰에 신고했고, 남성은 현행범 체포됐다.
당시 남성은 여성으로 보이기 위해 가발, 가슴 보형물, 모자를 미리 착용한 상태로 6시간 동안 화장실을 드나들며 범행을 저지른 것으로 조사됐다.
남성의 휴대전화에서는 불법 촬영한 동영상과 사진 100여 건 발견됐다.
경찰 조사에서 남성은 “성적 호기심 때문에 범행 했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 동종 전력이 있는 남성을 구속한 뒤 휴대전화 포렌식을 통해 동영상 유포 등 여죄를 수사 중이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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