슈퍼콜라겐 에센스, 키티버니포니와 계묘년 에디션 출시

아모레퍼시픽 대표 이너뷰티 브랜드 바이탈뷰티의 ‘슈퍼콜라겐 에센스’가 2023년 토끼해를 맞아 패브릭 디자인 브랜드 키티버니포니(KittyBunnyPony)와 협업한 NEW YEAR 스페셜 에디션을 한정 출시한다.바이탈뷰티 ‘슈퍼콜라겐 에센스×키티버니포니 NEW YEAR 스페셜 에디션’은 슈퍼콜라겐 에센스 28일분에 추가 증정 15일분과 키티버니포니 파우치를 증정하는 키트로 구성했다. 슈퍼콜라겐 에센스를 상징하는 핑크빛의 생기 있는 패키지에 키티버니포니의 대표 패턴 ‘해피 버니’가 선물 꾸러미를 들고 있는 모습을 담아 건강함이 가득한 새해의 시작을 선물할 수 있도록 기획했다.흡수가 빠른 저분자 액상 콜라겐으로 마시면서 손쉽게 피부관리가 가능한 ‘슈퍼콜라겐 에센스’는 바이탈뷰티의 베스트셀러 제품 중 하나다. 2010년 슈퍼콜라겐 라인 출시 이후 1억 병 이상 판매되는 등 대세 콜라겐으로 자리 잡으며 고객들로부터 많은 사랑을 받고 있다.슈퍼콜라겐 에센스의 주원료인 ‘AP콜라겐효소분해펩타이드’는 아모레퍼시픽의 독자적인 기술력으로 국내 최초 식약처의 피부개선 기능성을 인정받은 개별인정형 콜라겐 원료다. 인체 적용 시험 결과 국내 최다인 총 12개 지표에서 유의적 개선을 확인했다. 피부 보습과 자외선에 의한 피부 손상으로부터 피부 건강을 유지하는 데 도움을 주는 2중 기능성을 보유하고 있다.바이탈뷰티 관계자는 ”바이탈뷰티 베스트셀러인 슈퍼콜라겐 에센스에 키티버니포니의 유니크한 디자인 패키지와 콜라보 파우치까지 더한 특별한 에디션으로 소중한 사람에게 매일이 더 아름다워지는 일상을 선물해 보시길 바란다”고 전했다.한정판인 ‘슈퍼콜라겐 에센스×키티버니포니 NEW YEAR 에디션’은 바이탈뷰티 네이버 브랜드 스토어와 카카오톡 선물하기(14일분 한정) 등 주요 온라인 몰을 통해 구매할 수 있다.박서연 기자 sy0091@donga.com