벨킨, Qi 2 25W 무선충전기·신형 GaN 충전기로 시장 공략에 박차

모바일 액세서리 브랜드 벨킨(Belkin)이 새로운 25W급 무선충전기와 삼성 모바일 액세서리 파트너십 SMAPP 인증에 대한 주요 소식을 공유했다. 이번에 벨킨이 공개하는 25W 울트라차지 시리즈 3종은 세계 최초로 Qi 25W 무선충전 인증을 취득한 제품이며, 기존 5W Qi 충전기보다 최대 5배 빠른 무선충전 속도를 제공한다.
신지나 한국벨킨 지사장은 “벨킨은 2020년 애플과의 협업을 통해 세계 최초로 서드파티 맥세이프 무선충전기를 출시했고, 2023년에도 애플 인증 제품을 출시하며 시장을 선도해 왔다. 이번에 출시하는 울트라차지 시리즈는 업계 최초로 Qi 2 25W 인증을 취득한 제품으로 벨킨의 기술력과 신뢰성을 입증하는 중요한 제품”이라면서, “기존 5W 대비 5배 빠른 Qi 2 25W 충전기를 통해 편리함을 넘어 에너지 효율과 지속가능성, 더 나은 사용자 경험을 제공하겠다”라고 말했다.
5W에서 25W까지 강력해진 무선충전, 여전히 한계 있어
스마트폰용 무선충전 기술은 2010년 세계무선충전협회가 처음 제정했다. 초기 버전은 5W의 느린 충전 속도와 4mm 이내 접촉, 지원 기기도 미비해 거의 쓰이지 않았다. 그러다 2017년 애플 아이폰 8 및 아이폰 X가 무선충전을 처음 지원하며 무선충전기 시대가 열렸고, 2023년 애플이 자석으로 무선충전 위치를 고정하는 애플 맥세이프 기능을 선보이며 무선충전기 시장이 폭발적으로 성장했다. 특히 2023년에 충전 효율을 기존 9W에서 15W까지 높인 Qi 2가 등장한 점도 영향을 미쳤다.
2025년 7월에는 충전 효율을 기존 15W에서 25W로 크게 높인 Qi 2.2.1이 발표됐다. 지난해 출시한 아이폰 16 시리즈는 iOS 26 업데이트로 최대 25W 무선충전을 지원하며, 아이폰 17 시리즈도 모두 25W 무선충전을 지원한다. 지난 8월 출시된 구글 픽셀 10 시리즈도 25W 무선충전을 지원하며 내년이면 25W 충전이 기본이 될 전망이다. 아쉽게도 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 7 및 갤럭시 S25 등은 15W까지만 지원한다.
15W 무선충전기가 확산하면서 충전기 신뢰성과 효율에 대한 관심도 높아지고 있다. 예를 들어 15W 차량용 무선충전기 및 무선충전 게이밍 패드는 처음 충전 시 15W로 충전을 시작하나, 스마트폰이 계속 동작하며 발생하는 발열과 충전 시 발열로 인해 충전 효율이 떨어진다. 심할 경우 충전기를 꽂아놓고도 사용 후 배터리 잔량이 더 떨어지기도 한다. 이 문제를 해결하기 쿨링팬이나 반도체 냉각기를 내장한 무선충전기가 등장하고 있으며 25W 충전기도 마찬가지다.
벨킨 Qi 2 25W, 높은 충전 효율과 발열 관리가 핵심
이번에 벨킨이 출시하는 Qi 2.2 25W 충전기는 스마트폰과 무선이어폰, 애플워치를 동시에 충전할 수 있는 울트라차지 프로 3-in-1 마그네틱 충전 독, 여행 등에 활용할 수 있는 울트라차지 3-in-1 접이식 마그네틱 충전기, 아이폰과 이어폰만 충전할 수 있는 2-in-1 접이식 마그네틱 충전기 세 종류다. 당초 벨킨 무선풍전 제품군은 부스트차지 라인업이었는데, 앞으로 25W 이상 충전기는 ‘울트라차지’라는 신규 브랜드로 구분한다.
벨킨 울트라차지 프로 3-in-1 마그네틱 충전 독은 아이폰 16 이상부터 25W 충전을 지원하며 25분 안에 0%에서 50%까지 충전한다. 애플 워치는 30분에 0%에서 80%까지 충전한다. 다른 두 제품 역시 스마트폰 충전 속도는 동일하며, 45W USB-C 충전기를 제공해 노트북이나 게임기 등 다른 기기도 충전할 수 있다.
