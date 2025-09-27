2조 SW 시장에 뛰어든 청년… “K팝 댄스도 디지털 자산으로”[허진석의 톡톡 스타트업]

춤 저작권 생태계 만드는 댄스트럭트
안무가에 수익 안겨줄 길 찾아… 춤동작 디지털 유통 플랫폼 만들어
‘케데헌’ 노래 소다팝 빈 안무 채워… 모션 데이터로 빨리 올려 인기
“과도기에 있는 춤 저작권 생태계, AI 기술로 빠르게 안정시킬 것”
윤혜린 댄스트럭트 공동대표(30)는 이화여대 한국무용학과를 졸업했다. 안무가 전공이다. 대학 졸업 후 공연 비용 300만 원을 어렵게 마련해 첫 공연을 열었다. 그런데 수입은 30만 원. 18일 서울 강남의 댄스트럭트 사무실에서 만난 윤 대표는 “예술가 삶의 어려움을 몸으로 느낄 수 있었다”고 회상했다.
댄스트럭트는 안무의 디지털화에 앞장서는 스타트업이다. 엑스스테이지(XSTAGE)라는 온라인 유통 플랫폼을 만들어 K팝 댄스 등 1700종이 넘는 춤 동작을 세계로 판매하고 있다. K팝 안무 시상식인 코레오 어워드를 주최, 주관했다. 유네스코 국제무용협회에서 활동하며 국제 표준을 제시하는 일도 하고 있다. 윤 대표는 “K팝과 함께 세계로 나아가는 K팝 댄스의 기반을 튼튼하게 하려면 안무를 디지털 자산으로 만들어야 한다”고 했다.
● 콘텐츠 크리에이터로 시작
첫 공연의 쓰라린 경험은 윤 대표를 유튜브 창작자로 이끌었다. 2019년 유튜브 채널 ‘댄스트럭트’를 시작해 댄서들을 인터뷰하고 그들의 이야기를 전했다. 2021년 여성 댄스 크루 경연 TV 프로그램 ‘스트릿 우먼 파이터’는 기회였다. 윤 대표는 스타 안무가이자 무용수인 가비, 원밀리언 댄스 스튜디오의 리아킴과 협업해 ‘대세가비주’, ‘리아리티쇼’ 시리즈를 제작했다. 평균 50만 회, 최고 200만 회 조회수를 기록하며 연 3억5000만 원의 매출을 올리기도 했다. 하지만 영상 한 편 제작에 700∼1000만 원이 드는 상황이어서 오리지널 콘텐츠를 제작하는 미디어 사업의 지속 가능성 문제를 해결해야 했다.
2021년 카이스트 MBA 진학은 윤 대표에게 결정적 전환점이었다. 윤 대표는 “음악이 디지털 형태로 기록되고 주요 미디어도 스트리밍 플랫폼으로 전환되면서 엄청나게 큰 시장이 됐다. 춤도 동작 추적(모션 캡처) 기술을 통해 디지털화해 확산시킨다면 큰 산업이 되겠다는 확신이 들었다”고 했다. 캄캄한 미로 속에서 나아갈 길을 본 것이다.
2023년 스파크랩, KOC파트너스 등에서 시드 투자를 유치하며 본격적인 기술 사업에 뛰어들었다. 오세기 공동대표(38)는 정보기술(IT) 및 사업전략 전문가로 같은 카이스트 MBA 출신이다. 현재 댄스트럭트는 개발팀 3명, 애니메이터 2명, 마케팅·디자인 2명, 경영지원 1명, 댄서 1명 등 11명의 직원과 함께 안무의 디지털화에 매진하고 있다.
● 메타버스 속 K팝 안무의 활약
디지털 공간에서 안무가 새로운 콘텐츠로 활용되는 현실은 이미 우리 곁에 와 있다. 배틀로얄 슈팅 게임 포트나이트에서는 방탄소년단(BTS) 노래 다이너마이트 안무를 활용한 감정 표현 동작(이모트)이 출시돼 세계 게이머들이 게임 속에서 K팝 춤을 추고 있다. 글로벌 배틀로얄 게임 배틀그라운드에서는 뉴진스와 협업한 이모트를 비롯한 다양한 댄스 콘텐츠가 유료 아이템으로 판매되고 있다. 일본에서는 홀로라이브, 니지산지 같은 가상 아이돌 전문 기획사들이 출현해 가상 아이돌 관련 산업이 수백억 원 규모로 자리를 잡았다.
