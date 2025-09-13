재봉틀 1대 놓고 창업한 청년, 세상에 없던 ‘에어테크 옷’ 세계로 수출[허진석의 톡톡 스타트업]

스마트 원단 개발로 동물과 환경 보호하는 커버써먼
공기 살짝 불어 넣으면 바람막이가 패딩점퍼로 변신
“옷 때문에 동물 학대는 말자”… 젊은 창업가의 집요함이 결실
럭셔리 브랜드 등과도 협업… 발열 원단, 변색 원사도 개발
2016년 초 서울 사당동 지하 작은 공간, 겨우 2평 남짓한 곳에 재봉틀 1대를 놓고 꿈을 키우던 28살 청년이 있었다. 당시 그는 목 디스크로 인해 늘 목베개를 들고 다녀야 했다. 그런 자신의 불편함에서 영감을 얻어 그는 ‘목베개를 후드에 결합해 보자’는 아이디어를 실현하기 위해 노력 중이었다. 이재호 커버써먼 대표이사(37)의 이야기다.
지금은 서울 성동구 성수동에서 직원 20여 명이 여러 첨단 스마트 원단을 개발해 다양한 부품은 물론 독자 브랜드도 키우고 있다. 올해 7월 중순 서울 성동구 성수동 커버써먼 본사에서 이 대표를 만났다. 사무실에는 옷과 가방, 개발 중인 보호장구들이 즐비했다. 벽면에는 특허증서가 가득했다. 커버써먼은 그의 7번째 창업이다. 그는 “올해 매출 100억 원을 목표로 하는 커버써먼은 동물 학대나 환경 파괴 없는 첨단 패션 소재를 만드는 스타트업”이라고 했다.
● 부드럽게 공기 품는 ‘에어 스마트 원단’
늘 그렇듯 아이디어가 상품이 되는 과정은 쉽지 않다. 후드와 목베개를 결합하려면 옷감과 같이 부드러운 느낌은 그대로 나면서 공기가 새지 않는 원단이 필요했다. 응원봉을 가져다 목베개를 만들어 보는 등 온갖 소재로 시도했다. 수십 군데 공장을 찾아다니며 시제품 제작을 부탁했지만 돌아오는 것은 차가운 시선과 문전박대뿐이었다. 전환점은 경기 양주의 한 공장에서 마련됐다. 거듭 찾아온 청년이 안쓰러웠는지 쌀포대 코팅 일을 하던 그 곳 대표가 마지못해 “한 번 해볼게”라고 했다. 이 대표의 인생행로가 바뀐 순간이다. 폴리염화비닐(PVC) 소재 등으로는 구현하지 못하던 부드러운 질감을, 폴리우레탄(PU)을 정교하게 코팅하는 방식으로 구현해 냈다.
이 대표는 새 원단을 개발하면서 동물 복지가 지켜지지 않는 문제점도 알게 됐다. 그는 “사람이 입을 옷 만들려고 살아있는 거위나 오리에서 털을 뽑는 것이 못마땅했다. 양털을 얻는 과정에서 양이 움직이니까 때리더라. 동물이 아파하는 모습을 보면서 공기를 제품에 넣어서 단열하고 몸을 보호하자는 비전을 만들게 됐다”고 했다. 동물의 털을 옷감에 활용하는 것도 결국은 그 털 사이에 공기층을 만들려는 것이니 첨단 기술로 직접 공기를 옷감에 적용하겠다는 뜻이었다.
● 동물 학대 없애는 패션 테크 스타트업
2017년 법인을 세웠다. 커버써먼이라는 사명은 ‘누구가를 덮다’라는 의미를 가진 ‘cover someone’을 소리 나는 대로 한글로 표기한 것이다. 바람직한 소재로 모든 이들을 보호하겠다는 의미도 담겼다.
법인 설립 후 8년, 2평 지하실에서 시작된 작은 꿈은 이제 20여 명의 박사급 연구진을 보유하고 매출 100억원을 목표로 하는 기업으로 성장했다. 커버써먼은 현재 에어 스마트 원단, 발열 스마트 원단, 자외선 감응 변색 원사(UV 컬러체인지 원사) 등 3대 핵심 기술을 보유한 패션테크 기업으로 자리매김했다.
가장 눈에 띄는 것은 동물털을 대체하는 공기 충전 기술(에어테크)이 적용된 에어 스마트 원단이다. 이 대표는 “공인시험기관 시험결과 프리미엄 구스다운 충전재 대비 90% 이상의 보온성을 입증했다”고 했다. 친환경적인 방식으로, 열을 차단하는 것은 물론 외부 충격으로부터 몸을 보호하겠다던 비전이 조금씩 실현되고 있는 셈이다. 세계적인 럭셔리 브랜드는 물론이고 국내 유명 의류 브랜드들도 커버써먼의 에어 스마트 원단을 활용한다.
