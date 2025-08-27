“불가능” 판정 환자도 수술… 생체 ‘간이식’ 1년 생존율 95%

세브란스병원 ‘간이식’ 명성 비결
말기 간질환 환자 ‘마지막 치료법’
간 분할-혈류 재배치 기법 등 활용
다른 병원서 포기한 환자도 살려내
국립장기조직혈액관리원에 따르면 2023년 국내 간(肝)이식은 총 1642건이 이뤄졌다. 이 가운데 생체 간이식이 1200건 이상으로 전체의 70%를 차지했다.
간이식은 말기 간질환 환자에게 남은 유일한 치료법으로 꼽힌다. 기능을 상실한 간을 대신해 건강한 간 일부를 이식하는 방식이다. 간은 재생 능력이 뛰어나 기증자가 일부를 내주더라도 시간이 지나면 회복된다.
간이식, 9시간의 고난도 수술… 국내 성공률 높아
간이식은 망가진 간을 제거하고 그 자리에 새로운 간을 넣는 방식으로 간경화와 간암을 근본적으로 치료할 수 있다. 외과 분야에서도 수술 시간이 9시간가량 걸릴 정도로 고난도 수술로 통한다. 수많은 혈관을 연결해야 하기 때문이다. 그럼에도 국내 간이식 성공률은 100%에 가깝다. 세계 의학계도 한국 의료진의 간이식을 1위로 꼽는다.
간이식 방법은 크게 뇌사자 간을 통째로 옮기는 ‘뇌사자 전 간이식’과 건강한 사람의 간을 일부 절제해 이식하는 ‘생체 간이식’으로 구분된다. 국내는 뇌사자 장기 기증이 충분치 않아 주로 가족이 기증하는 생체 간이식이 시행되고 있다.
간 이식을 준비하려면 기증자와 수혜자 모두 정밀검사를 거친다. 혈액형 적합성, 간 기능 평가, 간염·인간 면역결핍 바이러스(HIV) 등 감염 여부 확인이 기본이다. 컴퓨터단층촬영(CT), 자기공명영상(MRI)을 통해 간의 구조와 용적을 확인하고 혈관·담관이 안전하게 절제 가능한지 살핀다.
기증자는 지방간 여부, 전신 질환 유무를 따져야 하며 남겨질 간이 충분히 기능을 유지할 수 있는지도 평가한다. 심장·폐·신장 기능까지 종합 검진이 이뤄진다. 수혜자는 수술을 견딜 체력과 다른 장기 상태를 확인하고 간암의 경우 전이가 없는지도 중요한 판단 기준이 된다. 기증자는 간 자체가 건강하지 않거나 혈관·담관 구조가 복잡해 안전한 절제가 어렵다면 수술이 허용되지 않는다. 남는 간의 크기가 부족해 생존에 위협이 될 경우도 마찬가지다. 심각한 심장질환이나 신부전이 있는 경우 역시 기증이 불가능하다. 수혜자도 제한이 있다. 간암이 이미 간 밖으로 퍼졌거나 전신 감염이 심하면 이식 대상에서 제외된다. 교정이 불가능한 심장·폐 질환이 동반돼 있거나 수술 후 생존 가능성이 극히 낮다고 판단될 때도 이식이 어렵다.
기증자 안전이 최우선… 생체 간이식의 조건
생체 간이식은 기증자의 간 일부를 떼어 환자에게 옮겨 심는 고난도 수술이다. 성인 환자에게는 보통 간의 오른쪽 절반(우엽)을, 소아 환자에게는 간의 왼쪽 일부(좌외측 구역)를 사용한다. 환자의 체중과 간 기능에 따라 필요한 용적이 다르기 때문에 수술 전 영상 검사를 통해 정밀 계산이 이뤄진다.
성인 환자는 기증자의 간 오른쪽 절반 이상을 떼어 이식한다. 간의 우엽은 전체의 60∼70%를 차지해 성인에게 필요한 용적을 충족시킨다. 소아 환자는 체구가 작아 기증자의 간 왼쪽 일부, 이른바 좌외측 구역만으로도 충분하다.
