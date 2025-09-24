부모님 명절 선물? 요즘엔 현금보다 ‘방문재활운동’으로 효도

안전하고 지속적인 운동 인기
전문 트레이너가 집으로 방문
건강 상태에 따라 ‘1대1 맞춤’
고객 95%가 만족… 신청 증가
추석 연휴에는 가족과 함께 보내는 시간이 늘어나는 만큼 부모님께 어떤 선물을 드릴지 고민하는 자녀가 많다. 명절마다 반복되는 건강식품이나 현금 대신 더 의미 있고 실질적인 선물을 찾는 이들이 늘고 있다. 최근에는 전문 트레이너가 집에 방문해 맞춤형 운동을 진행하는 ‘방문재활운동’이 새로운 효도 선물로 주목받고 있다.
제일정형외과병원 신규철 병원장은 “건강한 노년을 보내기 위해서 운동은 필수다. 그러나 중장년층은 여러 이유로 운동에 어려움을 겪는다. 이때 방문재활운동은 안전하고 지속적으로 운동을 이어가도록 돕는 좋은 대안이 될 수 있다”고 말했다.
실제 시니어 전문 헬스케어인 제일리핏케어에서 방문재활운동 고객을 대상으로 설문조사한 결과 응답자 752명 중 95%가 만족도를 표시했다. 특히 자녀들은 부모님의 질환과 시술·수술 이력을 고려한 맞춤 운동이 안전하게 진행된다는 점을 높게 평가했다. 제일리핏케어 관계자는 “이러한 이유로 최근 자녀들이 부모님 효도 선물로 방문재활운동을 신청하는 사례가 꾸준히 늘고 있다”고 말했다.
중장년층 운동이 강조되는 이유
근육은 30대부터 감소하기 시작해 80대가 되면 30대의 절반 수준만 남는다. 과거에는 근육 감소를 단순한 노화 현상으로 여겼으나 최근에는 근감소증을 질환으로 보고 있다.
근감소증은 노화에 따라 근육량과·근력·근기능이 저하되는 질환으로 방치 시 다양한 문제를 유발한다. 근육은 관절을 지지하고 보호하는 역할을 하는데 근육이 감소하면 관절의 부하가 늘어 퇴행성관절염이 가속화한다. 또한 보행 속도가 느려지고 균형 감각이 떨어져 궁극적으로 활동량이 줄고 체중이 늘어난다. 체중이 증가하면 관절 통증이 심해지고 기능 저하로 운동을 피하면서 근육은 더 줄어드는 악순환이 반복된다.
이 악순환을 끊지 못하면 낙상과 골절 위험이 커지고 당뇨병·심혈관질환 등 2차 합병증으로 이어진다. 결국 삶의 질이 급격히 저하되고 독립적인 생활이 어려워지며 더 나아가 노년기 우울감과 사회적 고립을 초래해 건강한 노후를 보내기 힘들어진다. 이처럼 신체 기능 저하는 정신건강과도 직결되며 꾸준한 운동은 노년기 우울증을 예방하고 증상을 완화하는 데에도 효과적인 것으로 알려져 있다.
제일정형외과병원 재활의학센터 김승연 원장은 “진료실에서 만나는 대부분의 노년층은 근감소증 소견을 보이는 경우가 많다. 문제는 많은 분이 적극적으로 대처하지 않는다는 점이다. 근감소증이 심하면 안전상의 이유로 수술이 권장되지 않거나 수술 후 회복이 느려 장기 입원으로 이어질 수 있다”며 “꾸준한 운동으로 근육을 유지하는 것이 신체적, 정신적 건강을 지켜 활기찬 노년을 보내는 방법”이라고 설명했다.
트레이너가 우리집으로? 1대1 맞춤 방문재활운동
중장년층은 관절 통증이나 시술·수술 이력 때문에 운동을 두려워하거나 운동 경험이 없어 방법을 모르는 사람이 많다. 수술 후 거동이 불편하거나 기능이 제한돼 보행 자체가 힘든 경우도 적지 않다.
이런 장벽을 해결해주는 것이 방문재활운동이다. 방문재활운동은 전문 자격을 갖춘 트레이너가 집으로 찾아와 개인 건강 상태와 운동 능력에 맞는 맞춤형 프로그램을 제공해 안전성과 지속성이 높다.
먼저 시술·수술 이력과 진단받은 질환을 확인하고 걷는 모습과 관절 가동 범위 등 전반적인 신체 기능을 평가한다. 이후 담당 트레이너는 제일정형외과병원 의료진과 협의해 각 회원에게 적합한 운동 프로그램을 계획해 맞춤형으로 진행한다.
또한 집 안에서 진행되는 만큼 생활 밀착형 운동에 최적화돼 있다. 신체 기능이 많이 저하된 경우 의자에서 일어나기, 물건 옮기기 등 기본적인 일상생활 동작(ADL)을 제대로 수행하지 못하는 경우가 많다. 방문재활운동은 이러한 필수 동작을 수행할 수 있도록 돕는다. 이는 단순한 체력 향상을 넘어 통증 감소, 이동 능력 회복, 사회적 활동 증가 등 삶의 질 전반에 기여한다. 아울러 집 밖 활동이 어려운 회원은 트레이너와 대화를 통해 정서적 교류도 할 수 있어 우울감 완화와 심리적 안정에도 긍정적인 영향을 준다.
제일리핏케어의 방문재활운동은 제일정형외과병원의 환자 케어 시스템의 한 단계로 시작해 현재 전국적으로 확대 운영하고 있다. 각 지역에 전문 트레이너가 상시 배치돼 원하는 시간대에 신청 가능하다.
댓글 0