전선 없는 발열 원단 기술은 기존 발열 의류의 패러다임을 완전히 바꿨다. 얇은 구리 필름을 원단 내부에 완벽히 융착시켜 기존에는 없던, 빨래가 가능한 발열 원단을 개발한 것이다. 전도성 단추를 통해 옷감 속으로 배터리의 전류가 공급된다. 이 대표는 “공기도 못 빠져나가게 하는 코팅 기술이 있으니 습기와 물기가 통과할 수 없어 빨래가 가능하다”고 했다. 발열 원단은 4∼5초 만에 열이 오르고, 겨울철엔 캐주얼 의류, 신발, 장갑, 목도리 등에 두루 활용할 수 있다. 군용 의류에도 적용할 계획이다. 커버써먼은 아웃도어 전문 브랜드 트렉스타와 협업해 발열 원단을 활용한 히팅부츠를 만들었다.
자외선 감응 변색 원사는 자외선에 노출되면 화학 반응을 일으켜 색상이 변하고, 자외선이 사라지면 원래 색상으로 되돌아온다. 이 대표는 “코팅 방식이 아닌 원사 자체 내·외부 구조에 의해 변색이 되는 것이어서 빨래와 같은 물리적 압력에도 색 변화 기능이 유지된다”며 “10만 회 이상의 변색 복원성을 확인했다”고 했다. 아이들 의류나 스포츠용품, 군사용품, 생활안전용품 등에 적용될 것으로 기대하고 있다.
비즈니스 모델 역시 체계적으로 구축했다. B2B 사업에서는 ‘CVSM’ 브랜드로 첨단 소재로 만든 다양한 부품을 공급하고 있다. 데상트, K2, PAF, GAP, 무신사 등 국내외 유명 브랜드들이 커버써먼의 기술을 탑재한 제품들을 출시하고 있다. 동시에 B2C 사업에서는 ‘keek(키크)’라는 자체 브랜드로 완제품을 선보이며 소비자 반응을 확인하고 있다.
현재 커버써먼은 국내외 특허 32건을 포함해 총 203건의 지식재산권을 확보해 둔 상태다. 또 성수동 본사에 150평 규모의 스마트팩토리를 구축 중인데, 올해 안에 완공할 계획이다.
● ‘창업하고 매각하고, 또 창업’의 반복
이 대표는 초등학교 때부터 “해병대를 나오고, 창업을 하겠다”는 뚜렷한 꿈을 품었다. 실제로 그는 해병대 복무를 마친 후 20대부터 무려 13개의 사업자 등록을 하며 7번이나 창업에 도전했다.
그는 “드릴 커버부터 셀카봉 케이스, 높낮이 조절 책상, 휠체어까지 아이디어가 떠오르면 무조건 시제품으로 만들어 본다”고 했다. 아이디어 중에는 보조배터리 내장 에어쿠션 케이스가 있다. 여성들의 화장품 케이스에 배터리를 넣은 제품이다. 6개월간 4000만원을 투입해 시제품까지 만들었고, 2억 5000만원에 기술을 매각하는 성과를 거두기도 했다. 대학에서 산업디자인을 전공한 때문인지 아이디어로 시제품을 만든 뒤 반복 개선을 하는 디자인적 사고가 몸에 밴 듯 했다.
하지만 이런 노력의 과정이 순탄하지만은 않았다. 정부 지원금을 받기 위해 발표했던 셀카봉 케이스 아이디어가 유출돼 다른 업체가 먼저 출시하는 일이 있었다. 이 대표는 “그 제조 공장에 갔더니 제 발표 자료가 그 공장 책상에 있더군요. 특허와 지식재산권 보호의 중요성을 뼈저리게 깨달았다”고 했다.
놀라운 것은 그의 집념과 열정이다. 중국 광동성 산골까지 홀로 날아가 한 달간 머물며 공장 사장을 설득해 기술을 완성시키기도 했다. 하지만 과도한 열정은 대가를 치르게 했다. 그는 “일이 재미있어 하루 2∼3시간만 자는 생활을 했더니 과로로 신경이 눌려서 오른쪽 팔이 일시적으로 마비되기도 했다”고 털어놨다.
● 고어텍스-나이키 같은 세계적인 브랜드 꿈 꿔
20대에 창업한 그의 시선은 글로벌 무대를 향해 있다. 미국에서는 약진통상과 협업해 글로벌 브랜드 GAP 등에 소재를 납품하고 있다. 중국에서는 소셜 커머스 플랫폼인 샤오홍슈에서는 키크(keek) 제품을 올려 긍정적인 소비자 반응을 얻었다.
섬유 원단 분야에서 커버써먼처럼 기술을 기반으로 독특한 소재를 내는 회사는 거의 없다. 그래서 국제 전시회에 나가면 항상 관람객들이 몰린다. 그는 “올해 2월 프리미에르 비전 파리 전시회에서는 독일과 미국의 휴머노이드 로봇 회사들이 찾아왔다. 로봇이 넘어져 파손이나 고장이 나면 큰 수리비가 들 수 있는데, 공기로 몸체를 보호할 수 있는 우리 기술로 로봇을 보호하자고 제안했다”고 전했다. 그는 “휴머노이드 로봇들이 커버써먼의 옷을 입게 될 것”이라고 했다. 그는 이어 “동물 털을 쓰지 않는 친환경 기술을 더 확장해 한국기업으로 고어텍스나 나이키 같은 브랜드로 성장하고 싶다”고 했다. 인터뷰 내내 끊임없이 다른 사업화 아이템을 펼쳐 보였던 그는 무슨 사업을 해도 성공적인 결과를 낼 것 같은 집념을 보였다.
