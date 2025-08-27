“추간공확장술, 꼬리뼈-추간공 접근법 병행하면 효과 극대화”

다양한 척추질환의 비수술적 치료법으로 주목받는 추간공확장술은 꼬리뼈 접근법과 추간공 접근법을 동시에 활용해 효과를 극대화한다. 좁아진 척추 신경 통로를 넓힌 뒤 염증을 제거하는 기계적·생화학적 원리를 동시에 적용해 높은 치료 성공률을 보인다. 이에 두 접근법의 특징과 차이는 무엇이고, 어떻게 상호 보완해 시너지를 내는지에 대해 서울 광혜병원 박경우 대표원장의 도움을 받아 알아봤다.
먼저 1단계 꼬리뼈 접근법은 천추열공이라는 엉치뼈 틈새를 통해 경막외 카테터를 진입해 척추관을 따라 병소 부위의 추간공으로 접근한다. 막히거나 좁아진 공간을 경막외 카테터로 척추관 내부를 통해서 병소인 추간공 부위의 바깥으로 뚫기 때문에 ‘in-out 접근법’이라고도 한다.
2단계 추간공 접근법은 옆구리 방향에서 바로 병소 부위의 추간공 쪽으로 접근한 특수 키트로 추간공 내·외측의 인대를 절제해 공간을 확보한다. 이후 척추관 후방부의 공간까지 접근해 황색 인대까지 공략하므로 ‘out-in 접근법’이라고 한다.
통상적으로 추간공확장술은 1단계 꼬리뼈 접근법과 2단계 추간공 접근법을 통해 양방향으로 협착이나 유착이 발생한 부위를 경막외 카테터의 플라스틱 삽입부와 금속 재질로 된 특수 키트로 넓혀주는 기계적 치료가 우선 적용된다. 이후 확보된 충분한 공간으로 염증 유발 물질을 배출하는 생화학적 치료가 뒤따른다. 즉 동시에 적용된 두 가지 치료 원리가 치료 효과를 높인 것으로 알려진다.
꼬리뼈 접근법의 특성과 한계
천추열공이라는 진입구는 경추·흉추·요추·천추·미추로 구성되는 척추 중에서도 아래 부위에 속하는 천추(엉치뼈)의 가장 하단에 위치한다. 또한 천추와 요추는 각각 5개 마디로 구성되므로 꼬리뼈 접근법으로 천추 아래쪽에서부터 출발해 요추의 윗마디까지 도달하기가 쉽지 않다.
특히 허리는 일직선이 아니고 S자 곡선의 형태로 신경다발이 지나는 척추관도 완전한 직선이 아닌 어느 정도의 만곡을 지니고 있다. 즉 직선의 동굴이 아닌 살짝 굽어 있는 동굴을 지나가야 한다. 따라서 금속 재질의 곧은 관을 해당 공간으로 삽입하면 진행 과정에서 신경다발을 손상시킬 위험이 있으므로 보통은 굴곡이 가능한 플라스틱 재질의 튜브를 사용한다.
또한 마치 붕괴된 동굴처럼 특정 마디에 수술 과정에서 사용된 인공 뼈나 수술성 유착 등으로 경로가 막힌 경우에는 아래쪽에서 해당 마디를 지나 윗마디로 진입할 수 없는 한계가 있다.
추간공 접근법의 장점
추간공 접근법은 옆구리 방향에서 해당 병소의 추간공으로 바로 진입한다. 이때는 진행 경로에 척주기립근이라는 강한 근육이 자리 잡고 있으므로 부드러운 재질의 카테터를 사용하면 꺾일 위험이 있다. 따라서 단단한 금속 재질로 된 관이나 도구를 활용하는 경우가 많다. 부드러운 재질의 내시경은 주로 꼬리뼈 접근법으로, 단단한 재질의 내시경은 추간공 접근법으로 진행하는 경우가 많다.
또한 꼬리뼈 접근법에서 도달이 어려웠던 요추의 상단부나 척추관이 막힌 마디의 윗마디에 통증의 원인이 있어 꼬리뼈 접근법 적용이 힘든 경우라도 진행이 가능해 추간공 접근법은 적용 범위가 넓은 편이다.
치료 까다로운 L5∼S1 부위, 2가지 접근법 동시 사용
요추와 천추가 만나는 L5∼S1 마디의 추간공은 L1∼L4 마디와는 다소 구조가 상이하다. 평행하게 진행하는 추간공 접근법의 경로에 엉덩뼈 능선이 장애물처럼 자리 잡고 있으며 특히 추간공의 크기도 작고 그 경로가 협곡처럼 좁은 편이다. 따라서 추간공 접근법으로 엉덩뼈 능선을 피해 L5∼S1에 진행하기 위해서는 평행이 아니라 L4∼L5의 진입점에서 아래쪽으로 비스듬하게 접근해야 한다.
수평으로 나란히 진입하기도 어렵고 진행 경로가 좁으므로 2가지 접근법을 동시에 적용해 시너지효과를 낸다. 즉 추간공 접근법으로는 해당 마디 추간공의 외측을 공략하고 꼬리뼈 접근법으로는 해당 추간공의 내측을 공략하는 방식을 적극 추천한다.
추간공 접근법, 안전한 등쪽 경막외강 공략
추간공 접근법은 옆구리 방향에서 바로 병소 부위의 추간공으로 접근하는데 이 추간공은 신경가지를 기준으로 배쪽 경막외강과 등쪽 경막외강으로 구분된다. 즉 추간공의 앞쪽으로 후종인대와 신경 사이의 공간을 배쪽 경막외강, 신경과 황색인대 사이의 공간을 등쪽 경막외강이라고 한다. 여기서 추간공 접근법을 통해 주로 공략하는 부위가 바로 등쪽 경막외강이다. 신경이나 혈관, 디스크 등 중요한 인체 조직이 몰려 있는 배쪽 경막외강에 비해 상대적으로 추간공 내의 안전 구역이기 때문이다.
박 대표원장은 “추간공확장술은 좁아진 신경 통로를 넓히고 염증 유발 물질을 배출하는 1석2조의 치료 원리를 갖는다. 특히 꼬리뼈 접근법과 추간공 접근법을 함께 양방향으로 적용하면 하나의 경로로는 닿기 어려운 부위를 입체적으로 공략할 수 있다. 이러한 복합적 접근은 시술 효과를 극대화하고, 재발 가능성은 줄이며, 회복 속도를 앞당기는 데 큰 도움이 된다”라고 강조했다.
