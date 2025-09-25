“과학으로 미래를 조각하다” 3M이 대한민국 차세대 인재를 육성하는 방법

인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등 4차 산업혁명의 거대한 물결이 전 세계 산업 지형을 바꿨다. 수많은 직업을 대체하는 동시에 과거에는 상상조차 할 수 없었던 새로운 직업군을 끊임없이 만들어낸 것이다. 대전환의 시대, 미래 세대가 갖춰야 할 핵심 역량은 무엇일까? 세계 각국의 교육계와 산업계는 STEM(과학, 기술, 공학, 수학) 교육에 주목한다
대한민국 역시 시대적 흐름에 발맞추고 있다. 정부는 2022 개정 교육과정을 통해 ‘창의융합형 인재 양성’을 핵심 목표로 설정, 기존 STEM 교육에 예술(Arts)을 더한 STEAM 교육을 교육 현장에 적극 도입하고 있다. 하지만, 공교육만으로는 창의융합형 인재를 원활히 기르기 어렵다. 교사들의 업무 부담이 과도하고, 학생들이 최신 기술을 체험할 기회가 부족해서다.
이 지점에서 기업의 사회적 역할이 중요하다. 과학 기술을 토대로 성장한 전문가들, 최첨단 연구 시설과 생생한 산업 현장의 지식은 기업만 줄 수 있는 귀중한 경험이다. 기업 활동은 국가의 미래 인재를 양성하고 건강한 산업 생태계를 구축하는 전략적 투자인 셈이다. 그중에서 글로벌 과학 기업 쓰리엠(3M)이 한국에서 꾸준히 진행해 온 STEM 관련 사회공헌활동은 기업의 역할을 제시하는 사례 중 하나로 손꼽힌다.
3M의 체계적인 차세대 인재 육성 전략
3M은 과학을 삶에 적용해 인류의 삶을 향상시킨다는 목표 아래 혁신을 거듭해왔다. 사회공헌활동도 기업의 목표와 정체성과 깊이 맞닿아 있다. 참가자들이 과학 지식을 배우는 것에서 끝나지 않고 미래 경제의 주역으로 성장 가능한 실질적인 토대를 마련했기 때문이다. 3M도 딱딱하고 어려운 과학이 아닌, 호기심을 자극하고 영감을 주는 재미있는 과학을 경험하는 데 집중한다.
3M의 인재 육성 전략은 대상과 목적에 따라 세분화됐다. 과학에 호기심을 갖는 중학생에게는 흥미와 탐구심을 이끌어낸다. 산업에 관심을 보이는 중·고·대학생에게는 심도 깊은 현장 경험을 제공한다. 본격적인 사회 진출을 앞둔 이공계 여대생에게는 구체적인 진로 설계와 네트워킹을 지원한다. 잠재력의 씨앗을 뿌리는 단계부터 싹을 틔우고 열매를 맺는 모든 과정을 아우르는 ‘인재 파이프라인’을 구축한 것이다.
과학 기술이 개인 성취를 위한 도구가 아니라 기후 변화, 자원 고갈, 공동체 문제 등 인류가 직면한 난제를 해결하고 지속가능한 미래를 만드는 데 기여해야 한다는 가치를 자연스럽게 녹인 점도 특징이다.
22년 역사가 담긴 미래 과학자의 요람 ‘3M 청소년 사이언스 캠프’
2002년부터 시작해 22회차를 맞이한 3M 청소년 사이언스 캠프는 3M의 사회공헌활동 중 가장 긴 역사를 자랑한다. 이 캠프의 가치는 처음 강사로 나섰던 고상근 한국3M 기술연구소 소장의 회고에서 알 수 있다. 고상근 소장은 “첫 캠프에서 재귀반사기술을 소개하는 실험을 진행했습니다. 실험을 통해 참가자의 호기심을 풀어주었는데 ‘아~ 그렇구나’하며 터뜨리던 탄성이 아직도 생생하네요”라고 말했다.
2025년 3M 청소년 사이언스 캠프는 지속가능성이라는 시대적 흐름을 과학의 눈으로 풀어내는 데 집중했다. 순환을 위한 과학, 기후를 위한 과학, 커뮤니티를 위한 과학 등 세 가지 대주제 아래 학생들은 팀을 이루어 글로벌 도전 과제에 대한 해결책을 모색했다.
활동은 단순한 과학 실험에 그치지 않았다. 학생들은 스스로 주제를 탐구해 연구 논문을 작성하고 결과를 시각적으로 표현하기 위한 포스터 디자인을 진행했다. 아이디어를 실현 가능한 모델로 발전시키기 위해 사업 제안서 작성 과정도 거쳤다. 예술, 콘텐츠 제작, 문서 작성 등 창의적 활동을 통해 과학적 사고와 예술적 감성을 융합하는 능력을 갖추기 위한 과정이다.
3M은 참가자들이 다각적 역량 함양을 위해 프로그램을 고도화할 방침이다. 고상근 소장은 “33M 청소년 사이언스 캠프는 학생들이 과학을 활용해 창의적으로 문제를 해결하도록 돕는 행사입니다. 이들이 자연스레 세계 과학 인재로 성장하도록 도울 발판 역할도 합니다. 앞으로도 우리나라의 STEM 인재 양성의 요람이 될 수 있도록 최선을 다해 지원하겠습니다”라고 말했다.