발열 관리는 펌웨어 기반의 발열 관리 설루션인 칠 부스트(Chilboost)가 적용된다. 기존 반도체 냉각 방식은 습기가 끼고 전력 소모량도 늘어난다. 쿨링팬 방식은 효율적이지만 소음이 발생한다. 벨킨 칠 부스트는 충전 과정을 효율화해 발열을 관리하고, 프로 모델은 쿨링팬도 내장해 발열로 인한 충전 효율 저하를 방지한다. 타사 GaN 충전기 대비 최대 33% 작아진 충전기
노트북이나 고전력 기기 충전을 위한 USB-PD(USB 파워 딜리버리) 충전기도 업그레이드됐다. 새로 출시한 부스트차지 프로 듀얼 USB-C GaN(갈륨 나이트라이드)은 50W 및 67W 듀얼 충전 단자를 갖추며, 3 포트 충전기는 최대 100W를 지원한다. USB-PD 규격은 3.0에서 3.1로 업그레이드돼 높은 확장 전력 범위를 갖고, 지능적인 전력 관리가 가능해졌다. 전작에서 지원하지 않던 삼성전자의 초고속 충전도 지원한다.
벨킨이 일본의 반도체 기업 르네사스와 협력한 전력 효율 기술인 ZSP(제로 스탠바이 파워)도 최초로 탑재된다. 이 기술이 적용된 충전기는 유휴 상태일 때 소비전력이 0.005W에 불과하다. 그러면서도 전력 밀도를 높여 제품 크기를 타사 67W 충전기 등과 비교해 최대 33%까지 크기를 줄였다. 일반적인 65W 노트북 충전기의 크기가 빼빼로 상자 크기인데, 벨킨의 67W GaN 충전기는 플러그를 제외하면 탁구공만 하다. 크기가 줄어든 만큼 무게는 67W가 116g, 100W는 185g으로 가볍다.
아쉽게도 애플 아이폰 16 및 17의 45W 충전은 지원하지 않는다. 애플 아이폰 45W 충전은 USB-PD 3.2 규격이고, 이번에 출시된 부스트차지는 3.1 규격이기 때문이다. 벨킨 관계자는 “추후 USB-PD 3.2 버전 충전기 등장 시 45W 충전을 지원할 것”이라고 답했다. 삼성 SMAPP, 애플 MFi 인증 따지고 구매해야
Qi 2 규격의 핵심은 후면의 원형 자석을 활용해 제품의 충전 위치를 정확하게 정렬하는데 있다. 아이폰은 12부터 자석 정렬을 활용한 맥세이프로 이 기능을 지원했고, 삼성전자는 갤럭시 S25에 ‘Qi 2 Ready’ 케이스를 장착해 자석 부착을 지원한다. 기능 자체는 단순하다보니 이미 시중에도 자석부착용 원형 고리를 부착한 케이스가 많이 출시되는데, 제조사 인증을 거친 제품을 쓰는 게 좋다.
스마트폰을 무선충전할 때는 충전기 코일과 스마트폰 코일이 4mm 이내로 정렬돼야 한다. 위치가 어긋나면 충전 속도가 느려지고 발열이 발생한다. 비인증 케이스일수록 이런 문제가 발생할 가능성이 더 높다. 벨킨 케이스는 애플 MFi 인증, 삼성전자 SMAPP 인증을 받고 제작돼 무선 충전 시에도 오류 없이 정확하게 충전 위치가 적용된다.
충전 설루션, 가격보다 신뢰도 우선해야
한국소비자원은 스마트폰 무선 충전기를 안전하게 쓸 수 있도록 ▲ 충전기와 IT 기기 사이의 이물질이 끼지 않게 할 것 ▲ 고온다습한 환경을 피할 것 ▲ 제품 정격에 맞는 어댑터를 사용할 것 ▲정확한 위치에 올바르기 기기를 거치할 것을 권장했다. 저가형 케이스나 충전기를 활용하면 이런 문제가 발생할 가능성이 더 크므로 제조사의 인증을 거친 제품을 쓰는 게 좋다.
그런 측면에서 벨킨은 2005년 애플이 MFi 인증을 시작한 시기부터 공식 파트너사로 인증을 받았고, 삼성전자와도 본격적으로 SMAPP 인증 제품을 내놓으며 제품 신뢰도를 더욱 높이고 있다. 벨킨처럼 제조사와의 협업한 제품을 사는 것을 권장한다.
댓글 0