최고 6000만원대 튜닝부품 22개국 수출… “기술과 디자인이 빚은 가치”[허진석의 톡톡 스타트업]

포뮬러원(F1) 공기역학 기술로 바디키트 시장 혁신한 에이드로
페라리 F1팀 취업 코앞서 놓쳐… 좌절 딛고 꿈 펼칠 분야 찾아내
F1 기술자-벤츠 디자이너 등 영입… 車 바디키트 넘어 전기차로 확장
“F1 드라이버도 개인車에 장착… 전기 모빌리티 산업 혁신할 것”
2008년 가을, 글로벌 금융위기의 거센 파도가 세계를 덮쳤다. 영국 사우스햄튼 대학교에서 레이스 카 공기역학 석사 과정을 막 마친 윤승현에게도 높은 파고가 들이닥쳤다. 페라리 포뮬러원(F1)팀으로부터 합격통지를 받아 둔 상태였는데, 리먼 사태가 터지면서 페라리를 포함한 많은 F1팀들이 신입 채용을 전면 중단해 버린 것이다.
그가 평생 꿈꿔온 F1 공기역학자(Aerodynamicist)로의 길이 막힌 순간이었다. 어렸을 때부터 공기역학에 매료되었던 그에게 이는 단순한 취업 실패가 아니었다. 세계 최고 수준의 공기역학 기술이 집약된 꿈의 무대에서 뛰고 싶다는 꿈의 좌절이었다. 한국과학기술원(KAIST) 항공우주공학과를 졸업하고 사우스햄튼대 레이스카 공기역학 과정을 밟은 것도 그 꿈 때문이었다. 사우스햄튼대 과정은 세계에서 유일하게 존재하는 레이스카 공기역학 전문과정이다. 1년에 6명만 선발한다. 이들 중 대부분은 F1 팀으로 진출하는 명문 코스다. 공기역학자는 차를 안정적으로 더 빠르게 달릴 수 있도록 하는 F1의 핵심인력이라는 점은 올해 6월 개봉된 영화 ‘F1’에서도 잘 표현돼 있다. 엔진 성능이 평준화된 상황이라 ‘공기역학 없이는 F1에서 우승은 없다’는 말이 나올 정도다.
● 다른 길로 가다가 쌓은 경험들
꿈이 좌절된 그는 다른 길을 걷기 시작했다. 친구 소개로 금형 주조(다이캐스팅) 회사에 들어가 제조업 현장을 경험했다. 그곳에서 LG 초콜릿폰 프레임 같은 정밀 부품의 금형 설계부터 사출, 주조까지 전 과정을 배웠다. 이후 LG전자 오픈이노베이션 팀으로 이직한 그는 외부 혁신 기술을 발굴하고 내부에 도입하는 업무를 담당했다. 엔써즈, 눔 등 여러 스타트업을 거치며 비즈니스 개발과 전략 수립도 담당했다.
이 경험들은 퍼즐 조각처럼 맞춰지고 있었다. 항공우주공학의 이론적 지식, 제조업 현장의 실무 경험, 대기업의 혁신 프로세스, 스타트업의 민첩성까지. 훗날 자동차 애프터마켓이라는 새로운 영역에 도전할 때 필요한 자산을 쌓은 셈이다.
여러 회사를 거치며 다양한 경험을 쌓는 동안 그의 마음속에 있던 공기역학에 대한 열정이 살아났다. 2020년, 그는 오랜 동료이자 탄소섬유 소재 가공 전문가인 유동완(현 최고제품책임자)과 함께 에이드로를 창업한다. 창업 초기, 자동차 튜닝 시장을 살펴보며 그는 놀랬다. 큰 시장 규모에 비해 제대로 된 기술이 없는 것이었다. 공기역학을 전공한 그의 눈에 시중에 나와 있는 외장키트들은 단순히 모양만 비슷할 뿐 공기역학적 성능과는 거리가 멀었다.
윤승현 에이드로 대표이사(43)를 6월 30일 경기 용인시에 있는 본사에서 만났다. 그는 창업 당시에 시장 상황에 대해 “세계시장을 통틀어 공기역학이 적용된 제품은 거의 없었다.하향력을 발생시키는 날개 단면(에어포일)에 대한 개념도 안 보였다. 단면 곡선의 곡률의 미세한 차이마저 중요한데, 심지어 다이아몬드 모양으로도 만든 것도 있었다”고 회상했다.
● 세계 최고 수준의 팀으로 BMW M4의 ‘얼굴’도 바꿔
윤 대표는 세계 최고 수준의 팀을 구성했다. 바디키트 제작 이후의 행보까지 고려한 결정이었다. 영국 유학 시절 동기였던 스콧 비튼(Scott Beeton)을 최고기술책임자(CTO)로 영입했는데, 그는 실제 F1 팀에서 에어로다이나미시스트로 활약했던 인물이다. 또 메르세데스 벤츠와 현대자동차에서 디자이너로 활약했던 이용원을 최고디자인책임자(CDO)로 영입했다. 그는 마이바흐 비전 6 콘셉트 카를 디자인한 유명 인물이다.
