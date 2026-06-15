트럼프 격분 “네타냐후, 망할 판단력”…종전합의 직전 공습에 격분

미국과 이란이 14일(현지 시간) 종전 협상을 타결한 가운데, 이란 공습을 함께 시작한 미국과 이스라엘 양국 정상간 갈등도 깊어지고 있다. 종전을 두고 거칠게 대립하며 한때 끈끈했던 정치적 브로맨스도 깨지는 모양새다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 미국 악시오스와 전화 인터뷰에서 이스라엘의 레바논 공습 보고를 받고 충격과 분노를 감추지 못했다고 밝혔다. 그는 “우리가 서명하기 불과 한 시간 전에 왜 ‘비비’(베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 애칭)가 그런 빌어먹을 공격을 해야 했나. 정말 화가 났다”며 “상황이 흔들리며 서명이 몇 시간 지연됐다”고 불만을 드러냈다. 그러면서 네타냐후 총리를 향해 “망할 판단력이 없다”며 강도 높게 비판했다.
앞서 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해서도 “이란과의 평화 협정에 매우 근접한 특별한 날에 레바논 베이루트 공습은 일어나지 말았어야 했다”고 비판했다. 강한 친(親)이스라엘 성향인 트럼프 대통령은 평소 네타냐후 총리를 ‘비비’라는 애칭으로 부르며 브로맨스를 과시해 왔다. 또 이스라엘의 강경한 대(對)이란 정책에도 긍정적이었다. 하지만 이란이 이스라엘의 레바논 확전을 이유로 종전 논의를 중단하겠다고 밝히는 등 협상이 위기에 봉착하자 두 정상간 상호 신뢰가 급격히 무너지고 있다.
앞서 1일에도 트럼프 대통령은 네타냐후 총리와의 통화에서 이스라엘의 베이루트 공습 계획을 비판하며 “(실행에 옮기면) 이스라엘이 전 세계에서 더 고립될 것”이라고 경고했다. 이어 자신이 네타냐후 총리의 부패 혐의 재판에 대해 사면을 요구한 사실 등을 거론하며 “당신은 진짜 미쳤다. 나 아니었으면 당신은 감옥에 있었을 거다. 내가 당신 목숨을 구해주고 있다”고 했다. 또 격앙된 목소리로 “도대체 무슨 짓을 하고 있는 거야?(What the fuXX are you doing?)”라며 욕설을 내뱉은 것으로 전해졌다. 이처럼 트럼프 대통령이 공개적으로 수차례 네타냐후 총리를 비판하면서 국제사회에서 이스라엘의 고립이 심화될 것으로 전망된다.
일간 타임스오브이스라엘에 따르면, 네타냐후 총리 측 고위 관료는 이날 현지언론에 “트럼프 대통령의 네타냐후 총리 비난 발언 수위에 이스라엘 정부가 큰 충격에 빠졌다”고 전했다.
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