국립과천과학관, 7일 개기월식 특별관측회 개최

국립과천과학관이 7일 오후 11시부터 8일 오전 4시까지 개기월식을 맞아 특별관측회 ‘심야적월-가을, 늦은 밤에 만나는 붉은 달’을 개최한다고 1일 밝혔다.
이번 개기월식은 2022년 이후 3년 만이다. 개기월식은 달이 지구의 그림자에 가려지는 현상으로, 그 과정에서 달이 점차 붉게 물드는 장면을 볼 수 있어 ‘블러드문(Blood Moon)’이라 불린다. 국립과천과학관은 개기월식에 관심을 가진 참가자들을 위해 △개기월식 특별관측회 △버스킹 공연 △천체투영관 영상 프로그램 △별이 보이는 라디오(별보라) 생중계 방송 △릴레이 강연 등 다양한 콘텐츠를 마련했다. 특히 특별관측회 참가자들은 천체망원경을 통해 붉게 변하는 달뿐만 아니라 토성의 고리도 직접 관측할 수 있다.
행사 참여 대상은 7세 이상으로, 7세부터 13세까지의 어린이는 반드시 보호자와 동반해야 한다. 천체투영관 영상 관람은 사전 예약이 필요하지만 관측회 등은 예약 없이 참여할 수 있다. 상세한 프로그램 내용 및 예약은 과천과학관 누리집(www.sciencecenter.go.kr)에서 확인할 수 있다.
