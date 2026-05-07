“도넛·신발 계속 사라지더니”…지하실 계단 밑 ‘美판 기생충’

미국 아칸소주의 한 가정집 지하실에서 일가족 몰래 숨어 살던 41세 남성이 경찰에 체포됐다. 영화 ‘기생충’의 현실판을 연상케 하는 이번 사건은 집주인이 가구 배치와 음식물 실종을 수상히 여기면서 전말이 드러났다.
5일(현지 시간) 미 지역 방송 KCTV5 등에 따르면, 아칸소주에 거주하는 하딩 대학교 더치 호가트 교수 부부는 최근 일주일간 집 안에서 벌어지는 기묘한 현상을 목격했다. 식탁 의자의 위치가 제멋대로 바뀌어 있거나, 보관 중이던 음식물이 조금씩 사라진 것이다. 처음에 부부는 본인들의 기억력을 의심했으나, 딸과 사위에게 이 사실을 알리면서 본격적인 수색이 시작됐다. ● 지하실 계단 밑 창고에서 임시 침대까지 차려놓고 기생해
이후 호가트 교수가 외출한 사이 남은 가족들이 집 안을 샅샅이 뒤지던 중 호가트 교수의 아내는 지하실 계단 아래 있는 작은 수납창고 문을 열었다. 창고 깊숙한 곳에서 낯선 이의 청바지 입은 다리가 보였고, 사위는 즉시 야구방망이를 들고 창고 문을 두드리며 나오라고 소리쳤다. 잠시 후 숨어 있던 남성은 “알겠다. 나가겠다”며 항복 의사를 밝히고 순순히 창고 밖으로 걸어 나왔다.
체포된 남성은 프레스턴 랜디스(41)로 확인됐다. 랜디스는 일주일 전 주택 하부 공간에 잠입한 뒤, 지하실로 들어와 발각될 때까지 머물렀던 것으로 밝혀졌다. 창고 안에는 남성이 마련한 임시 침대까지 갖춰져 있었다. 랜디스는 주거 침입 및 절도 혐의로 기소되었으며, 1만 5000달러(약 2178만 원)의 보석금이 책정됐다.
호가트 교수는 “남자에 대해 화가 나기보다 오히려 가여운 마음이 든다”며 “누군가 집 안에 살고 있다는 것을 일찍 발견해서 다행일 뿐”이라고 전했다.
사위 역시 “랜디스는 위협적인 인물이 아니었으며, 경찰이 오기 전까지 밖에서 함께 앉아 대화를 나누기도 했다”고 말했다. 이어 “귀중품을 훔칠 기회가 많았음에도 음식과 옷가지 외에는 손대지 않았다”며 “그저 추위를 피하고 살아남으려 했던 것으로 보인다”고 덧붙였다.
가족들은 랜디스가 타인에게 해를 끼치려 한 인물이 아니었다는 점을 강조하며, 이번 사건이 비극이 아닌 연민의 메시지로 기억되길 바란다고 밝혔다.
댓글 0