佛 ‘31만원 에어컨’ 내놓은 마트 아수라장…몸싸움에 경찰 출동

프랑스 파리에서 기록적인 폭염으로 사망자가 속출하는 가운데, 한 대형마트에서는 에어컨을 구매하려는 소비자들이 한꺼번에 몰리며 몸싸움과 고성이 오가는 등 소동이 벌어졌다.
2일(현지시간) AFP통신과 프랑스 매체 뱅미뉘트에 따르면 할인마트 리들(Lidl)은 이날 프랑스 전역 매장에서 기본형 에어컨을 179유로(약 31만원)에 판매했다. 시중에서 에어컨 가격이 대부분 1200유로(약 211만원)를 웃도는 상황에서 비교적 저렴한 가격의 제품이 나오자 구매 희망자들이 대거 몰렸다.
일부 매장에서는 고객들 사이에 몸싸움이 오가는 상황이 발생했다. 리들 매장 앞에 모인 일부 사람들이 새치기를 시도하면서 곳곳에서 언쟁이 벌어졌고, 경찰이 최소 두 곳의 매장에 출동했다.
매장 관리자는 “질서를 지키지 않으면 매장 문을 열지 않겠다”고 경고했고, 이에 일부 고객들이 항의하며 소란이 이어지기도 했다.
또 다른 매장 직원은 AFP통신에 “매장에 배송된 에어컨은 단 두 대뿐”이라고 밝혔다.
파리 북부의 한 리들 매장에서 200여 명의 다른 고객들과 함께 1시간 넘게 줄을 섰다는 무사 트라오레는 결국 매장에 준비된 에어컨이 단 두 대뿐이라는 말을 들었다고 전했다.
그는 “경찰이 와서 더 이상 남은 물건이 없다고 말했다”며 “경찰관들이 가져간 것 같다”고 농담조로 말했다.
라사나 씨는 파리 북부의 한 리들 매장 앞에서 오전 4시부터 7시간 동안 줄을 선 끝에 에어컨 두 대 중 한 대를 구매했다고 말했다. 파리 북부는 단열이 제대로 되지 않은 고층 건물이 많아 여름철 폭염 피해가 큰 지역으로 꼽힌다.
또 다른 현지 주민인 파투 씨(69)는 운이 따르지 않았다. 그는 6시간 동안 줄을 섰지만, 세 번째 순서였음에도 에어컨을 사지 못한 채 선풍기 한 대만 구입했다.
일부 고객들도 불만을 터뜨렸다. 현지 주민인 롤로는 “포기하겠다. 이건 미친 짓”이라며 “걸어서 가려고 차를 몇 블록 떨어진 곳에 세워뒀는데, 주차장에 이미 사람들이 길게 줄 서 있더라. 도저히 갈 수가 없다”고 토로했다.
프랑스에서는 에어컨이 설치된 가정집이나 학교가 많지 않다. 프랑스 기상청은 6월 말 기록적인 폭염으로 사망자가 급증하고 병원 과부하, 학교 휴교 등이 이어진 데 이어 이번 주말에도 또다시 폭염이 찾아올 것으로 예보했다.
현재 프랑스에서는 에어컨에 대한 오랜 부정적 인식에도 불구하고 냉방기기 구매 열풍이 불고 있다. 한 설문조사에 따르면 프랑스 국민 10명 중 8명은 에어컨이 환경에 해롭다고 생각하는 것으로 나타났다. 그러나 기온이 오르면서 인식에도 변화가 생기는 분위기다. 폭염이 이어지자 에어컨과 선풍기 등 냉방기기가 불티나게 팔리고 있다.
대형마트 체인 까르푸는 폭염이 덮친 지난달 22일 오후 6시30분까지 냉방기기 3만 개를 판매했다. 알렉상드르 봄파르 까르푸 최고경영자(CEO)는 이는 “평소보다 1000배나 많은 수치”라고 밝혔다.
프랑스 환경청(ADEME)에 따르면 에어컨을 보유한 프랑스 가구 비율은 2023년 18%에서 2025년 24%로 늘어날 것으로 예상된다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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