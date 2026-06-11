외교부 “故고노 요헤이 애도…역사 직시하고 반성한 용기 높이 평가”

외교부는 11일 ‘고노 담화’로 유명한 고노 요헤이(河野洋平) 전 일본 중의원(하원) 의장의 별세 소식에 “깊은 애도와 추모의 뜻을 표한다”고 밝혔다.
외교부는 이날 “고노 전 의장이 1993년 관방장관 재임 당시 발표한 ‘고노 담화’는 위안부 문제와 관련하여 ‘많은 여성들의 명예와 존엄에 깊은 상처’를 남긴 역사적 사실을 인정하고, ‘마음에서 우러나오는 사죄와 반성의 마음’을 명기한 일본 최초의 공식 문서였다”고 밝혔다.
외교부는 “역사적 사실과 교훈을 직시하고, 이를 반성하고 성찰하는 용기와 신념을 실천하며, 한일관계 및 주변국과의 관계 발전을 위해 노력해왔던 고인의 정신과 업적을 높이 평가한다”고 했다.
고노 요헤이 전 의장은 8일 향년 89세 나이로 별세했다.
그는 1993년 8월 일본 관방장관 겸 중의원 의장을 맡고 있을 당시 일제강점기 위안부 동원의 강제성을 인정하고 사과하는 내용의 ‘고노 담화’를 발표했다.
고노 담화는 위안부 모집과 운용에 일본군이 직간접적으로 관여했다는 점을 인정한 일본 정부의 첫 담화다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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