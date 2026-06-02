서울대, ‘챗GPT 에듀’ 도입…“무료 제공해 AI 격차 줄일 것”

2일 서울대가 인공지능(AI) 기반 교육과 연구 혁신을 위해 ‘챗GPT 에듀’를 1일 도입했다고 밝혔다. 교수와 학생, 직원 등 전 구성원에게 무료로 AI 서비스를 제공해 ‘AI 격차’를 줄인다는 취지다.
챗GPT 에듀는 교육기관 전용 생성형 AI 서비스다. 강의 자료 생성과 맞춤형 튜터링 등 교육·연구에 특화된 기능을 지원하는 것이 특징이다. 이번 사업은 학교 구성원 모두에게 무료로 최신 AI 기술 접근을 지원함으로써 AI 서비스 격차를 허물기 위해 추진됐다. 향후 대학 내 모든 분야에서 AI 활용 환경이 정착되는 것을 목표로 하고 있다. 챗GPT 에듀 외에도 AI 기반 코딩 도구인 코덱스와 챗GPT 응용 프로그램 인터페이스(API) 등을 함께 제공할 예정이다.
서울대는 챗GPT 에듀 도입을 바탕으로 세계 최고 수준의 AI 전환(AX)을 선도한다는 구상이다. 개발사인 오픈AI와 글로벌 연구 협력도 확장해 나갈 방침이다. 고길곤 서울대 정보화본부장은 “대한민국이 세계 최고의 AI 선도 국가가 되는 데 기여한다는 시대적 소명에 부응하기 위해 책임을 다할 것”이라고 말했다.
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