국내에서도 가상 아이돌 플레이브가 음악방송 1위를 차지하며 가능성을 입증했다. 이들의 성공 뒤에는 정교한 모션 캡처 기술과 실시간 안무 데이터가 있다. 윤 대표는 “세계적으로 인기를 끈 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 노래 ‘소다팝’의 안무 중 비어 있는 부분을 우리가 완성해 디지털 안무로 빠르게 공급했다. 그래서 많은 크리에이터들이 재빠르게 활용할 수 있었다”고 했다. 최근에 한 유명 온라인 방송인은 자신이 보유 중인 가상 캐릭터에 어울리는 안무를 댄스트럭트에 의뢰했다. 가상 아이돌을 키우겠다는 전략이다.
글로벌 애니메이션 소프트웨어 시장 규모는 글로벌 시장조사업체 ‘퓨처마켓인사이츠’에 따르면 올해 5억7670만 달러(약 8777억 원)로 추산되고 2035년에는 15억2590만 달러(2조1371억 원)로 커질 것으로 예상된다.
● 모션 캡처 시장의 문제점과 댄스트럭트의 해법
게임회사나 가상 아이돌 기획사가 지금 유행하는 춤을 캐릭터에 도입하겠다고 하면 두 가지 문제에 직면한다. 우선 시간이다. 유행하는 춤의 생명 주기가 평균 2주인 상황에서 기획하고 지식재산(IP) 계약하고 무용수 훈련시키고, 모션 캡처 및 프로그램 편집을 하려면 45일가량 걸린다. 유행은 지나가 버린다. 비용도 만만치 않다. 댄스트럭트에 따르면 자체 제작을 할 경우 억 단위의 모션 캡처 스튜디오가 필요하고 많은 고정비용을 지출해야 한다. 외주 제작을 해도 최소 대관비 100만 원, 데이터 가공비가 초당 3만 원이 든다.
윤 대표는 “매일 춤 트렌드를 모니터링 하면서 일주일 단위로 촬영을 하고 새로운 안무 데이터를 올려 1∼2주면 완성한다”고 했다. 또 “30초 정도 되는 안무 동작을 엑스스테이지에서는 평균 1만6000원이면 구매할 수 있는데, 외주제작으로도 최소 수백만 원이 들던 비용을 만 원 대로 줄인 것”이라고 했다.
댄스트럭트는 올해 말까지 모션 데이터를 캐릭터에 자연스럽게 입히는 리타켓팅 기술을 완성할 예정이다. 카이스트 문화기술대학원 등과 공동 개발 중이다. 인공지능(AI)을 활용해 캐릭터 몸체 비율에 맞게 일일이 수작업으로 조정하던 것을 자동으로 완성하는 것이다. 이 기술이 완성되면 시간과 인력이 많이 드는 후가공 과정이 간편해져 모션 데이터 제작 시간이 51% 단축될 것으로 예상된다. 댄스트럭트는 ‘실시간 트렌드 모션 즉시 배포’ 플랫폼을 노린다.
안무 데이터 유사도 판별 기술도 개발 중이다. 이는 안무의 지식재산권을 보호해 안무의 디지털화 생태계 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대하고 있다. 지금은 안무 저작권의 법적 제도적 기반이 형성돼 가는 과도기적 시기다. 안무 저작권이 존재해도, 저작권료 정산이나 분배 등 실질적 적용이나 관리가 미비하다는 의미다. 윤 대표는 “안무 저작권료 지급 및 창작자 권익 보호에도 필요한 기술”이라며 “한국안무저작권협회(협회장 리아킴)와 소통하며 K팝 안무 저작권이 세계에서 정당한 대우를 받을 수 있도록 노력하고 있다”고 했다.
더 나아가서는 안무 생성 AI를 개발할 계획이다. 텍스트와 음악 등 멀티모달 방식으로 입력해 춤을 생성하는 것이다.
● ‘춤으로 더 즐거운 세상’ 비전
댄스트럭트는 기존 글로벌 경쟁사들이 창의성이 없는 일상 동작 등의 모션 데이터 중심으로 판매하는 것과 달리 K팝 댄스 등 안무 가치가 있는 동작의 유통에 주력한다는 계획이다. 안무가에게 정당한 저작권료를 지급하는 것은 회사의 중요한 미션이다.
댄스트럭트는 현재 소규모 크리에이터나 가상 IP 제작사들을 상대로 모션 데이터를 판매하거나 창작 안무까지 의뢰받아 IP를 축적하고 있다. 향후에는 국내 엔터테인먼트사와 계약을 맺고 글로벌 게임회사 등에 모션 데이터를 공급하는 것이 목표다.
윤 대표는 “안무 콘텐츠가 디지털상에서 사용될 때마다 그에 대한 사용료가 안무가에게 돌아가는, 안무 저작물의 가치를 실현할 수 있는 시스템을 구축할 것”이라고 했다. 회사 이름 댄스트럭트는 댄스(춤)와 컨스트럭트(건설)를 합쳐 만든 조어다. 춤으로 더 즐거워지는 세상을 세우겠다는 꿈이 담겼다.
