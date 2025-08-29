“키가 3㎝ 줄었어요”…노화 아닌 ‘이것’ 경고 신호일수도

단기간에 3㎝ 이상 키가 줄었다면 ‘척추압박 골절’ 의심
단순 허리 통증처럼 보이기 쉬워…추적관찰과 관리 중요
65세 여성 A씨는 최근 건강검진에서 몇 년 전보다 키가 3㎝ 줄어든 것을 보고 두 눈을 의심했다. 그는 키가 조금씩 줄어드는 느낌은 있었지만 나이들면서 생기는 자연스러운 변화라 여겼다. 하지만 잦았던 허리 통증이 점점 심해져 병원을 찾았다가 골다공증성 압박골절로 척추뼈 높이가 줄어든 것이라는 진단을 받았다.
29일 의료계에 따르면 키가 조금씩 줄어드는 것은 노화로 인한 자연스러운 변화지만 단기간에 3㎝ 이상 키가 줄었다면 단순한 노화가 아니라, 척추·관절 건강에 이상이 생겼다는 경고 신호일 수 있다.
특히 척추 압박골절은 대부분 골다공증이 있는 고령자에게 발생률이 높으며, 별다른 외상이 없어도 뼈가 주저앉듯 주르륵 내려앉는 식으로 발생한다. 일반적인 골절이 강한 외상에 의해 뼈가 부러지는 형태라면, 척추 압박골절은 뼛속이 약해지면서 안에서부터 찌그러지듯 무너지는 골절이다.
낙상은 물론 심각한 경우 기침, 재채기, 무거운 물건 들기, 운전 중 방지턱을 넘는 등의 일상의 사소한 움직임만으로도 발생할 수 있다. 골밀도가 낮을수록 골절 위험은 커지며, 통증의 강도와 발생 빈도 역시 증가한다.
문제는 압박골절이 단순한 허리 통증처럼 보이기 쉽다는 점이다. 통증이 뚜렷하지 않거나 잠깐 나타났다 사라지기도 해 대수롭지 않게 넘기기 쉽지만, 이에 따라 진단과 치료가 늦어지면 척추뼈 마디가 연속적으로 주저앉는 연쇄 골절로 이어질 수 있다. 그러다 척추의 구조가 무너지면 허리가 굽거나 키가 줄어드는 체형 변형이 나타나고, 고령층의 경우 폐활량 저하, 균형 감각 악화 등 전신 기능까지 떨어지며 삶의 질 전반에 영향을 준다.
연세스타병원 차경호 원장(신경외과 전문의)은 “일반적으로 1년에 2㎝ 이상, 혹은 5년 이내 4㎝ 이상 키가 줄었다면 척추 정밀 검사를 권장한다”고 말했다.
만약 ▲거울을 보면 등이 굽고 허리가 짧아진 느낌 ▲바지 길이가 전보다 헐렁하게 느껴짐 ▲허리 통증이 잦거나 구부릴 때 통증 ▲자다가 뒤척일 때 순간적으로 허리가 찌릿하게 아픈 증상이 나타난다면 척추 압박골절을 의심할 수 있다.
척추 압박골절이 의심되는 경우, 기본적으로 척추 X-ray와 골밀도 검사를 통해 뼈 상태를 확인하고, 필요시 MRI나 CT 등 정밀 영상 검사를 통해 골절의 범위와 주변 조직의 손상 여부를 평가하게 된다. 특히 폐경 이후 여성의 경우 골다공증 유병률이 60% 이상으로 매우 높아, 골밀도 검사는 뼈 건강을 점검하는 필수적인 진단 도구이며, 정기적인 추적 관찰과 관리가 중요하다.
골절이 비교적 초기 단계라면 보조기 착용, 골다공증 약물치료, 통증 조절 등의 보존적 치료로 충분히 진행을 억제할 수 있다. 그러나 통증이 심하거나 골절로 인한 기능 저하가 심하면 척추뼈 내부에 의료용 뼈 시멘트를 주입해 무너진 척추뼈 높이는 시술적 치료가 검토되며, 동시에 골다공증 치료가 반드시 병행돼야 한다.
차경호 원장은 “키 감소나 반복되는 허리 통증이 있다면 단순한 노화로 넘기지 말고, 뼈 건강을 점검할 필요가 있다”라며 “특히 골다공증성 척추 압박골절은 초기 증상이 미미한 경우가 많으므로, 정기적인 골밀도 검사와 조기 진단을 통해 예방적 관리에 나서는 것이 무엇보다 중요하다”라고 말했다.
