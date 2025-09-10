‘구강 유해균’ 셀프검사도 가능…“수치 높으면 양치 5회로 늘리세요”

국내에서 가장 많이 앓고 있는 질환 중 하나는 바로 ‘치주염’이다. 치주염은 구강 내 유해균이 증식해 생기는 세균막이 주 원인이다. 염증을 유발하는 구강 유해균은 단순히 구강 건강만 해치는 게 아니라 치매와 암, 당뇨, 심혈관질환까지 일으킬 수 있다. 구강관리는 치주질환 등 각종 구강질환을 예방하고 관리하는 방법입니다. 구강질환 원인 세균 수를 줄이고 구강조직을 강화하며 질병에 대한 저항력을 높이는 게 중요하다. 기자는 경기 고양시 일산서구 사과나무치과병원을 찾아 직접 구강 건강 상태를 점검했다. 가장 먼저 해본 게 구강 유해균 검사였다.
● 30초 가글하면 구강 유해균 검사 마무리
구강 유해균 검사는 생각보다 복잡한 검사는 아니다. 입안에 검사를 위한 가글액을 머금고 30초 정도 가글한 뒤 채취통에 뱉으면 된다. 가글한 채취물은 바로 분석장비를 통해 입속 세균의 DNA를 추출하고 유해균을 검출할 수 있는 실시간 유전자 증폭기기를 통해 분석하면 된다. 보통 검사 시간은 2시간 정도 걸린다. 자택에서도 검사할 수 있는데, 검사 키트가 배송되면 간편히 검체를 채취하고 다시 택배로 보내면 된다. 검사 결과를 받을 때까지 걸리는 시간은 1주일 정도다. 검사를 진행한 양승조 닥스메디 소장은 “해당 검사는 구강 질환을 일으키는 주요 유해균 7종의 유전자를 분석해 정량화하는 방식이다. 실제 세균의 양을 수치로 나타내 건강인 대비 얼마나 많은 양의 세균이 존재하는지 그래프로 보여준다”며 “검출된 유해균 종류에 따라 전신질환과의 연관성, 구강질환 위험도 등을 평가하고 맞춤형 구강 관리 방안을 제시한다”고 말했다.
● 50대 기자, 구강나이 70대…유해균 점수 높아
기자는 검사 결과 구강 종합위험도가 50점으로 ‘주의 수준’이엇다. 전반적으로 위험한 상태는 아니지만 구강 관리가 소홀하면 언제든지 위험할 수 있다고 의료진은 설명했다. 치주염이나 구취 위험도는 각각 66점과 61점으로 유해균의 정량적 수치가 상당히 높게 나타났다.
치주염과 관련성이 높은 유해균인 진지발리스와 덴티콜라, 포시시아는 양호수준 대비 각각 50배, 61배, 4.5배로 세균량 수치가 상당히 높았다. 장기적으로 치조골 손상 등을 유발할 가능성이 높다는 얘기다. 더구나 이런 유해균은 구강 뿐만 아니라 치매, 심혈관계질환, 류마티스 질환 등 전신질환도 일으킨다.
또 구취 원인이 될 가능성이 큰 진지발리스와 뉴클레아툼 세균량 수치도 양호수준 대비 높았다. 다행히 충치(치아우식)와 관련된 뮤탄스균은 양호수준 대비 낮게 나왔지만 전반적으로 구강질환 뿐만 아니라 전신질환과 연관성이 높은 유해균의 수치가 높아 치아 건강에 빨간불이 켜졌다.
● 취침 전-식후 등 하루 5번 이상 양치질
의료진은 다음과 같은 구강관리 처방을 내렸다. 무엇보다 건강보험 혜택이 있는 스케일링을 받아 치석과 바이오필름 등을 제거 하는 것이었다. 칫솔질은 보통 하루 3번 정도로 해야 한다고 알고 있었지만 하루 5번으로 늘리라는 권고를 받았다.
김혜성 사과나무의료재단 이사장은 “입안은 가장 좋은 세균 배양기이기 때문에 조금만 관리를 하지 않아도 쉽게 세균이 자란다”며 “치아와 잇몸 사이에 위치한 치주낭(치주포켓)에 구강 유해균이 많이 살고 구취, 출혈의 원인이라 이곳 관리가 중요하다”고 말했다.
기자는 △양치질은 취침 직전과 기상 직후, 식후 등 하루 5번 이상 △치아가 마모되지 않게 부드러운 칫솔 사용 △합성계면활성제 성분보다 자연 유래 천연계면활성제 성분의 치약 사용 △치실과 구강세정기(워터픽)를 사용해 치아와 잇몸 사이 관리 △구강 유산균 섭취를 통해 구강내 유해균 억제 등의 처방을 받았다. 이제 실천의 문제다. 김 이사장은 “병원에서 처방을 받은 구강 위생 습관과 정기 검사를 꾸준히 실천한다면 치주염이나 구취는 물론 전신건강에도 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.
댓글 0