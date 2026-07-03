영화·밈코인으로 280억원…美 멜라니아도 밴스보다 더 벌었다

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 가상화폐와 부동산 관련 사업에서 최소 22억달러(3조3915억2000만원)를 벌어들인 가운데 멜라니아 트럼프 여사와 JD 밴스 부통령의 수입도 크게 늘어난 것으로 나타났다.
뉴욕타임스(NYT)는 2일(현지시간) 연방 재산공개 자료를 인용해 이같이 보도했다.
공개자료에 따르면 멜라니아 여사의 지난해 사업 수입은 1730만~1820만달러(266억6968만~280억5712만원)로 집계됐다. 이는 140만~740만달러(21억5824만~114억784만원)를 신고한 밴스 부통령보다 많은 액수다.
멜라니아 여사 수입의 대부분은 자신을 다룬 영화 ‘멜라니아’ 관련 라이선스 계약에서 나왔다. 그는 이 계약으로 1070만달러(164억9512만원)를 벌어들였다.
이 영화의 배급권은 아마존이 확보했고, 홍보도 아마존이 맡았다. NYT는 아마존이 멜라니아 여사 관련 영화에 관여한 배경도 주목했다. 아마존 창업자 제프 베이조스는 트럼프 행정부 정책의 영향을 받을 수 있는 사업을 여럿 보유하고 있다.
아마존이 행정부 규제와 무관하지 않은 기업이라는 점도 거론됐다. 아마존은 지난해 소비자를 프라임 멤버십에 가입하도록 속였다는 연방거래위원회(FTC) 소송을 끝내기 위해 25억달러(3조8540억원)를 내기로 합의했다.
멜라니아 여사는 또 자신의 이름을 내건 밈코인, 즉 온라인 유행을 기반으로 만든 가상화폐 판매로 600만달러(92억4960만원)를 벌었다. 자서전 ‘멜라니아’ 출간 수입은 약 50만달러(7억7080만원)였다.
밴스 부통령의 지난해 수입은 투자 수익을 포함해 140만~740만달러(21억5824만~114억784만원)였다. 전년 21만3000~130만달러(3억2836만800~20억408만원)보다 크게 늘어난 수치다. 다만 이 공개자료에는 그가 상원의원 재직 당시 받은 급여는 반영되지 않았다.
밴스 부통령 수입의 대부분은 2016년 출간한 자서전 ‘힐빌리의 노래’ 인세와 출판 계약금에서 나왔다. 그는 이 책으로 120만~520만달러(18억4992만~80억1632만원)를 벌었다. 2024년 같은 책에서 얻은 수입은 10만달러(1억5416만원) 미만이었다.
NYT는 밴스 부통령이 또 투자펀드 ‘라이즈 오브 더 레스트’ 지분을 팔아 최소 10만달러(1억5416만원)를 확보했다고 전했다. 이 펀드는 밴스 부통령이 2017년 AOL 공동창업자 스티브 케이스와 함께 벤처투자사 레볼루션에서 출범을 도운 펀드다. 신고서에는 부인 우샤 밴스의 별도 수입은 나타나지 않았다. 우샤 밴스는 2024년 대선 기간 로펌 일을 그만뒀다.
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