간은 혈관이 복잡하고 출혈 위험이 크다. 수술에서 정밀한 혈관과 담관 연결은 핵심이다. 혈관이 발달해 있어 작은 실수도 대량 출혈로 이어질 수 있기 때문이다.
기증자의 간을 절제할 때는 혈관과 담관을 세밀하게 구분해 절개해야 하고 이식 과정에서는 간문맥·간정맥·간동맥·담관을 정확하게 이어야 한다. 그래야 이식한 간이 정상 기능을 회복한다. 연결이 조금만 어긋나도 혈전이나 담즙 누출 같은 합병증으로 이어질 수 있다.
세브란스병원 장기이식센터 이재근 교수(이식외과)는 “기증자의 간은 통상 30% 이상 남아 있어야 안전하다고 알려져 있다”며 “남은 간이 이보다 적으면 기증자 본인의 간부전 위험이 커진다”고 말했다. 따라서 의료진은 기증자의 안전을 최우선으로 고려하면서 동시에 수혜자에게 새로운 간이 정상적으로 기능할 수 있도록 정밀하게 수술을 진행해야 한다.
간 크기·체중 차이 넘어… 세브란스, 고난도 간 이식 성공
세브란스병원은 국내에서 간이식 성공률이 높은 병원 중 하나로 꼽힌다. 병원 측에 따르면 생체 간이식의 1년 생존율은 95% 이상, 5년 생존율은 80%에 이른다. 이는 국제적으로도 손꼽히는 성과다.
특히 다른 병원에서 간의 크기가 맞지 않아 이식이 어렵다고 판정받은 환자도 세브란스에서는 새로운 방법을 통해 수술할 수 있다. 기증자의 간이 작다면, 오른쪽 간을 나누는 전통적인 방식 외에 다른 방법을 활용하거나 간 혈류를 조정하는 수술 기법을 적용해 수혜자에게 필요한 용적을 확보한다.
5년 전 간경화 진단을 받은 김구종 씨(남·43)는 4번의 결찰술(혈관이나 조직을 실로 묶어 차단하는 수술)을 받고 ‘더는 미룰 수 없다’는 절박한 마음에 간이식을 준비했다. 유일하게 공여가 가능한 가족은 그의 아내. 하지만 김 씨의 몸무게는 90㎏, 아내는 50㎏으로 너무 큰 체중 차이가 문제였다. 이식 적합 검사 결과 아내의 담도와 혈관 기형에 간의 크기도 작아 결론적으로 수술이 불가능하다는 판정을 받았다. 김 씨와 아내는 당시의 절망감은 차마 말로 다 표현할 수 없다고 말했다.
그대로 포기할 수 없었던 부부는 병원을 수소문하던 끝에 세브란스병원 이재근 교수를 알게 됐다. 이 교수는 상당히 까다로운 사례였다고 회상했다. 수술이 조금만 잘못돼도 평생 투석을 해야 할 수도 있다. 이 교수는 장기이식센터 다학제 회의를 거쳐 수혜자인 남편에게 체중 감량을 약속받고 수술하기로 했다. 수술은 성공적이었다. 현재 두 사람은 건강하게 회복 중이다.
이 교수는 “간의 크기나 해부학적 구조 때문에 불가능하다고 진단받은 환자도 다학제 협진과 정밀 수술 계획을 통해 이식 성공 가능성을 높일 수 있다”고 설명했다. 실제로 지난 몇 년간 간 용적이 작아 타 병원에서 수술이 어렵다고 판정을 받은 환자들이 세브란스에서 이식받고 회복한 사례가 적지 않다.
이 교수는 “간이식은 단순한 수술이 아니다”며 “기증자의 희생과 의료진의 기술, 환자의 회복 의지가 있어야 가능한 생명을 이어주는 치료법”이라고 말했다.
