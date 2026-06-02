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사회
‘여고생 살해’ 장윤기, 진짜 목적은 성폭행이었다
동아일보
업데이트
2026-06-02 20:37
2026년 6월 2일 20시 37분
입력
2026-06-02 16:02
2026년 6월 2일 16시 02분
이형주 기자
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광주 도심에서 일면식도 없는 10대 여고생을 살해한 장윤기가 14일 오전 광주 서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 2026.5.14 뉴스1
늦은 밤 광주 도심에서 일면식도 없던 여고생인 이채원 양(17)을 살해한 장윤기(24)에 대해 2일 검찰이 성범죄를 목적으로 피해자에게 접근했다가 강하게 저항하자 범행을 저지른 것으로 판단했다. 전