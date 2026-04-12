전기차 할인 소식에 20대 고객 구입 급증…모델Y·EV3 등 인기

잇따른 전기차 가격 인하와 보조금 지급 영향으로 20대 전기차 구매가 늘어나며 내연기관을 포함한 전체 자동차 구매 대수도 증가한 것으로 나타났다.
12일 카이즈유데이터연구소에 따르면 올해 1분기(1~3월) 20대 신차 등록 대수는 2만356대였다. 이는 지난해 같은 기간 등록된 1만5006대 대비 35.7% 증가한 수치다.
이는 매년 증가세를 보이던 60대와 70대의 신차 등록 대수가 같은 기간 12.6%, 23.8% 각각 감소한 것과 차이를 보이는 수치다.
최근 20대는 차를 소유하지 않고 대중교통을 이용하거나 필요할 때만 공유차를 이용하는 경향성이 뚜렷했다. 이 같은 분위기에 지난해 20대의 신차 구매 점유율은 5.6%로 최근 10년 새 최저 수준으로 떨어지기도 했다.
하지만 올해 1분기 이 같은 상황이 바뀐 것이다.
20대의 신차 구매는 전기차 인기가 견인한 것으로 풀이된다.
최근 자동차업계에서 잇따라 전기차 가격을 인하하거나 할인 행사를 진행하면서 가격이 떨어진 것이 20대에게 주효했다는 분석이다.
1분기 20대의 전기차 등록 대수는 4605대로 지난해 같은 기간 대비 228.5% 급증한 것이 이를 방증한다.
또 20대가 1분기 신규 등록한 2만356대 중 전기차 비중도 22.6%로 지난해 1분기 9.3% 대비 13.3%포인트 늘었다.
특히 지난해 말부터 올해 1분기 사이 가격을 최대 1000만 원가량 내린 테슬라 모델 Y와 기아 EV3 등의 차량이 20대 신차 등록 대수에서 각각 7, 9위를 차지하며 인기를 끌었다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
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