에이드로가 글로벌 시장에 알려지게 된 계기는 2022년 BMW M4 페이스 리프트 프로젝트다. 당시 BMW M4의 새로운 디자인은 ‘비버 그릴’이라고 불리며 일부 자동차 애호가들 사이에 논란이 일었다. 가로로 더 긴 BMW의 전통 라디에이터 그릴이 세로 길어지면서 비버의 이빨 같다는 의미로 비버 그릴로 불린 것이다. 에이드로는 이를 완전히 새롭게 재해석한 범퍼를 개발하는 데 착수한다. 윤 대표는 “미국에 진출하려고 하는데 저희 브랜드를 아무도 모르니까 아무리 좋다고 해도 안 팔리더라고요. 이러다가는 문을 닫겠다 싶어서 무리한 프로젝트였지만 도전하기로 결정했다”고 했다.
결과는 대성공이었다. 인스타그램에 사진을 올렸더니 300만 뷰를 넘어섰고, 2022년 11월 미국 전시회에서는 줄을 서서 기다리는 리셀러들로 부스가 북적였다. 세계 최초의 페이스리프트 범퍼라는 혁신성과 뛰어난 디자인이 글로벌 커뮤니티에서 입소문이 나면서 에이드로를 알리는 계기가 됐다.
윤 대표는 이어 “토요타 GR 수프라 차량용 전면부 페이스리프트도 출시했는데, F1 현직 드라이버 리암 로슨(Liam Lawson)이 개인 차에 장착할 정도로 인기가 많다”고 했다.
● 공기역학이 더 중요해 지는 전기차 시대
에이드로의 진짜 혁신은 전기차 시대를 맞아 더 빛을 보기 시작했다. 기존 내연기관차와 달리 전기차는 공기저항 감소가 곧 주행거리 증가로 연결되기 때문이다. 테슬라 고객들이 “에이드로 바디키트를 달면 전비가 어떻게 바뀌느냐”고 묻기 시작한 것도 이 때문이었다.
윤 대표는 여기서 새로운 시장 기회를 발견했다. 단순히 멋지게 보이기 위한 튜닝이 아니라, 실제 에너지 효율을 개선하는 기능성 부품으로서의 바디키트가 필요한 시대가 온 것을 본 것이다. 그는 “고속도로에서 달리면 공기역학에 따라 에너지 소모의 차이가 많이 난다”고 했다.
에이드로는 효율적인 바디키트 제작을 위해 그리스 아테네 대학과 공동으로 AI 기반 공기역학 최적화 설계 플랫폼(AOX·Aerodynamic Optimization Experience)을 개발 중이다. 완성을 코앞에 두고 있다. 기존 전산유체역학(CFD) 분석이 수주에서 수개월 걸리던 것을 하루 만에 처리하는 혁신적인 기술이다. 전통적인 CFD는 특정 형상에 대한 공기 흐름의 결과를 분석하는 데 그치지만, AOX는 엔지니어가 일일이 모든 변형을 시험하지 않아도 최적의 형상을 일련의 사이클을 통해 자동으로 도출해 준다.
지난달 7일 AOX 활용해 만든 바디키트의 실효성 검증을 위해 포르쉐 992 GT3 차량을 대상으로 영국 캐드웰 파크(Cadwell Park) 서킷에서 시험을 진행했다. 이 시험에는 F1 드라이버 리암 로슨이 참여해 운전하며 차량 성능을 직접 검증했다. 윤 대표는 “하향력(다운포스)이 60% 이상 증가했고, 평균 랩타임이 3.71초 단축됐다”고 했다. 하향력의 증가로 코너에서 접지력이 크게 향상돼 차량의 코너링 속도가 높아지고 코너 진입 속도가 눈에 띄게 개선됐다. 로슨 선수는 “중저속 코너에서 차가 정확하게 버텨줘서 코너 진입 속도를 확실히 높일 수 있었다”고 평가했다.
● 세계 22개국에 수출… “완성차도 만들 것”
공기역학과 디자인의 힘으로 에이드로는 빠르게 성장했다. 2020년 설립 후 매출이 매년 2배씩 증가해 2024년 약 110억 원의 매출을 달성했다. 수출 비중은 86%에 달한다. 세계 22개국에 제품을 수출하고 있다. 특히 미국 시장에서의 성과가 눈에 띈다. 전체 매출 중 미국이 67%를 차지하며, 미국 매출만으로는 연평균 279%의 성장률을 기록했다. 2023년에는 연간 손익분기점을 달성했고, 영업이익률 17%라는 수익성까지 확보했다. 세계 차량 바디키트 시장은 2024년 기준 약 18조원대로 추산된다. 에이드로의 제품은 200만∼6000만원대까지 다양하다.
F1 진출 좌절이라는 위기를 윤 대표는 공기역학 기반 차량용 바디키트 제조라는 새로운 기회로 승화시켰다. 윤 대표는 앞으로 AOX 소프트웨어를 완성차 제조사에 라이선스로 제공하는 B2B 사업과 완성차 제조를 계획하고 있다. 윤 대표는 “전기 기반의 모빌리티 산업에서는 공기역학이 중요한 만큼, 완성차를 비롯해서 같은 에너지로 더 멀리, 더 빠르게 보내는 세계 일류의 에어로테크 기업이 될 것”이라고 했다.
