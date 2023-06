광동제약, 유기동물 발생 1위 제주서… ‘유기동물 봉사활동’ 전개

광동제약은 제주 지역 유기동물을 돕는 ‘YES 프로젝트’ 일환으로 유기동물 봉사활동을 진행했다고 12일 밝혔다. 광동제약은 전국 유기동물 발생 1위 지역인 제주에서 건강한 반려문화 정착을 위해 지난해 10월부터 해당 캠페인을 전개 중이다.이번 봉사는 YES 프로젝트 2기 활동이며 봉사단이 제주시 한림읍 유기동물 보호소 ‘한림 쉼터’를 방문해 약 120마리의 유기견들에게 미용, 견사 청소, 보호소 내 시설 보수, 영양제 급여 등을 진행했다. 유기견들의 2차 유실을 방지하기 위해 이름과 쉼터 SNS 주소 등을 써넣은 인식표를 전달했다고 한다.광동제약 관계자는 “이번 봉사활동을 통해 제주 지역 유기동물들의 삶의 질 개선에 조금이나마 기여할 수 있어 뿌듯한 마음이다. 제주삼다수 유통을 계기로 제주와 인연을 맺은 만큼, 제주 지역의 문제 해결 및 상생을 위해 더욱 다방면으로 노력하겠다”고 전했다.광동제약은 지난 5월 YES 프로젝트 2기 첫 활동으로 영상 NFT 작품 ‘소중한 반려동물 지키는 동물등록 캠페인 by 페스룸x광동제약’ 판매를 통해 반려동물 등록의 중요성에 대해 알리고 판매 수익금 전액을 제주 동물보호단체에 기부하기도 했다.동아닷컴 김상준 기자 ksj@donga.com