포용적 성장을 향한 길 ‘Women in STEM 멘토링 프로그램’
2021년부터 꾸준히 운영 중인 한국3M 여성 STEM(3M Korea Women in STEM) 멘토링 프로그램은 이공계 분야 여성 인재들이 겪는 진로 고민과 경력 단절의 불안감을 해소하고, 미래 혁신의 주역으로 성장하도록 실질적 지원을 제공하는 데 초점을 뒀다.
한국여성과학기술인육성재단(WISET)과 함께 진행한 멘토링 프로그램은 총 33명의 참가자가 6개 그룹으로 나뉘어 진행됐다. 참가자들은 한국3M의 연구개발(R&D), 제조, 품질, 환경안전 등 다양한 부서에서 근무하는 여성 리더들과 만나 생생한 현장의 목소리를 들었다. 막연한 성공 신화가 아닌 실제 현장에서의 경험과 고민을 바탕으로 여성이 진출 가능한 분야와 필요한 역량에 대한 현실적인 조언이 오갔다.
프로그램의 핵심은 만남과 연결이다. 3M 현장에서 근무 중인 여성 리더들의 직무 소개 시간부터 기술 설루션을 체험하는 고객 체험관 투어, 깊이 있는 그룹 멘토링까지 다양하게 구성되었다. 3M 기술연구소를 직접 방문해 제품 개발과 응용 과정을 체험하는 시간도 가졌다. 과학 기술에 대한 흥미와 이해를 한층 높이는 계기가 되었다는 게 3M 측 설명이다.
3M Korea Women in STEM 멘토링 프로그램은 참가자 호응도가 높다. 3M 내부 평가 결과, 2025년 프로그램에 참여한 참가자의 만족도가 5점 만점에 평균 4.9점을 기록했기 때문이다. 참가자들은 멘토링을 통해 진로에 대한 구체적인 방향성을 설정하는 데 큰 도움을 받았다고 평가했다.
차세대 자동차 리더를 키우는 ‘모빌리티 캠프’
모빌리티 캠프의 목표는 미래 모빌리티 산업을 이끌 차세대 인재를 조기 발굴하고 육성하는 것이다. 자동차 관련 기술에 관심이 있는 중·고등학생 및 대학생 35명을 대상으로 진행된 모빌리티 캠프는 3M의 STEM 교육 프로그램이 어떻게 국가 핵심 산업과 연계되는지 보여주는 프로그램이다.
모빌리티 캠프는 참가자들이 혁신 기술의 탄생에서부터 적용에 이르기까지, 전 과정을 따라가며 배우도록 구성됐다. 먼저 한국3M 고객기술센터에서 첨단 소재 기술이 자동차 산업에 어떻게 기여하는지 교육했다. 설명에 나선 주형석 현대자동차 상무는 자동차 시장의 최신 기술 유행과 3M의 기술 역량에 대해 참가자들이 알기 쉽게 설명했다.
프로그램은 세종 테크노파크 방문으로 이어졌다. 참가자는 현장에서 자율주행 기술을 경험, 기술의 작동 원리를 익혔다. 이어 그린휠디자인 세션을 통해 모빌리티의 미래에 대한 아이디어를 교환했다.
현대모터스튜디오 고양에서는 현대자동차 엔지니어로부터 차량 개발 과정에 대한 설명이 진행됐다. 참가자는 자동화된 조립 라인부터 수소차의 구조, 충돌 안전 테스트까지 직접 눈으로 확인했다. 모빌리티 캠프는 소재에서 응용 기술, 실제 제품으로 이어지는 프로그램으로 구성됐다. 참가자에게 일반 지식이 아닌 모빌리티 산업 생태계 전체에 대한 통찰을 제공하고 참가자들이 향후 자동차 관련 전문 기술직에 대한 관심을 높이는데 기여했다.
주형석 상무는 “강의를 듣는 학생들의 눈빛에서 열정을 느꼈습니다. 앞으로 우리나라 자동차 산업을 이끌어갈 훌륭한 인재로 성장할 것을 확신합니다. 많은 학생들이 자동차 산업 외에도 STEM 분야에 관심을 가지고 직업으로 선택할 수 있게 이번 캠프와 같은 기회가 주어지기를 희망합니다”라고 말했다.
지속가능한 미래를 위한 동행
3M의 STEM 교육 프로그램은 과학에 대한 흥미를 유발하는 기초 단계부터 심화 단계, 실용 단계 등 폭넓게 구성됐다. 프로그램은 다르지만 4차 산업혁명 시대의 미래 인재 양성(Workforce of the Future)을 지향하는 점은 같다.
STEM 교육의 가치는 동료들과 협력하고 소통하면서 복잡한 문제의 본질을 파악하는 것이다. 팀 프로젝트, 그룹 멘토링, 브레인스토밍 등 협업 과정을 STEM 교육 프로그램에 포함한 이유다.
3M STEM 교육 프로그램은 기업이 사회와 어떻게 함께 성장해야 하는지 보여준다. 과학을 매개로 미래 세대가 대한민국의 미래를 이끌 인재로 성장하도록 돕는 동반자 역할을 자처했기 때문이다. 3M의 활동은 일회성으로 끝나지 않고, 한국 사회에 뿌리내려 지속 가능한 변화를 만들어내는 원동력이 될 전망이다.
