저출산 원인은 ‘스마트폰’이었나?…“남녀 대면 기회 줄어”

스마트폰 보급이 전 세계 출산율 하락의 직접적인 원인이라는 연구 결과가 나왔다.
12일(현지 시간) 미 CNN과 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면, 최근 미들버리대 및 전미경제조사국(NBER) 연구진은 ‘아이폰은 피임 도구인가?’라는 논문을 내고 출산율의 중요한 변곡점으로 2007년을 지목했다.
2007년은 미국이 서브프라임 모기지 사태로 최악의 대침체를 겪은 해이며, 애플의 아이폰이 처음 출시된 해이기도 하다.
이때까지 역대 최고점이었던 미국의 일반출산율은 하락하기 시작해 현재까지 약 22% 급감했다. 일반출산율은 가임기 여성(15~49세) 1000명 당 출생아 수를 뜻한다.
● 스마트폰 보급 높은 지역, 출산율 감소 가팔라
이 논문은 최초의 아이폰이 출시된 2007년부터 2011년까지 미국 내 대표 통신사인 에이티앤티(AT&T) 통신망 보급 과정을 추적했다.
분석 결과, 통신망이 조기에 구축돼 주민 90% 이상이 스마트폰을 접한 지역은 출산율이 가파르게 떨어졌다. 반면 보급률이 10% 미만인 지역의 감소세는 비교적 완만했다.
이러한 격차는 10대 층에서 두드러졌다. 스마트폰 보급률이 높은 지역의 15~19세 청소년 출산율은 같은 기간 26% 급감한 반면 보급률이 낮았던 지역은 14% 감소에 그쳤다.
스마트폰 보급 지역의 20대 여성 출산율 역시 15% 감소해 보급률이 낮은 지역(10%) 보다 많이 감소했다.
연구진은 이 기간 미국 일반 출산율 하락분의 33~52%가 아이폰의 초기 확산 때문이라고 추정했다.
● “직접적인 교류를 스마트폰이 대체하고 있다”
이는 스마트폰이 육체적 접촉과 대면 교류를 대체했기 때문인 것으로 분석했다. 사람들이 직접 만나기보다 온라인으로 소통하면서 남녀가 물리적으로 만날 기회가 줄어든 것이다.
연구진은 “밖에서 사람들을 직접 만나며 교류하는 행동을 스마트폰으로 대신하고 있는 것“이라고 말했다.
이외에도 스마트폰을 통해 피임과 낙태 등 임신을 피하기 위한 정보에 쉽게 접근하게 된 점도 요인으로 꼽았다.
학계 일각에서는 스마트폰 보급만을 핵심 요인으로 볼 수 없다는 지적도 나온다. 한 경제학자는 10대 출산율이 스마트폰이 본격적으로 등장하기 훨씬 전인 1990년대부터 이미 떨어지고 있었다고 NYT에 말했다.
하지만 이번 연구 보고서 대표 저자인 미들버리대 경제학자 케이틀린 마이어스는 “그간 연구가 출산율 하락의 진짜 원인을 파악하지 못해 엉뚱한 대책만 내놓았을 수 있다”고 지적했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0