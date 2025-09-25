한국 할머니 ‘유산 기부’로 아프리카 시골이 건강해졌다

평생 간호사로 일한 故 원영주 씨… 사망 전 굿네이버스에 ‘유산 기부’
모잠비크 마을에 보건센터 건립
영유아 예방접종-주민 치료 맡아
케냐-잠비아에도 시설 건립 예정
“이전에 집에서 출산했을 때는 극심한 고통과 두려움 속에 혼자 기절하기도 했지만, 이번에는 빌라냐느 보건센터 의료진 덕분에 순조롭게 출산했습니다.”
아프리카 동남부 모잠비크 수도 마푸투에서 차로 8시간 떨어진 시골 마을 빌라냐느. 이 마을에 지난해 9월 마을의 첫 보건센터가 문을 열었다. 센터에서 지난해 10월 아이를 출산한 이스터 주스티누 씨(32)는 “보건센터에 얼마나 감사한지 말로 다 표현할 수 없다. 보건센터가 저뿐만 아니라 더 많은 여성들의 삶을 변화시킬 것이라 확신한다”고 말했다.
빌라냐느 보건센터는 고 원영주 할머니 유산으로 설립됐다. 평생 간호사로 일하며 다른 이를 돕는 삶을 살았던 원 할머니는 생전 본인 소유의 부동산 등 재산을 사후 굿네이버스에 기부할 것을 약속했다. 원 할머니 유산으로 빌라냐느 지역 주민 6289명은 분만을 포함한 의료 서비스를 받을 수 있게 됐다.
● “세상 떠난 뒤에도 도움이 필요한 이 돕고파”
간호장교로 시작해 평생을 간호사로 환자를 돌본 원 할머니는 생전 “내가 떠난 뒤에도 도움이 필요한 이들을 돕고 싶다”는 뜻을 밝혀 왔다. 남편이 먼저 세상을 떠난 뒤 원 할머니는 이 뜻을 이루기 위해 유산 기부를 결심했다. 원 할머니 동생인 원영태 씨(83)는 “늦게 결혼해 자녀가 없었던 누님은 어려운 이웃에게 관심이 많았다”고 회상했다.
유산 기부는 유산의 전부 또는 일부를 생전에 약정하거나, 사후에 유가족이 고인의 뜻을 기려 공익 목적을 위해 공익단체에 기부하는 것을 뜻한다. 유언 공증, 보험 수익자 변경, 조의금 기부, 기부신탁 등 다양한 방식으로 참여할 수 있다. 기부신탁은 기부자가 금전, 부동산, 유가증권 등의 자산을 은행 및 공익단체에 맡겨 생전에는 운용 수익으로 생활하고, 사후 남은 자산을 공익단체에 기부하는 방식이다.
원 할머니는 영태 씨 부부가 굿네이버스를 통해 해외 아동을 일대일로 결연 후원하고 있다는 사실을 알고 2019년 12월 굿네이버스를 최종 기부처로 결정했다. 유산 기부 약정식은 자택에서 영태 씨와 변호사, 증인 2명이 입회한 가운데 유언 공증 형식으로 이뤄졌다. 그는 약정식에서 “열악한 환경 속에서도 해외 아동들이 꿈을 잃지 않고, 밝은 내일을 준비하길 바라며 유산 기부에 동참하기를 약속한다”고 했다.
● 생전 뜻 이어… 모잠비크에 보건센터 건립
원 할머니가 2022년 2월 세상을 떠난 이후 굿네이버스에 기부된 유산은 약 9억4000만 원. 굿네이버스는 생전 간호사로 일한 원 할머니 뜻을 이어받아 모잠비크에서 보건의료 사업을 하기로 했다. 모잠비크는 열악한 보건 환경으로 5세 미만 영유아 사망률이 2020년 기준 1000명당 61.4명에 이른다. 같은 기간 한국의 영유아 사망률은 3.93명이었다.
굿네이버스는 2022년 10월부터 원 할머니의 유산 3억3000만 원을 들여 빌라냐느 지역에 보건센터 시설을 신축하고 보건 요원을 양성했다. 총 3개동으로 이뤄진 보건센터는 진료실, 입원실, 분만실, 의료 인력 숙소까지 갖춘 종합 보건 시설로 지어졌다. 주민들은 분만, 질병 검사 및 치료, 영유아 예방접종 등 다양한 의료 서비스를 받을 수 있게 됐다. 보건센터에서는 올해 2월까지 신생아 21명이 태어났다.
보건센터 건립으로 빌라냐느 지역 주민의 삶은 개선됐다. 전에는 간단한 약을 구하기 위해 4시간 이상 걸어야 했지만, 보건센터가 생겨 약을 쉽게 구할 수 있다. 출산이 가까워 오면 집을 떠나 의료시설 인근의 임시 거처에서 기다리거나, 집에서 홀로 출산을 하던 임신부들은 의료진의 도움을 받아 깨끗한 의료시설에서 안전히 아이를 낳을 수 있게 됐다. 에드나 아르만두 발로이 씨(40)는 “예전에는 아이들이 자주 말라리아에 걸려 고생했는데 요즘은 아픈 아이가 눈에 띄게 줄었다”며 “보건센터는 단순한 건물이 아니라 우리 삶을 변화시킨 전환점”이라고 했다.
빌라냐느 보건센터에는 원 할머니의 유지를 기리는 현판이 설치됐다. 현판에는 “평생을 다른 사람을 돌본 헌신적인 간호사, 그녀의 나눔 덕분에 보건센터가 설립됐으며 그 유산은 앞으로도 몇 세대에 걸쳐 삶에 좋은 영향을 미칠 것”이라는 문구가 쓰여 있다. 굿네이버스는 올해 2월 보건센터 운영을 지역정부에 양도했다. 원 할머니가 남긴 유산은 케냐와 잠비아에서도 보건센터로 탄생할 예정이다.
● “유산 기부 활성화 위한 세제 혜택 필요”
굿네이버스는 원 할머니처럼 유산 기부를 이행하기로 서약한 이들을 더네이버스레거시클럽 회원으로 위촉한다. 이들에게 맞춤형 컨설팅을 제공해 숭고한 뜻이 이뤄질 수 있도록 돕고 있다. 2019년 9월 발족한 이후 현재까지 총 60명이 회원으로 등재됐다. 회원이 되면 기부 약정 및 유언장 작성부터 유언 집행, 사업 수행과 결과 보고까지 유산 기부의 절차를 체계적으로 안내받을 수 있다. 유산 기부 관련 법률, 세무, 금융 등 자문도 제공된다.
한국에서는 유언장을 작성하는 경우가 적고, 유산 기부에 대한 인식이 낮아 유산 기부가 활성화되지 못하고 있다. 굿네이버스 관계자는 “영국은 유가족이 유산의 10%를 기부하게 되면 상속세 10%를 면제받을 수 있다”며 “한국은 가족에게 상속하는 문화가 있는데, 세제 혜택 등을 통한 인식 개선이 필요하다고 본다”고 말했다.
