“트럼프는 아첨, 시진핑은 단호…美-中 새로운 균형점”

NYT 등 “美서 강경발언 쏟아내던 트럼프
시진핑에 ‘위대한 지도자’ ‘친구’ 등 칭송
習은 대만 경고 등 양국 경계선 설정 몰두”
中매체 “외교적 승리…美와 대등한 위상 과시”
중국을 방문 중인 도널드 트럼프 미국 대통령은 시진핑 중국 국가주석에게 아첨하는 태도를 보였지만, 시 주석은 단호한 태도를 보였다는 외신 보도가 나왔다.
14일(현지시간) 미 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 그간 트럼프 대통령은 자국 내에서 중국에 대해 강경한 발언을 쏟아냈던 것과는 대조적으로, 중국 방문 내내 시 주석과 유화적인인 어조로 대화를 나눴다.
NYT는 트럼프 대통령에게 중국 방문 첫날은 시 주석과의 개인적인 관계에 모든 초점이 맞춰져 있었다고 전했다. 호주 파이낸셜 리뷰(AFR)도 트럼프 대통령이 시 주석에게 미국 기업인들을 소개하고, 그를 “위대한 지도자”, “친구”라고 칭송하는 등 시 주석보다 더 아첨하는 듯한 모습을 보였다고 보도했다.
반면 시 주석은 아첨하는 데 시간을 할애하지 않았고, 양국 관계의 경계선을 설정하는 데 몰두했다는 분석이 나왔다. 매체에 따르면 시 주석은 “미국은 대만 문제를 최대한 신중하게 다뤄야 한다”며 트럼프 대통령이 대만에 대한 중국의 장기 통제 전략에 간섭할 경우 양국 간 화해 시도가 좌초될 수 있음을 분명히 했다.
아울러 시 주석은 철저히 계산된 모습으로 등장해 중국이 초강대국으로서 면모를 보일 시기임을 분명히 했다고 NYT는 전했다. 이를 두고 두 적대국 간의 새로운 균형점을 포착한 듯 보였다고 분석했다.
미중 정상회담 내내 트럼프 대통령은 시종일관 유화적인 태도를 보였다. NYT는 “이는 대선 유세 기간 동안 중국이 일자리를 빼앗는 나라이자 국가 안보에 위협이 된다고 비난했던 그의 본국에서의 모습과는 정반대였다”고 짚었다.
또 “시 주석은 트럼프 대통령을 미소로 맞이했지만, 은근히 강경한 입장을 보였다. 특히 대만 문제에 대해서는 단호한 경고를 전달했다”며 “이러한 격차는 시 주석이 자국 내 경제적 어려움에도 불구하고, 미국이 이란과의 갈등으로 치닫는 중동의 또 다른 난관 속에서 새로운 차원의 자신감과 권위를 여실히 드러낸다”고 분석했다.
NYT는 회담 결과 발표에서도 양국의 시각차가 드러났다고 전했다. 매체는 “건배 소리 아래 불협화음이 들려왔다. 중국 측 발표와는 대조적으로 백악관이 발표한 미국 측 발표는 중국과의 오랜 갈등 요소인 펜타닐 전구물질 단속과 미국 농산물 구매에 대해 언급했다”면서 “대만이나 중국의 희토류 수출 제한, 또는 급속한 핵무기 개발에 대해서는 전혀 언급하지 않았다”고 했다.
그러면서 “백악관은 또한 미국과 중국이 호르무즈 해협을 재개방하고 이란의 통행료 부과를 막는 데 의견을 같이하고 있다고 밝혔다. 이는 사실이었지만, 더 근본적인 문제를 간과한 것”이라며 “미국의 간청에도 불구하고 중국이 이란에 행사할 수 있는 영향력을 공짜로 행사할 가능성은 낮다. 그 대가가 무엇일지는 불분명하다”고 지적했다.
●중국 관영매체 “트럼프의 이번 방중은 중국의 외교적 승리…미국과 대등한 위상 과시”
매체에 따르면 중국 관영 매체와 논평가들은 트럼프 대통령의 이번 중국 방문을 중국의 외교적 승리로 묘사하고 있다. 또 중국이 세계 무대에서 미국과 동등한 위상을 지닌 강대국으로서 위상이 높아지고 있음을 보여주는 신호로 해석했다.
중국 관영 매체는 트럼프 대통령과 시 주석 간의 이틀간의 회담을 포함한 이번 방문을 미국이 양국 공존을 위한 “올바른 방식”을 받아들일 기회라고 평가절하하기도 했다. 이는 트럼프 행정부가 중국과의 대립을 자제해야 한다는 의미로 해석된다.
중국 공산당 기관지인 글로벌 타임스는 사설에서 “양국 관계의 대부분의 어려움은 미국 내 일부 인사들이 한쪽이 경쟁에서 이기거나 번영하려면 다른 한쪽이 희생되어야 한다는 잘못된 논리에 집착해왔기 때문에 발생했다”고 지적했다.
중국 내 일각에서는 이번 방문을 트럼프 대통령이 중국을 필요로 하는 정도가 중국이 트럼프 대통령을 필요로 하는 정도보다 더 크다는 증거로 해석하며, 이란 전쟁으로 지지율이 하락한 트럼프 대통령의 입지가 약화되었다는 점을 지적하고 있다.
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